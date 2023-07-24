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Что произошло в Джанкойском районе Крыма - РИА Новости Крым, 24.07.2023
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Что произошло в Джанкойском районе Крыма
Что произошло в Джанкойском районе Крыма - РИА Новости Крым, 24.07.2023
Что произошло в Джанкойском районе Крыма
В Крыму продолжается ликвидация последствий ЧП в Джанкойском районе, произошедшего на складе боеприпасов после массовой атаки беспилотников. В российском МИД... РИА Новости Крым, 24.07.2023
2023-07-24T15:51
2023-07-24T16:19
атаки всу на крым
джанкой
крым
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В Крыму продолжается ликвидация последствий ЧП в Джанкойском районе, произошедшего на складе боеприпасов после массовой атаки беспилотников. В российском МИД назвали это "очередным использованием военно-политическим руководством Украины террористических методов" и заявили, что Москва оставляет за собой право на жесткие ответные меры.ЧП на складе в КрымуУтром 24 июля Крым атаковали украинские беспилотники. Глава республики Сергей Аксенов сообщил об 11 дронах, однако позже в Минобороны России уточнили о 17 БПЛА. Они были сбиты силами противовоздушной обороны и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Уточняется, что три беспилотника упали на территории полуострова. Зафиксировано попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе. Также обломками БПЛА поврежден частный дом в Кировском районе. На месте происшествия работают силовики и экстренные службы.Реакция Москвы на атаки КрымаПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после ЧП в Крыму завил, что все службы предпринимают необходимые меры для обеспечения безопасности региона.В МИД же заявили, что российская сторона оставляет за собой право принять жесткие меры в ответ на украинские атаки БПЛА на Крым и Москву. Российская столица также подверглась атакам дронов в ночь на понедельник."Расцениваем случившееся как очередное использование военно-политическим руководством Украины террористических методов, запугивание гражданского населения. Никакого военного смысла данные атаки не имели. Решительно осуждаем это очередное преступление киевского режима. Призываем международные организации дать ему надлежащую оценку", - говорится в заявлении дипломатического ведомства.Эвакуация людейВ целях безопасности проведена эвакуация жителей из 5-километровой зоны. Жителей расположенных вблизи от склада сел призвали временно переместиться в пункты размещения граждан или же побыть у родственников. Люди могли покинуть населенные пункты на своем транспорте самостоятельно или организованно на автобусах.В пунктах размещения их обеспечили водой, продовольствием, медикаментами и всем необходимым.Остановка поездов и закрытие трассыВ связи с происшествием утром было временно приостановлено движение поездов и автомобилей в Джанкойском районе. Республиканский минтранс опубликовал схему объезда закрытого участка для автомобильного транспорта, а пассажирам поездов предоставили автобусы в рамках мультимодальной перевозки. В течение двух часов специалисты обследовали транспортные артерии и разрешили открыть автотрассу и железную дорогу. Все поезда восстановили движение в штатном режиме, время задержки составило от 30 минут до 2,5 часов. Проезд по трассе Симферополь-Джанкой также открыт.По данным Службы автомобильных дорог Крыма, на некоторых участках дорог в Джанкойском районе действие ограничений сохраняется. Схема опубликована на страницах ведомства в соцсетях.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт объяснил смысл атак киевского режима на Крым и МосквуВ Кремле прокомментировали атаки украинских беспилотников на КрымЧП на складе боеприпасов: что произошло в Джанкойском районе Крыма
https://crimea.ria.ru/20230724/mid-rossiya-vprave-zhestko-otvetit-na-ataki-na-krym-i-moskvu-1130268367.html
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атаки всу на крым, джанкой, крым, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, безопасность, украина
Что произошло в Джанкойском районе Крыма

Что произошло в Джанкойском районе Крыма

15:51 24.07.2023 (обновлено: 16:19 24.07.2023)
 
© РИА Новости . Макс Ветров / Перейти в фотобанкСитуация в Джанкое
Ситуация в Джанкое - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости . Макс Ветров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В Крыму продолжается ликвидация последствий ЧП в Джанкойском районе, произошедшего на складе боеприпасов после массовой атаки беспилотников. В российском МИД назвали это "очередным использованием военно-политическим руководством Украины террористических методов" и заявили, что Москва оставляет за собой право на жесткие ответные меры.

ЧП на складе в Крыму

Утром 24 июля Крым атаковали украинские беспилотники. Глава республики Сергей Аксенов сообщил об 11 дронах, однако позже в Минобороны России уточнили о 17 БПЛА. Они были сбиты силами противовоздушной обороны и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Уточняется, что три беспилотника упали на территории полуострова. Зафиксировано попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе. Также обломками БПЛА поврежден частный дом в Кировском районе. На месте происшествия работают силовики и экстренные службы.

Реакция Москвы на атаки Крыма

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после ЧП в Крыму завил, что все службы предпринимают необходимые меры для обеспечения безопасности региона.
"За последние дни увеличилась интенсивность попыток атаковать с помощью беспилотников российские регионы. Все, кто занимается обеспечением безопасности наших регионов, они все начеку, принимают меры. Ведется очень напряженная и ежедневная, круглосуточная работа", - цитирует Пескова РИА Новости.
В МИД же заявили, что российская сторона оставляет за собой право принять жесткие меры в ответ на украинские атаки БПЛА на Крым и Москву. Российская столица также подверглась атакам дронов в ночь на понедельник.
"Расцениваем случившееся как очередное использование военно-политическим руководством Украины террористических методов, запугивание гражданского населения. Никакого военного смысла данные атаки не имели. Решительно осуждаем это очередное преступление киевского режима. Призываем международные организации дать ему надлежащую оценку", - говорится в заявлении дипломатического ведомства.

Эвакуация людей

В целях безопасности проведена эвакуация жителей из 5-километровой зоны. Жителей расположенных вблизи от склада сел призвали временно переместиться в пункты размещения граждан или же побыть у родственников. Люди могли покинуть населенные пункты на своем транспорте самостоятельно или организованно на автобусах.
В пунктах размещения их обеспечили водой, продовольствием, медикаментами и всем необходимым.

Остановка поездов и закрытие трассы

В связи с происшествием утром было временно приостановлено движение поездов и автомобилей в Джанкойском районе. Республиканский минтранс опубликовал схему объезда закрытого участка для автомобильного транспорта, а пассажирам поездов предоставили автобусы в рамках мультимодальной перевозки. В течение двух часов специалисты обследовали транспортные артерии и разрешили открыть автотрассу и железную дорогу. Все поезда восстановили движение в штатном режиме, время задержки составило от 30 минут до 2,5 часов. Проезд по трассе Симферополь-Джанкой также открыт.
По данным Службы автомобильных дорог Крыма, на некоторых участках дорог в Джанкойском районе действие ограничений сохраняется. Схема опубликована на страницах ведомства в соцсетях.
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