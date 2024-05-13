https://crimea.ria.ru/20240513/krymskiy-most-otkryt-dlya-proezda-1137225522.html

Крымский мост открыт для проезда

Крымский мост открыт для проезда - РИА Новости Крым, 13.05.2024

Крымский мост открыт для проезда

Крымский мост снова открыли для проезда. Об этом сообщает оперативный канал информационного центра по автодорогам о ситуации на автоподходах к мосту и... РИА Новости Крым, 13.05.2024

2024-05-13T09:10

2024-05-13T09:10

2024-05-13T09:13

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

безопасность республики крым и севастополя

транспорт

логистика

крым

новости крыма

керчь

тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Крымский мост снова открыли для проезда. Об этом сообщает оперативный канал информационного центра по автодорогам о ситуации на автоподходах к мосту и подготовке к досмотру.Рано утром в понедельник движение по мосту уже перекрывали, проезд был запрещен в течение двух часов. После этого в очереди перед мостовым переходом скопилось более 200 машин.Временная остановка движения транспорта на Крымском мосту является вынужденной мерой, связанной с необходимостью силовых структур обеспечить безопасность людей и инфраструктуры. Ограничения временные, и после снятия запрета движение автотранспорта возобновляется.Власти Крыма и Кубани неоднократно напоминали, что транспортный переход через Керченский пролив является важным стратегическим объектом и его безопасность в приоритете. А потому водителям и пассажирам следует с пониманием отнестись к принимаемым мерам и выполнять указания сотрудников служб на мосту.

https://crimea.ria.ru/20240513/vsu-atakovali-krym-raketami-storm-shadow-i-bespilotnikami-1137225665.html

крымский мост

крым

керчь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, безопасность республики крым и севастополя, транспорт, логистика, крым, новости крыма, керчь, тамань