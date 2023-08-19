https://crimea.ria.ru/20230819/ekspert-otsenil-bezopasnost-otechestvennykh-attraktsionov-1130784848.html

Эксперт оценил безопасность отечественных аттракционов

Эксперт оценил безопасность отечественных аттракционов - РИА Новости Крым, 19.08.2023

Эксперт оценил безопасность отечественных аттракционов

Отечественная аттракционная техника часто превосходит зарубежную по ряду характеристик, с учетом роста рынка развлекательных услуг ее производство необходимо... РИА Новости Крым, 19.08.2023

2023-08-19T19:38

2023-08-19T19:38

2023-08-19T19:38

мнения

радио "спутник в крыму"

роман филипенко

симферополь

муниципальное бюджетное учреждение культуры (мбук) "парки столицы"

безопасность

прокуратура республики крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/0c/1119675244_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_8ae839481a6856f942c45b5e54d72a46.jpg

Директор муниципального бюджетного учреждения культуры столицы "Парки столицы" Роман Филипенко Директор муниципального бюджетного учреждения культуры столицы "Парки столицы" Роман Филипенко audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Отечественная аттракционная техника часто превосходит зарубежную по ряду характеристик, с учетом роста рынка развлекательных услуг ее производство необходимо развивать. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил директор муниципального бюджетного учреждения культуры столицы "Парки столицы" Роман Филипенко, а также рассказал о том, как обеспечивается безопасность симферопольских аттракционов.Ранее сообщалось о том, что в России займутся развитием производства отечественных аттракционов. Об этом говорится в правительственных поручениях по итогам совещания по вопросу развития сферы туризма и индустрии гостеприимства. По его славам сейчас в парках крымской столицы все еще используется большое количество аттракционной техники советского производства, которая, при правильной эксплуатации, работает долго и остается безопасной. При этом некоторые иностранные образцы бывают слишком хрупкими. При этом все аттракционы обязательно проходят проверку перед запускомПри этом есть аттракционы, не подлежащие госнумерации, но и такая техника тоже обязательно проверяется."Кроме того, проводится ежемесячная глубокая проверка всех аттракционов и обязательная ежедневная, делаются холостые прогоны и только после этого допускаются посетители", - добавил он.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе открыли самый большой в Крыму веревочный паркВ Анапе 20 человек на час зависли в воздухе из-за поломки аттракциона

https://crimea.ria.ru/20230702/kak-vybrat-bezopasnyy-attraktsion-dlya-rebenka-1129727957.html

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, роман филипенко, симферополь, муниципальное бюджетное учреждение культуры (мбук) "парки столицы" , безопасность, прокуратура республики крым