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Крымский мост открыт для проезда - РИА Новости Крым, 13.05.2024
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Ситуация на дорогах Крыма
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Крымский мост открыт для проезда
Крымский мост открыт для проезда - РИА Новости Крым, 13.05.2024
Крымский мост открыт для проезда
Крымский мост снова открыли для проезда. Об этом сообщает оперативный канал информационного центра по автодорогам о ситуации на автоподходах к мосту и... РИА Новости Крым, 13.05.2024
2024-05-13T09:10
2024-05-13T09:13
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Крымский мост снова открыли для проезда. Об этом сообщает оперативный канал информационного центра по автодорогам о ситуации на автоподходах к мосту и подготовке к досмотру.Рано утром в понедельник движение по мосту уже перекрывали, проезд был запрещен в течение двух часов. После этого в очереди перед мостовым переходом скопилось более 200 машин.Временная остановка движения транспорта на Крымском мосту является вынужденной мерой, связанной с необходимостью силовых структур обеспечить безопасность людей и инфраструктуры. Ограничения временные, и после снятия запрета движение автотранспорта возобновляется.Власти Крыма и Кубани неоднократно напоминали, что транспортный переход через Керченский пролив является важным стратегическим объектом и его безопасность в приоритете. А потому водителям и пассажирам следует с пониманием отнестись к принимаемым мерам и выполнять указания сотрудников служб на мосту.
https://crimea.ria.ru/20240513/vsu-atakovali-krym-raketami-storm-shadow-i-bespilotnikami-1137225665.html
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РИА Новости Крым
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крымский мост, безопасность республики крым и севастополя, транспорт, логистика, крым, новости крыма, керчь, тамань
Крымский мост открыт для проезда

Движение по Крымскому мосту возобновлено в штатном режиме

09:10 13.05.2024 (обновлено: 09:13 13.05.2024)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Крымский мост снова открыли для проезда. Об этом сообщает оперативный канал информационного центра по автодорогам о ситуации на автоподходах к мосту и подготовке к досмотру.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – говорится в сообщении.

Рано утром в понедельник движение по мосту уже перекрывали, проезд был запрещен в течение двух часов. После этого в очереди перед мостовым переходом скопилось более 200 машин.
Временная остановка движения транспорта на Крымском мосту является вынужденной мерой, связанной с необходимостью силовых структур обеспечить безопасность людей и инфраструктуры. Ограничения временные, и после снятия запрета движение автотранспорта возобновляется.
Власти Крыма и Кубани неоднократно напоминали, что транспортный переход через Керченский пролив является важным стратегическим объектом и его безопасность в приоритете. А потому водителям и пассажирам следует с пониманием отнестись к принимаемым мерам и выполнять указания сотрудников служб на мосту.
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