https://crimea.ria.ru/20230819/ekspert-otsenil-bezopasnost-otechestvennykh-attraktsionov-1130784848.html
Эксперт оценил безопасность отечественных аттракционов
Эксперт оценил безопасность отечественных аттракционов - РИА Новости Крым, 19.08.2023
Эксперт оценил безопасность отечественных аттракционов
Отечественная аттракционная техника часто превосходит зарубежную по ряду характеристик, с учетом роста рынка развлекательных услуг ее производство необходимо... РИА Новости Крым, 19.08.2023
2023-08-19T19:38
2023-08-19T19:38
2023-08-19T19:38
мнения
радио "спутник в крыму"
роман филипенко
симферополь
муниципальное бюджетное учреждение культуры (мбук) "парки столицы"
безопасность
прокуратура республики крым
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Директор муниципального бюджетного учреждения культуры столицы "Парки столицы" Роман Филипенко
Директор муниципального бюджетного учреждения культуры столицы "Парки столицы" Роман Филипенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Отечественная аттракционная техника часто превосходит зарубежную по ряду характеристик, с учетом роста рынка развлекательных услуг ее производство необходимо развивать. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил директор муниципального бюджетного учреждения культуры столицы "Парки столицы" Роман Филипенко, а также рассказал о том, как обеспечивается безопасность симферопольских аттракционов.Ранее сообщалось о том, что в России займутся развитием производства отечественных аттракционов. Об этом говорится в правительственных поручениях по итогам совещания по вопросу развития сферы туризма и индустрии гостеприимства. По его славам сейчас в парках крымской столицы все еще используется большое количество аттракционной техники советского производства, которая, при правильной эксплуатации, работает долго и остается безопасной. При этом некоторые иностранные образцы бывают слишком хрупкими. При этом все аттракционы обязательно проходят проверку перед запускомПри этом есть аттракционы, не подлежащие госнумерации, но и такая техника тоже обязательно проверяется."Кроме того, проводится ежемесячная глубокая проверка всех аттракционов и обязательная ежедневная, делаются холостые прогоны и только после этого допускаются посетители", - добавил он.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе открыли самый большой в Крыму веревочный паркВ Анапе 20 человек на час зависли в воздухе из-за поломки аттракциона
https://crimea.ria.ru/20230702/kak-vybrat-bezopasnyy-attraktsion-dlya-rebenka-1129727957.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мнения, роман филипенко, симферополь, муниципальное бюджетное учреждение культуры (мбук) "парки столицы" , безопасность, прокуратура республики крым
Эксперт оценил безопасность отечественных аттракционов
"Парки столицы": отечественная аттракционная техника часто превосходит зарубежную