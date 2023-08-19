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Эксперт оценил безопасность отечественных аттракционов - РИА Новости Крым, 19.08.2023
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Эксперт оценил безопасность отечественных аттракционов
Эксперт оценил безопасность отечественных аттракционов - РИА Новости Крым, 19.08.2023
Эксперт оценил безопасность отечественных аттракционов
Отечественная аттракционная техника часто превосходит зарубежную по ряду характеристик, с учетом роста рынка развлекательных услуг ее производство необходимо... РИА Новости Крым, 19.08.2023
2023-08-19T19:38
2023-08-19T19:38
мнения
радио "спутник в крыму"
роман филипенко
симферополь
муниципальное бюджетное учреждение культуры (мбук) "парки столицы"
безопасность
прокуратура республики крым
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Директор муниципального бюджетного учреждения культуры столицы "Парки столицы" Роман Филипенко
Директор муниципального бюджетного учреждения культуры столицы "Парки столицы" Роман Филипенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Отечественная аттракционная техника часто превосходит зарубежную по ряду характеристик, с учетом роста рынка развлекательных услуг ее производство необходимо развивать. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил директор муниципального бюджетного учреждения культуры столицы "Парки столицы" Роман Филипенко, а также рассказал о том, как обеспечивается безопасность симферопольских аттракционов.Ранее сообщалось о том, что в России займутся развитием производства отечественных аттракционов. Об этом говорится в правительственных поручениях по итогам совещания по вопросу развития сферы туризма и индустрии гостеприимства. По его славам сейчас в парках крымской столицы все еще используется большое количество аттракционной техники советского производства, которая, при правильной эксплуатации, работает долго и остается безопасной. При этом некоторые иностранные образцы бывают слишком хрупкими. При этом все аттракционы обязательно проходят проверку перед запускомПри этом есть аттракционы, не подлежащие госнумерации, но и такая техника тоже обязательно проверяется."Кроме того, проводится ежемесячная глубокая проверка всех аттракционов и обязательная ежедневная, делаются холостые прогоны и только после этого допускаются посетители", - добавил он.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе открыли самый большой в Крыму веревочный паркВ Анапе 20 человек на час зависли в воздухе из-за поломки аттракциона
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мнения, роман филипенко, симферополь, муниципальное бюджетное учреждение культуры (мбук) "парки столицы" , безопасность, прокуратура республики крым
Эксперт оценил безопасность отечественных аттракционов

"Парки столицы": отечественная аттракционная техника часто превосходит зарубежную

19:38 19.08.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАттракцион в парке
Аттракцион в парке - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Отечественная аттракционная техника часто превосходит зарубежную по ряду характеристик, с учетом роста рынка развлекательных услуг ее производство необходимо развивать. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил директор муниципального бюджетного учреждения культуры столицы "Парки столицы" Роман Филипенко, а также рассказал о том, как обеспечивается безопасность симферопольских аттракционов.
Директор муниципального бюджетного учреждения культуры столицы "Парки столицы" Роман Филипенко
19:38
Ранее сообщалось о том, что в России займутся развитием производства отечественных аттракционов. Об этом говорится в правительственных поручениях по итогам совещания по вопросу развития сферы туризма и индустрии гостеприимства.

"Любое производство внутри страны - хорошо. Тем более аттракционной техники. У нас этот рынок большой, развивающийся, выпуск собственных аппаратов позволяет контролировать их безопасность на стадии производства и это очень важная деталь", - считает Филипенко.

По его славам сейчас в парках крымской столицы все еще используется большое количество аттракционной техники советского производства, которая, при правильной эксплуатации, работает долго и остается безопасной. При этом некоторые иностранные образцы бывают слишком хрупкими. При этом все аттракционы обязательно проходят проверку перед запуском

"Законодательством выработана единая система проверки для муниципальных и частных аттракционов. Состояние аппаратов и наличие разрешений обязательно, не менее раза в год проверяется специалистами технадзора вместе с профильными ведомствами, в частности, прокуратурой. Кроме того, ежегодно техническое состояние проверяют специальные лицензированные организации. Каждый допущенный к работе аттракцион получает свой госномер, который обязательно размещен в зоне видимости посетителей. По этому знаку можно определить, проверен ли аттракцион", - рассказал гость эфира.

При этом есть аттракционы, не подлежащие госнумерации, но и такая техника тоже обязательно проверяется.
"Кроме того, проводится ежемесячная глубокая проверка всех аттракционов и обязательная ежедневная, делаются холостые прогоны и только после этого допускаются посетители", - добавил он.
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Радио "Спутник в Крыму"МненияРоман ФилипенкоСимферопольМуниципальное бюджетное учреждение культуры (МБУК) "Парки столицы"БезопасностьПрокуратура Республики Крым
 
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