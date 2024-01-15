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Как животные зооуголка в Симферополе пережили аномальные морозы и метель - РИА Новости Крым, 15.01.2024
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Как животные зооуголка в Симферополе пережили аномальные морозы и метель
Как животные зооуголка в Симферополе пережили аномальные морозы и метель - РИА Новости Крым, 15.01.2024
Как животные зооуголка в Симферополе пережили аномальные морозы и метель
Все животные зооуголка в Детском парке Симферополя, способные выносить низкие температуры, сытые и упитанные, благодаря чему легко пережили морозы со... РИА Новости Крым, 15.01.2024
2024-01-15T19:25
2024-01-15T19:25
радио "спутник в крыму"
зоопарк
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роман филиппенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Все животные зооуголка в Детском парке Симферополя, способные выносить низкие температуры, сытые и упитанные, благодаря чему легко пережили морозы со снегопадом, причем некоторые впервые в своей жизни видели такую погоду. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил директор муниципального бюджетного учреждения культуры "Парки столицы" Роман Филиппенко.Сыты и бесстрашныПо словам Филиппенко, животные, которые экспонируются на улице, "пережили морозы нормально, без каких-либо сложностей".По его словам, с удивлением не только на людей, но и на изменение погоды смотрели в эти дни молодые львы: в прошлом году снег был, но не такой мощный, как теперь, со снегопадом и довольно ощутимым морозом, пояснил Филиппенко.Помимо львов, в числе любимцев у посетителей сегодня – черные канадские волки, мама и две дочки, разместившиеся в центральном вольере зооуголка, рассказал он.Среди копытных обитателей, кроме бизонихи, волов и ланей, большой популярностью пользуются козы разных пород и размеров, добавил Филиппенко.На входе всех по-прежнему радуют птичьи ряды, где большая часть краснокнижных пернатых.Что касается теплолюбивых животных и птиц, то все они пережидают холода на зимних квартирах, где есть отопление.Какого прибавления ждут в зооуголкеПо его словам, в планах на 2024 год обновить экспозицию. Какие именно животные появятся, пока не озвучивают, но интригуют фактами, что одним из них будет "яркое млекопитающее из семейства кошачьих".Также, по словам Филиппенко, планируется построить медвежий вольер. Для оборудования новых мест обитания животных есть все условия.Зооуголок в Детском парке Симферополя открылся в январе 2024 года после ремонта, который длился почти два года. Читайте также на РИА Новости Крым:Как встретили снегопады животные в симферопольском зооуголке – фотофакт Домики с подогревом и двойной паек: как зоопарки Крыма готовят к морозам
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зоопарк, симферополь, крым, новости, новости крыма, роман филиппенко
Как животные зооуголка в Симферополе пережили аномальные морозы и метель

Животные зооуголка в Симферополе без проблем пережили морозы и метель

19:25 15.01.2024
 
© Фото: Парки столицыГриф в зооуголке Симферополя
Гриф в зооуголке Симферополя
© Фото: Парки столицы
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Все животные зооуголка в Детском парке Симферополя, способные выносить низкие температуры, сытые и упитанные, благодаря чему легко пережили морозы со снегопадом, причем некоторые впервые в своей жизни видели такую погоду. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил директор муниципального бюджетного учреждения культуры "Парки столицы" Роман Филиппенко.

Сыты и бесстрашны

По словам Филиппенко, животные, которые экспонируются на улице, "пережили морозы нормально, без каких-либо сложностей".
"Почти вся экспозиция (открытая) выдерживает и более низкие температуры, все подготовленные. И они у нас сытые и упитанные, в связи с этим легко переносят", – рассказал Филиппенко.
По его словам, с удивлением не только на людей, но и на изменение погоды смотрели в эти дни молодые львы: в прошлом году снег был, но не такой мощный, как теперь, со снегопадом и довольно ощутимым морозом, пояснил Филиппенко.
Помимо львов, в числе любимцев у посетителей сегодня – черные канадские волки, мама и две дочки, разместившиеся в центральном вольере зооуголка, рассказал он.
Среди копытных обитателей, кроме бизонихи, волов и ланей, большой популярностью пользуются козы разных пород и размеров, добавил Филиппенко.
На входе всех по-прежнему радуют птичьи ряды, где большая часть краснокнижных пернатых.
Что касается теплолюбивых животных и птиц, то все они пережидают холода на зимних квартирах, где есть отопление.
"Это отдельное у нас здание, там специальные помещения хозяйственные, закрытые, в которых мы содержим теплолюбивых животных. Они обычно у нас в это время года и не экспонируются на улице", – отметил Филиппенко.

Какого прибавления ждут в зооуголке

По его словам, в планах на 2024 год обновить экспозицию. Какие именно животные появятся, пока не озвучивают, но интригуют фактами, что одним из них будет "яркое млекопитающее из семейства кошачьих".
Также, по словам Филиппенко, планируется построить медвежий вольер. Для оборудования новых мест обитания животных есть все условия.
"Для новых животных, которых мы будем выставлять, необходимо создать условия. В первую очередь, это безопасность посетителей, а также безопасность и удобство с приближением к природной среде условий для нахождения самого животного. У нас есть территории, на которых можно разместить такие вольеры", – заключил он.
Зооуголок в Детском парке Симферополя открылся в январе 2024 года после ремонта, который длился почти два года.
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