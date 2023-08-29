https://crimea.ria.ru/20230829/6-000-opasnykh-nakhodok-sevastopolskie-sapery-vernulis-iz-donbassa-1131019516.html

6 000 опасных находок: севастопольские саперы вернулись из Донбасса

6 000 опасных находок: севастопольские саперы вернулись из Донбасса - РИА Новости Крым, 29.08.2023

6 000 опасных находок: севастопольские саперы вернулись из Донбасса

Отряд пиротехников из Севастополя вернулся из очередной командировки в Донбасс, где специалисты вместе со спасателями из других регионов задействуются в... РИА Новости Крым, 29.08.2023

2023-08-29T20:50

2023-08-29T20:50

2023-08-29T20:50

севастополь

гу мчс россии по севастополю

новые регионы россии

донецкая народная республика (днр)

новости крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Отряд пиротехников из Севастополя вернулся из очередной командировки в Донбасс, где специалисты вместе со спасателями из других регионов задействуются в операциях по разминированию самых разных территорий и объектов, в том числе критической инфраструктуры и минных полей. Об этом сообщили в севастопольском главке МЧС.Все живыЭто уже вторая в этом году командировка севастопольских саперов в Донбасс. Они работали там 60 суток. Едва ли не самой главной трудностью операции стала изнуряющая жара, выше 40 градусов."В тяжелой экипировке саперы метр за метром проверяли сельскохозяйственные угодья, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, ликвидировали минные поля", – рассказали в пресс-службе ведомства.Один из участников операции, начальник отделения пиротехнических работ, лейтенант Алексей Гурко признается: "В момент, когда заходишь на минное поле, стараешься не думать о чувствах – думаешь только о поставленных задачах".По словам начальника специализированного отряда ГУ МЧС по Севастополю, полковника внутренней службы Николая Тисельского, на этот раз в Донбассе работали семеро сотрудников регионального ведомства.Севастопольские саперы разминируют освобожденные территории новых регионов России в составе сводного отряда вместе с коллегами из Донского и Ногинского спасательных центров, а также Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер".За минувшие месяцы 2023 года сводный отряд МЧС России обследовал в Донбассе более 300 гектаров территории. Из них 150 га – механическим способом и 151 га – вручную. Было обнаружено и обезврежено свыше шести тысяч взрывоопасных предметов.Как работают саперы "Лидера"Как рассказали РИА Новости Крым в пресс-службе МЧС России, в текущем году пиротехники "Лидера" уделяют особое внимание очистке от взрывоопасных предметов территорий вдоль линий электропередачи. Если в прошлом году такие работы проводились в ДНР, то теперь еще и в Луганской Народной Республике. При этом в работе применяются робототехнические комплексы MV-10 и MV-4."МV-4 показала себя с хорошей стороны: выдержала подрывы порядка 300 противопехотных мин", – рассказали в ведомстве.В мае в пресс-службе МЧС России сообщили о гибели двух офицеров-пиротехников Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС РФ. Они погибли при разминировании освобожденной территории в ДНР. "Сослуживцы рассказали, что командир группы разминирования поставил офицерам задачу на месте обнаружения склада противотанковых мин провести магистраль электросети для их уничтожения. И вдруг там произошел взрыв," – рассказали РИА Новости Крым в МЧС России.Оба героя удостоены орденов Мужества посмертно.Читайте также на РИА Новости Крым:Роботы зашли в Донбасс: как МЧС разминирует сельхозугодьяС боеприпасом в ноге: медики провели уникальную операцию в зоне СВОВ Мелитополе предотвращен теракт возле детской площадки

севастополь

новые регионы россии

донецкая народная республика (днр)

крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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