https://crimea.ria.ru/20230728/mchs-sevastopolya-poluchila-bronyu-dlya-raboty-na-pozharakh-s-detonatsiey-1130339684.html

МЧС Севастополя получила "броню" для работы на пожарах с детонацией

МЧС Севастополя получила "броню" для работы на пожарах с детонацией - РИА Новости Крым, 28.07.2023

МЧС Севастополя получила "броню" для работы на пожарах с детонацией

Гарнизон МЧС в Севастополе получил бронированный лафетный ствол для тушения пожаров, сопряженных с детонацией взрывоопасных предметов на объектах, а также для работы в случае возможных террористических атак. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник пресс-службы ГУ МЧС России по региону Мария Тимошенко.

2023-07-28T21:11

2023-07-28T21:11

2023-07-28T20:48

новости крыма

эксклюзивы риа новости крым

гу мчс россии по севастополю

севастополь

безопасность республики крым и севастополя

общество

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/1b/1130339553_0:19:507:304_1920x0_80_0_0_9437b21227d617c66aa16a243d9902ce.jpg

По ее словам, необходимость появления такой техники у спасателей в Севастополе, среди прочего, объясняется наличием в регионе воинских частей и военной техники."Ни для кого не секрет, что Севастополь – военный город, и, естественно, не исключены риски возгораний на военных объектах, на которые привлекаются наши сотрудники МЧС. Бронещит с лафетом обеспечит безопасность спасателей при ликвидации пожаров там, где есть риски детонации боекомплекта", – поделилась Тимошенко.Кроме того, данная техника является пулестойкой и может использоваться в случае террористических атак, добавила она. "Например, для того, чтобы подобраться к горящему объекту и начать тушить его или эвакуировать людей в ситуации, когда в районе ЧП есть снайпер, - пояснила Тимошенко. - В таком случае спасатели будут работать под прикрытием".22 июля в результате атаки украинского беспилотника на складе боеприпасов в Красногвардейском районе Крыма произошла детонация боеприпасов. В целях обеспечения безопасности было принято решение об эвакуации населения в радиусе 5 км от места ЧП. 24 июля сообщалось о попадании вражеского дрона в склад боеприпасов в Джанкойском районе Крыма, на месте ЧП работали силы Минобороны и МЧС, в целях безопаности движение в опасной зоне автомобилей и поездов было остановлено, на участке в радиусе 5 км эвакуировали жителей населенных пунктов. Глава республики Сергей Аксенов сообщил об 11 дронах, однако позже в Минобороны России уточнили, что было 17 БПЛА. Они были сбиты силами ПВО и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Уточняется, что три беспилотника упали на территории полуострова. Зафиксировано попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе. Также обломками БПЛА поврежден частный дом в Кировском районе.29 апреля в Севастополе тушили крупный пожар, который вспыхнул на нефтебазе в результате атаки беспилотников. К ликвидации привлекались 18 пожарных расчетов – более 150 человек, свыше 50 единиц техники и пожарный поезд. Читайте также на РИА Новости Крым:Захарова: Крым в глазах Киева – полигон для реализации больных желанийУдар беспилотников по нефтебазе в Севастополе: как усилить безопасностьВ Крыму взорвали почти 1800 кг боеприпасов времен ВОВ

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

Анна Петрова

Анна Петрова

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

новости крыма, гу мчс россии по севастополю, севастополь, безопасность республики крым и севастополя, общество, происшествия, инфографика