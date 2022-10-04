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В Мелитополе предотвращен теракт возле детской площадки - РИА Новости Крым, 04.10.2022
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В Мелитополе предотвращен теракт возле детской площадки
В Мелитополе предотвращен теракт возле детской площадки - РИА Новости Крым, 04.10.2022
В Мелитополе предотвращен теракт возле детской площадки
В Мелитополе предотвращен теракт возле детской площадки, найденная граната с дистанционным управлением обезврежена. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии. РИА Новости Крым, 04.10.2022
2022-10-04T17:18
2022-10-04T17:19
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. В Мелитополе предотвращен теракт возле детской площадки, найденная граната с дистанционным управлением обезврежена. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии."Сотрудники Росгвардии обнаружили во дворе дома 139 на улице Александра Невского ручную оборонительную гранату (РГО). Радиус разлета ее убойных осколков составляет 150 метров. Взрывное устройство находилось вблизи детской площадки", - говорится в сообщении.Прибывшие на место саперы установили, что устройство оснащено дистанционным радиоуправляемым взрывателем, "что говорит о целенаправленной закладке устройства с целью совершения террористического акта", подчеркнули в ведомстве. Опасный предмет обезврежен."Граната изъята и обезврежена. Благодаря профессионализму российских силовиков террористический акт предотвращен, никто не пострадал", - добавили в ведомстве.
https://crimea.ria.ru/20220929/vzryvchatka-na-dereve-v-melitopole-progremel-vzryv-vozle-shkoly-1124659466.html
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РИА Новости Крым
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росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), запорожская область
В Мелитополе предотвращен теракт возле детской площадки

Росгвардия предотвратила теракт возле детской площадки в Мелитополе, граната обезврежена

17:18 04.10.2022 (обновлено: 17:19 04.10.2022)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Росгвардии
Военнослужащий Росгвардии - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. В Мелитополе предотвращен теракт возле детской площадки, найденная граната с дистанционным управлением обезврежена. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.
"Сотрудники Росгвардии обнаружили во дворе дома 139 на улице Александра Невского ручную оборонительную гранату (РГО). Радиус разлета ее убойных осколков составляет 150 метров. Взрывное устройство находилось вблизи детской площадки", - говорится в сообщении.
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Прибывшие на место саперы установили, что устройство оснащено дистанционным радиоуправляемым взрывателем, "что говорит о целенаправленной закладке устройства с целью совершения террористического акта", подчеркнули в ведомстве. Опасный предмет обезврежен.
"Граната изъята и обезврежена. Благодаря профессионализму российских силовиков террористический акт предотвращен, никто не пострадал", - добавили в ведомстве.
 
Росгвардия (Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации)Запорожская область
 
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