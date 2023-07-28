https://crimea.ria.ru/20230728/mchs-sevastopolya-poluchila-bronyu-dlya-raboty-na-pozharakh-s-detonatsiey-1130339684.html
МЧС Севастополя получила "броню" для работы на пожарах с детонацией
МЧС Севастополя получила "броню" для работы на пожарах с детонацией - РИА Новости Крым, 28.07.2023
МЧС Севастополя получила "броню" для работы на пожарах с детонацией
Гарнизон МЧС в Севастополе получил бронированный лафетный ствол для тушения пожаров, сопряженных с детонацией взрывоопасных предметов на объектах, а также для работы в случае возможных террористических атак. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник пресс-службы ГУ МЧС России по региону Мария Тимошенко.
2023-07-28T21:11
2023-07-28T21:11
2023-07-28T20:48
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По ее словам, необходимость появления такой техники у спасателей в Севастополе, среди прочего, объясняется наличием в регионе воинских частей и военной техники."Ни для кого не секрет, что Севастополь – военный город, и, естественно, не исключены риски возгораний на военных объектах, на которые привлекаются наши сотрудники МЧС. Бронещит с лафетом обеспечит безопасность спасателей при ликвидации пожаров там, где есть риски детонации боекомплекта", – поделилась Тимошенко.Кроме того, данная техника является пулестойкой и может использоваться в случае террористических атак, добавила она. "Например, для того, чтобы подобраться к горящему объекту и начать тушить его или эвакуировать людей в ситуации, когда в районе ЧП есть снайпер, - пояснила Тимошенко. - В таком случае спасатели будут работать под прикрытием".22 июля в результате атаки украинского беспилотника на складе боеприпасов в Красногвардейском районе Крыма произошла детонация боеприпасов. В целях обеспечения безопасности было принято решение об эвакуации населения в радиусе 5 км от места ЧП. 24 июля сообщалось о попадании вражеского дрона в склад боеприпасов в Джанкойском районе Крыма, на месте ЧП работали силы Минобороны и МЧС, в целях безопаности движение в опасной зоне автомобилей и поездов было остановлено, на участке в радиусе 5 км эвакуировали жителей населенных пунктов. Глава республики Сергей Аксенов сообщил об 11 дронах, однако позже в Минобороны России уточнили, что было 17 БПЛА. Они были сбиты силами ПВО и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Уточняется, что три беспилотника упали на территории полуострова. Зафиксировано попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе. Также обломками БПЛА поврежден частный дом в Кировском районе.29 апреля в Севастополе тушили крупный пожар, который вспыхнул на нефтебазе в результате атаки беспилотников. К ликвидации привлекались 18 пожарных расчетов – более 150 человек, свыше 50 единиц техники и пожарный поезд. Читайте также на РИА Новости Крым:Захарова: Крым в глазах Киева – полигон для реализации больных желанийУдар беспилотников по нефтебазе в Севастополе: как усилить безопасностьВ Крыму взорвали почти 1800 кг боеприпасов времен ВОВ
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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МЧС Севастополя получила "броню" для работы на пожарах с детонацией
МЧС Севастополя получила бронещит с лафетом для тушения пожаров с детонацией боеприпасов
Собственный корреспондент
Гарнизон МЧС в Севастополе получил бронированный лафетный ствол для тушения пожаров, сопряженных с детонацией взрывоопасных предметов на объектах, а также для работы в случае возможных террористических атак. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник пресс-службы ГУ МЧС России по региону Мария Тимошенко.
По ее словам, необходимость появления такой техники у спасателей в Севастополе, среди прочего, объясняется наличием в регионе воинских частей и военной техники.
"Ни для кого не секрет, что Севастополь – военный город, и, естественно, не исключены риски возгораний на военных объектах, на которые привлекаются наши сотрудники МЧС. Бронещит с лафетом обеспечит безопасность спасателей при ликвидации пожаров там, где есть риски детонации боекомплекта", – поделилась Тимошенко.
Кроме того, данная техника является пулестойкой и может использоваться в случае террористических атак, добавила она.
"Например, для того, чтобы подобраться к горящему объекту и начать тушить его или эвакуировать людей в ситуации, когда в районе ЧП есть снайпер, - пояснила Тимошенко. - В таком случае спасатели будут работать под прикрытием".
22 июля в результате атаки украинского беспилотника на складе боеприпасов в Красногвардейском районе Крыма произошла детонация
боеприпасов. В целях обеспечения безопасности было принято решение об эвакуации населения в радиусе 5 км от места ЧП. 24 июля сообщалось о попадании вражеского дрона в склад боеприпасов в Джанкойском районе Крыма
, на месте ЧП работали силы Минобороны и МЧС, в целях безопаности движение в опасной зоне автомобилей и поездов было остановлено, на участке в радиусе 5 км эвакуировали жителей населенных пунктов.
Глава республики Сергей Аксенов сообщил об 11 дронах, однако позже в Минобороны России уточнили, что было 17 БПЛА. Они были сбиты силами ПВО и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Уточняется, что три беспилотника упали на территории полуострова. Зафиксировано попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе. Также обломками БПЛА поврежден частный дом в Кировском районе.
29 апреля в Севастополе тушили крупный пожар
, который вспыхнул на нефтебазе в результате атаки беспилотников. К ликвидации привлекались 18 пожарных расчетов – более 150 человек, свыше 50 единиц техники и пожарный поезд.
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