https://crimea.ria.ru/20230918/v-krymu-pozharnykh-nagradili-medalyami-za-otvagu-pri-likvidatsii-chs-1131494365.html

В Крыму пожарных наградили медалями за отвагу при ликвидации ЧС

В Крыму пожарных наградили медалями за отвагу при ликвидации ЧС - РИА Новости Крым, 18.09.2023

В Крыму пожарных наградили медалями за отвагу при ликвидации ЧС

Четыре сотрудника пожарной части в селе Оленевка Черноморского района Крыма награждены медалями "За отвагу на пожаре". Соответствующий указ главы республики был РИА Новости Крым, 18.09.2023

2023-09-18T15:54

2023-09-18T15:54

2023-09-18T15:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Четыре сотрудника пожарной части в селе Оленевка Черноморского района Крыма награждены медалями "За отвагу на пожаре". Соответствующий указ главы республики был опубликован на официальном сайте крымского правительства в понедельник.Согласно документу, награды удостоены начальник пожарной части Сергей Кулаев, его заместитель Сергей Шовкун, а также пожарный Александр Фефилин и водитель Александр Брысов.Они получат профессиональную награду за "смелость и самоотверженность, проявленные при ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанных с тушением пожара на территории Черноморского района Республики Крым".В июле начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Севастополю Мария Тимошенко рассказала РИА Новости Крым, что городской гарнизон МЧС получил бронированный лафетный ствол для тушения пожаров, сопряженных с детонацией взрывоопасных предметов на объектах. А благодаря тому, что броня является пулестойкой, она также может быть использована спасателями для работы в случае возможных террористических атак.Читайте также на РИА Новости Крым:МЧС Севастополя получила "броню" для работы на пожарах с детонациейПутин наградил орденом севастопольскую бригаду морской пехоты6 000 опасных находок: севастопольские саперы вернулись из Донбасса

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, общество, новости крыма, черноморский район, оленевка, безопасность республики крым и севастополя