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На Крымском мосту выросла очередь - РИА Новости Крым, 13.05.2024
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Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20240513/na-krymskom-mostu-vyrosla-ochered-1137225220.html
На Крымском мосту выросла очередь
На Крымском мосту выросла очередь - РИА Новости Крым, 13.05.2024
На Крымском мосту выросла очередь
Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 13.05.2024
2024-05-13T07:12
2024-05-13T07:12
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
логистика
безопасность республики крым и севастополя
транспорт
керчь
новости крыма
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. В очереди на Крымском мосту стоят более 200 машин. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. Рано утром в понедельник движение по мосту перекрывали, проезд был запрещен в течение двух часов. Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.По Керченской переправе следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. Также по морскому пути переправляют пассажирские автобусы.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
крымский мост
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крымский мост, логистика, безопасность республики крым и севастополя, транспорт, керчь, новости крыма, тамань
На Крымском мосту выросла очередь

В очереди на Крымском мосту стоят 253 автомобилей

07:12 13.05.2024
 
© РИА Новости КрымОчередь перед Крымским мостом
Очередь перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. В очереди на Крымском мосту стоят более 200 машин. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По состоянию на 7.00 в очереди со стороны Тамани находятся 130 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи стоят105 транспортных средств", - говорится в сообщении.
Рано утром в понедельник движение по мосту перекрывали, проезд был запрещен в течение двух часов.
Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.
По Керченской переправе следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. Также по морскому пути переправляют пассажирские автобусы.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостЛогистикаБезопасность Республики Крым и СевастополяТранспортКерчьНовости КрымаТамань
 
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