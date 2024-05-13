https://crimea.ria.ru/20240513/na-krymskom-mostu-vyrosla-ochered-1137225220.html

На Крымском мосту выросла очередь

На Крымском мосту выросла очередь - РИА Новости Крым, 13.05.2024

На Крымском мосту выросла очередь

Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 13.05.2024

2024-05-13T07:12

2024-05-13T07:12

2024-05-13T07:12

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

логистика

безопасность республики крым и севастополя

транспорт

керчь

новости крыма

тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. В очереди на Крымском мосту стоят более 200 машин. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. Рано утром в понедельник движение по мосту перекрывали, проезд был запрещен в течение двух часов. Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.По Керченской переправе следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. Также по морскому пути переправляют пассажирские автобусы.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.

крымский мост

керчь

тамань

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, логистика, безопасность республики крым и севастополя, транспорт, керчь, новости крыма, тамань