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В Симферополе "горел" кинотеатр - РИА Новости Крым, 26.03.2024
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В Симферополе "горел" кинотеатр
В Симферополе "горел" кинотеатр - РИА Новости Крым, 26.03.2024
В Симферополе "горел" кинотеатр
Пожарно-тактические учения по третьему рангу сложности прошли во вторник утром в здании кинотеатра имени Тараса Шевченко в Симферополе. РИА Новости Крым делится РИА Новости Крым, 26.03.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Пожарно-тактические учения по третьему рангу сложности прошли во вторник утром в здании кинотеатра имени Тараса Шевченко в Симферополе. РИА Новости Крым делится видеокадрами с места тренировки спасателей Главного управления МЧС по Республике Крым.По легенде учений пожар возник в результате короткого замыкания электропроводки на третьем этаже здания. Огонь и едкий дым распространились на всю площадь помещения и за его пределы.В ходе учений пожарные МЧС России провели боевое развертывание, звеньями газодымозащитной службы проведена эвакуация "пострадавшего". Итоги мероприятия оценил начальник дежурной смены службы пожаротушения ГУ МЧС России по Крыму Алексей Зеленко."Подразделениями МЧС отработано взаимодействие со всеми ведомствами и службами города, администрацией кинотеатра. Отработаны приемы по спасению и эвакуации пострадавших, тушению пожара в кинотеатре. Цели и задачи учений достигнуты", - сказал он.Всего в учениях приняли участие 72 человека и 19 единиц техники. Отработаны также действия персонала и руководства кинотеатра.Читайте также на РИА Новости Крым:Запомнить выходы и не паниковать – главные правила поведения при ЧССила шестерых у одного: как работают в Крыму горные спасателиВ Крыму пожарных наградили медалями за отвагу при ликвидации ЧСКак спасают туристов в горах Крыма — видео учений МЧС
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гу мчс рф по республике крым, видео, учения, пожар, симферополь, крым, новости крыма, видео
В Симферополе "горел" кинотеатр

Подразделения МЧС провели пожарно-тактические учения в кинотеатре Симферополя

10:28 26.03.2024 (обновлено: 10:29 26.03.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Пожарно-тактические учения по третьему рангу сложности прошли во вторник утром в здании кинотеатра имени Тараса Шевченко в Симферополе. РИА Новости Крым делится видеокадрами с места тренировки спасателей Главного управления МЧС по Республике Крым.
По легенде учений пожар возник в результате короткого замыкания электропроводки на третьем этаже здания. Огонь и едкий дым распространились на всю площадь помещения и за его пределы.
"Подразумевается, что тушение пожара осложняется массовым сосредоточением взрослых и детей, возможна паника. Кроме того, обшивка сидений, пластиковые столы, обшивка стен - все это вызывает токсичные дымы, в течение пяти минут человек может угореть. Поэтому отрабатываем действия, чтобы как можно быстрее приехать на место, зайти в здание, найти и эвакуировать пострадавших", - рассказал журналистам замначальника Симферопольского пожарно-спасательного гарнизона майор Александр Агеев.
В ходе учений пожарные МЧС России провели боевое развертывание, звеньями газодымозащитной службы проведена эвакуация "пострадавшего". Итоги мероприятия оценил начальник дежурной смены службы пожаротушения ГУ МЧС России по Крыму Алексей Зеленко.
"Подразделениями МЧС отработано взаимодействие со всеми ведомствами и службами города, администрацией кинотеатра. Отработаны приемы по спасению и эвакуации пострадавших, тушению пожара в кинотеатре. Цели и задачи учений достигнуты", - сказал он.
Всего в учениях приняли участие 72 человека и 19 единиц техники. Отработаны также действия персонала и руководства кинотеатра.
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