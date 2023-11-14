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Лихая погоня со стрельбой: в Ростовской области поймали угонщика из Крыма - РИА Новости Крым, 14.11.2023
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Лихая погоня со стрельбой: в Ростовской области поймали угонщика из Крыма
Лихая погоня со стрельбой: в Ростовской области поймали угонщика из Крыма - РИА Новости Крым, 14.11.2023
Лихая погоня со стрельбой: в Ростовской области поймали угонщика из Крыма
В Ростовской области правоохранители после преследования и применения табельного оружия задержали крымчанина, который угнал служебный автомобиль. Об этом... РИА Новости Крым, 14.11.2023
2023-11-14T21:42
2023-11-14T21:42
новости
автомобиль
гибдд
крым
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
происшествия
ростовская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В Ростовской области правоохранители после преследования и применения табельного оружия задержали крымчанина, который угнал служебный автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.По данным ведомства, о краже машины сообщил 52-летний житель поселка Матвеев Курган. По его словам, перед тем, как отправиться домой, он не закрыл авто и оставил ключи в замке зажигания. Придя утром на работу, он не обнаружил автомобиль на месте.Полицейские составили ориентировку на транспортное средство и передали ее всем патрулям. Вскоре один из нарядов заметил на дороге угнанную машину, водитель хаотично менял траекторию движения.Сотрудники полиции через громкоговоритель потребовали остановиться, но шофер не отреагировал. Правоохранители начали преследовать угонщика.Правоохранители попытались задержать злоумышленника, но он продолжил движение, пытаясь наехать на стражей порядка. Один из автоинспекторов принял решение применить табельное оружие. На предупредительный выстрел в воздух угонщик не отреагировал, тогда полицейский произвел еще несколько выстрелов, которые заставили мужчину остановиться.Угонщиком оказался 27-летний крымчанин, ранее судимый за аналогичные преступления и кражу. Автоинспекторы выявили у него внешние признаки опьянения.Подозреваемого доставили в отделение, решается вопрос о возбуждении против него уголовного и административного дела. В ходе инцидента никто не пострадал.Читайте также на РИА Новости Крым:Погоня по дворам: в Крыму задержан пьяный водительСтрельба и погоня: в Крыму задержали нетрезвого водителяВ Севастополе пьяный рецидивист угнал авто и влетел в забор
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РИА Новости Крым
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Новости
ru-RU
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости, автомобиль, гибдд, крым, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), происшествия, ростовская область
Лихая погоня со стрельбой: в Ростовской области поймали угонщика из Крыма

Угонщик из Крыма протаранил машину ГИБДД во время погони со стрельбой в Ростовской области

21:42 14.11.2023
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль дорожно-патрульной службы.
Автомобиль дорожно-патрульной службы. - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В Ростовской области правоохранители после преследования и применения табельного оружия задержали крымчанина, который угнал служебный автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
По данным ведомства, о краже машины сообщил 52-летний житель поселка Матвеев Курган. По его словам, перед тем, как отправиться домой, он не закрыл авто и оставил ключи в замке зажигания. Придя утром на работу, он не обнаружил автомобиль на месте.
Полицейские составили ориентировку на транспортное средство и передали ее всем патрулям. Вскоре один из нарядов заметил на дороге угнанную машину, водитель хаотично менял траекторию движения.
Сотрудники полиции через громкоговоритель потребовали остановиться, но шофер не отреагировал. Правоохранители начали преследовать угонщика.

"В результате преследования нарушителя заблокировали в селе Ряженое. Пытаясь скрыться, правонарушитель совершил столкновение со служебной автомашиной ГИБДД, после чего съехал в поле", – говорится в сообщении.

Правоохранители попытались задержать злоумышленника, но он продолжил движение, пытаясь наехать на стражей порядка. Один из автоинспекторов принял решение применить табельное оружие. На предупредительный выстрел в воздух угонщик не отреагировал, тогда полицейский произвел еще несколько выстрелов, которые заставили мужчину остановиться.
Угонщиком оказался 27-летний крымчанин, ранее судимый за аналогичные преступления и кражу. Автоинспекторы выявили у него внешние признаки опьянения.
Подозреваемого доставили в отделение, решается вопрос о возбуждении против него уголовного и административного дела. В ходе инцидента никто не пострадал.
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