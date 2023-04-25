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19-летнему евпаторийцу грозит до 6 лет тюрьмы за мошенничество
19-летнему евпаторийцу грозит до 6 лет тюрьмы за мошенничество - РИА Новости Крым, 25.04.2023
19-летнему евпаторийцу грозит до 6 лет тюрьмы за мошенничество
Полиция Севастополя задержала 19-летнего жителя Евпатории, причастного к мошеннической схеме по выманиванию денег у пенсионеров "Ваш родственник попал в ДТП"... РИА Новости Крым, 25.04.2023
2023-04-25T13:21
2023-04-25T13:21
2023-04-25T13:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Полиция Севастополя задержала 19-летнего жителя Евпатории, причастного к мошеннической схеме по выманиванию денег у пенсионеров "Ваш родственник попал в ДТП". Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу.Как установили правоохранители, юноша польстился на легкий заработок, ответив на объявление аферистов по поиску курьера. Обсудив нюансы с анонимным администратором, он согласился сотрудничать.Полученные обманным путем деньги молодой человек перечислил на счета сообщников, оставив себе в качестве вознаграждения установленную преступниками таксу в 10%.Злоумышленника задержали сотрудники отдела полиции Севастополя при содействии евпаторийских коллег. Теперь он фигурант уголовного дела по статье о мошенничестве и ждет суда. Санкции статьи предусматривают до 6 лет лишения свободы.В начале марте в Севастополе был задержан и взят под стражу 53-летний мужчина, причастный к мошеннической схеме по обману пенсионеров. А в конце месяца в полиции Крыма сообщили, что за неделю жители республики передали мошенникам более 27,5 млн рублей. Читайте также на РИА Новости Крым:"Попал в ДТП": в Крыму за сутки раскрыто семь мошенничеств на миллион В Керчи мошенники обманули пенсионерку, но их "кинул" курьер Виртуальный интим и двигатель для авто: крымчане отдали аферистам 6,6 млн
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евпатория, севастополь, крым, умвд россии по севастополю, происшествия, общество, мошенничество, новости крыма
19-летнему евпаторийцу грозит до 6 лет тюрьмы за мошенничество
19-летнего крымчанина осудят за мошенничество с пенсионерами в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Полиция Севастополя задержала 19-летнего жителя Евпатории, причастного к мошеннической схеме по выманиванию денег у пенсионеров "Ваш родственник попал в ДТП". Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу.
Как установили правоохранители, юноша польстился на легкий заработок, ответив на объявление аферистов по поиску курьера. Обсудив нюансы с анонимным администратором, он согласился сотрудничать.
"Получив инструкции, курьер направился в Севастополь по адресу, указанному куратором, где под предлогом освобождения от уголовной ответственности родственницы забрал у 84-летней пенсионерки 600 тысяч рублей", – сообщили в полиции.
Полученные обманным путем деньги молодой человек перечислил на счета сообщников, оставив себе в качестве вознаграждения установленную преступниками таксу в 10%.
Злоумышленника задержали сотрудники отдела полиции Севастополя при содействии евпаторийских коллег. Теперь он фигурант уголовного дела по статье о мошенничестве и ждет суда. Санкции статьи предусматривают до 6 лет лишения свободы.
В начале марте в Севастополе был задержан и взят под стражу 53-летний мужчина, причастный к мошеннической схеме по обману пенсионеров
.
А в конце месяца в полиции Крыма сообщили
, что за неделю жители республики передали мошенникам более 27,5 млн рублей.
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