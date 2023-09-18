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В Крыму пожарных наградили медалями за отвагу при ликвидации ЧС - РИА Новости Крым, 18.09.2023
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В Крыму пожарных наградили медалями за отвагу при ликвидации ЧС
В Крыму пожарных наградили медалями за отвагу при ликвидации ЧС - РИА Новости Крым, 18.09.2023
В Крыму пожарных наградили медалями за отвагу при ликвидации ЧС
Четыре сотрудника пожарной части в селе Оленевка Черноморского района Крыма награждены медалями "За отвагу на пожаре". Соответствующий указ главы республики был РИА Новости Крым, 18.09.2023
2023-09-18T15:54
2023-09-18T15:55
крым
сергей аксенов
общество
новости крыма
черноморский район
оленевка
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Четыре сотрудника пожарной части в селе Оленевка Черноморского района Крыма награждены медалями "За отвагу на пожаре". Соответствующий указ главы республики был опубликован на официальном сайте крымского правительства в понедельник.Согласно документу, награды удостоены начальник пожарной части Сергей Кулаев, его заместитель Сергей Шовкун, а также пожарный Александр Фефилин и водитель Александр Брысов.Они получат профессиональную награду за "смелость и самоотверженность, проявленные при ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанных с тушением пожара на территории Черноморского района Республики Крым".В июле начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Севастополю Мария Тимошенко рассказала РИА Новости Крым, что городской гарнизон МЧС получил бронированный лафетный ствол для тушения пожаров, сопряженных с детонацией взрывоопасных предметов на объектах. А благодаря тому, что броня является пулестойкой, она также может быть использована спасателями для работы в случае возможных террористических атак.Читайте также на РИА Новости Крым:МЧС Севастополя получила "броню" для работы на пожарах с детонациейПутин наградил орденом севастопольскую бригаду морской пехоты6 000 опасных находок: севастопольские саперы вернулись из Донбасса
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96
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крым, сергей аксенов, общество, новости крыма, черноморский район, оленевка, безопасность республики крым и севастополя
В Крыму пожарных наградили медалями за отвагу при ликвидации ЧС

В Крыму четыре сотрудника пожарной службы награждены медалями за отвагу – указ

15:54 18.09.2023 (обновлено: 15:55 18.09.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСпасатель. Архивное фото
Спасатель. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Четыре сотрудника пожарной части в селе Оленевка Черноморского района Крыма награждены медалями "За отвагу на пожаре". Соответствующий указ главы республики был опубликован на официальном сайте крымского правительства в понедельник.
Согласно документу, награды удостоены начальник пожарной части Сергей Кулаев, его заместитель Сергей Шовкун, а также пожарный Александр Фефилин и водитель Александр Брысов.
Они получат профессиональную награду за "смелость и самоотверженность, проявленные при ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанных с тушением пожара на территории Черноморского района Республики Крым".
В июле начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Севастополю Мария Тимошенко рассказала РИА Новости Крым, что городской гарнизон МЧС получил бронированный лафетный ствол для тушения пожаров, сопряженных с детонацией взрывоопасных предметов на объектах. А благодаря тому, что броня является пулестойкой, она также может быть использована спасателями для работы в случае возможных террористических атак.
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КрымСергей АксеновОбществоНовости КрымаЧерноморский районОленевкаБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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