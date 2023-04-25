https://crimea.ria.ru/20230425/19-letnemu-evpatoriytsu-grozit-do-6-let-tyurmy-za-moshennichestvo-1128349186.html

19-летнему евпаторийцу грозит до 6 лет тюрьмы за мошенничество

19-летнему евпаторийцу грозит до 6 лет тюрьмы за мошенничество - РИА Новости Крым, 25.04.2023

19-летнему евпаторийцу грозит до 6 лет тюрьмы за мошенничество

Полиция Севастополя задержала 19-летнего жителя Евпатории, причастного к мошеннической схеме по выманиванию денег у пенсионеров "Ваш родственник попал в ДТП"... РИА Новости Крым, 25.04.2023

2023-04-25T13:21

2023-04-25T13:21

2023-04-25T13:21

евпатория

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крым

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Полиция Севастополя задержала 19-летнего жителя Евпатории, причастного к мошеннической схеме по выманиванию денег у пенсионеров "Ваш родственник попал в ДТП". Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу.Как установили правоохранители, юноша польстился на легкий заработок, ответив на объявление аферистов по поиску курьера. Обсудив нюансы с анонимным администратором, он согласился сотрудничать.Полученные обманным путем деньги молодой человек перечислил на счета сообщников, оставив себе в качестве вознаграждения установленную преступниками таксу в 10%.Злоумышленника задержали сотрудники отдела полиции Севастополя при содействии евпаторийских коллег. Теперь он фигурант уголовного дела по статье о мошенничестве и ждет суда. Санкции статьи предусматривают до 6 лет лишения свободы.В начале марте в Севастополе был задержан и взят под стражу 53-летний мужчина, причастный к мошеннической схеме по обману пенсионеров. А в конце месяца в полиции Крыма сообщили, что за неделю жители республики передали мошенникам более 27,5 млн рублей. Читайте также на РИА Новости Крым:"Попал в ДТП": в Крыму за сутки раскрыто семь мошенничеств на миллион В Керчи мошенники обманули пенсионерку, но их "кинул" курьер Виртуальный интим и двигатель для авто: крымчане отдали аферистам 6,6 млн

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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