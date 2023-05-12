https://crimea.ria.ru/20230512/podrostki-gastrolery-i-mestnye-kto-obmanyvaet-doverchivykh-krymchan-1128687557.html
Подростки, "гастролеры" и местные: кто обманывает доверчивых крымчан
Подростки, "гастролеры" и местные: кто обманывает доверчивых крымчан - РИА Новости Крым, 12.05.2023
Подростки, "гастролеры" и местные: кто обманывает доверчивых крымчан
В Крыму с начала года за мошенничество наказали 133 человек, в том числе 20 приезжих. Об этом рассказал начальник отдела по раскрытию преступлений, совершаемых... РИА Новости Крым, 12.05.2023
2023-05-12T20:51
2023-05-12T20:51
2023-05-12T20:51
крым
мошенничество
происшествия
общество
психология
мвд по республике крым
ярослав скляренко
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. В Крыму с начала года за мошенничество наказали 133 человек, в том числе 20 приезжих. Об этом рассказал начальник отдела по раскрытию преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, управления уголовного розыска МВД по Крыму подполковник полиции Ярослав Скляренко в пресс-центре РИА Новости Крым.Тем не менее, число пострадавших от действий мошенников по-прежнему много. С начала этого года уже полторы тысячи крымчан лишились своих сбережений на общую сумму 150 млн рублей. И если вычислить злоумышленников и соучастников преступления в большинстве случаев можно, то вернуть накопления удается редко."К нашему большому сожалению, в единичных случаях удается перехватить их на той стадии, когда они подъезжают к банкоматам и начинают эти деньги переводить. То есть есть случаи, когда возвращаем деньги потерпевшим, есть случаи, где непосредственно родители начинают возмещать ущерб потерпевшим, что тоже влияет на принятие решения судом о мере наказания", - отметил Скляренко.Он уточнил, что среди фигурантов дел были и несовершеннолетние, которые узнавали о возможности "быстрого заработка" от знакомых и в интернете.В полиции предостерегли граждан от попытки такой "работы" и напомнили, что при поступлении сомнительных звонков следует немедленно прекратить разговор и связаться со своими родственниками. В случае если человек все-таки стал жертвой мошенников, следует сразу сообщить об этом в полицию по единому номеру 102 или обратиться в любое ближайшее отделение полиции.Читайте также на РИА Новости Крым:Что такое кликджекинг, или как воруют деньги в сетиВиртуальный интим и двигатель для авто: крымчане отдали аферистам 6,6 млн19-летнему евпаторийцу грозит до 6 лет тюрьмы за мошенничество
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крым, мошенничество, происшествия, общество, психология, мвд по республике крым, ярослав скляренко, новости крыма
Подростки, "гастролеры" и местные: кто обманывает доверчивых крымчан
МВД: в Крыму за мошенничество наказали 133 человек, в том числе 20 приезжих
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. В Крыму с начала года за мошенничество наказали 133 человек, в том числе 20 приезжих. Об этом рассказал начальник отдела по раскрытию преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, управления уголовного розыска МВД по Крыму подполковник полиции Ярослав Скляренко в пресс-центре РИА Новости Крым.
"За мошенничество в этом году привлечено к уголовной ответственности уже 133 человека. Если брать непосредственно по схеме "Ваш родственник попал в беду" и где задействован курьер, то их больше 100. Из них порядка 20 человек приехали к нам с материковой части страны. Профилактические мероприятия, которые здесь реализуют правоохранительные органы, работают, и злоумышленникам уже трудно найти курьера, многие отказываются", - отметил он.
Тем не менее, число пострадавших от действий мошенников по-прежнему много. С начала этого года уже полторы тысячи крымчан лишились своих сбережений
на общую сумму 150 млн рублей. И если вычислить злоумышленников и соучастников преступления в большинстве случаев можно, то вернуть накопления удается редко.
"К нашему большому сожалению, в единичных случаях удается перехватить их на той стадии, когда они подъезжают к банкоматам и начинают эти деньги переводить. То есть есть случаи, когда возвращаем деньги потерпевшим, есть случаи, где непосредственно родители начинают возмещать ущерб потерпевшим, что тоже влияет на принятие решения судом о мере наказания", - отметил Скляренко.
Он уточнил, что среди фигурантов дел были и несовершеннолетние, которые узнавали о возможности "быстрого заработка" от знакомых и в интернете.
В полиции предостерегли граждан от попытки такой "работы" и напомнили, что при поступлении сомнительных звонков следует немедленно прекратить разговор и связаться со своими родственниками. В случае если человек все-таки стал жертвой мошенников, следует сразу сообщить об этом в полицию по единому номеру 102 или обратиться в любое ближайшее отделение полиции.
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