https://crimea.ria.ru/20221004/v-melitopole-predotvraschen-terakt-vozle-detskoy-ploschadki-1124715849.html

В Мелитополе предотвращен теракт возле детской площадки

В Мелитополе предотвращен теракт возле детской площадки - РИА Новости Крым, 04.10.2022

В Мелитополе предотвращен теракт возле детской площадки

В Мелитополе предотвращен теракт возле детской площадки, найденная граната с дистанционным управлением обезврежена. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии. РИА Новости Крым, 04.10.2022

2022-10-04T17:18

2022-10-04T17:18

2022-10-04T17:19

росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. В Мелитополе предотвращен теракт возле детской площадки, найденная граната с дистанционным управлением обезврежена. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии."Сотрудники Росгвардии обнаружили во дворе дома 139 на улице Александра Невского ручную оборонительную гранату (РГО). Радиус разлета ее убойных осколков составляет 150 метров. Взрывное устройство находилось вблизи детской площадки", - говорится в сообщении.Прибывшие на место саперы установили, что устройство оснащено дистанционным радиоуправляемым взрывателем, "что говорит о целенаправленной закладке устройства с целью совершения террористического акта", подчеркнули в ведомстве. Опасный предмет обезврежен."Граната изъята и обезврежена. Благодаря профессионализму российских силовиков террористический акт предотвращен, никто не пострадал", - добавили в ведомстве.

https://crimea.ria.ru/20220929/vzryvchatka-na-dereve-v-melitopole-progremel-vzryv-vozle-shkoly-1124659466.html

запорожская область

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росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), запорожская область