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В Крыму стали реже воровать и грабить – статистика прокуратуры - РИА Новости Крым, 17.04.2024
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В Крыму стали реже воровать и грабить – статистика прокуратуры
В Крыму стали реже воровать и грабить – статистика прокуратуры - РИА Новости Крым, 17.04.2024
В Крыму стали реже воровать и грабить – статистика прокуратуры
В Крыму за три месяца снизилось число краж, грабежей, а также преступлений, совершенных несовершеннолетними и рецидивистами, сообщает пресс-служба прокуратуры... РИА Новости Крым, 17.04.2024
2024-04-17T08:31
2024-04-17T08:31
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. В Крыму за три месяца снизилось число краж, грабежей, а также преступлений, совершенных несовершеннолетними и рецидивистами, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.Также крымчане стали на 15,5% реже нарушать правила дорожного движения, рецидивисты стали совершать на 11,5% меньше преступлений, несовершеннолетние – на 26,9%, люди в состоянии опьянения – меньше на 3%. На 19,4% снизилось число преступлений в общественных местах, в том числе на 27,7% – на улицах, площадях, в парках и скверахВ целом по России в последние годы отмечается небольшой рост числа сообщений о преступлениях с участием несовершеннолетних, а также количества уголовных дел, которые возбуждены по итогам их рассмотрения, сообщил ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.Читайте также на РИА Новости Крым:Угоны, хищения и наркотики: подростковая преступность в КрымуВ Крыму стали меньше воровать и нарушать ПДДКак нарушают ПДД в Крыму и что готовится сделать полиция
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прокуратура республики крым, новости крыма, преступность, статистика, общество
В Крыму стали реже воровать и грабить – статистика прокуратуры

В Крыму за три месяца зафиксировано 5,5 тысяч преступлений – прокуратура

08:31 17.04.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗдание прокуратуры РК
Здание прокуратуры РК - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. В Крыму за три месяца снизилось число краж, грабежей, а также преступлений, совершенных несовершеннолетними и рецидивистами, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

"В Крыму зарегистрировано 2,7 тыс. преступлений против собственности, раскрываемость которых составила 64,8%. Следует отметить, что на территории республики уменьшилось число зарегистрированных краж (-3,4 %), грабежей (-50 %), фактов незаконного завладения транспортным средством (-46,9 %)", – сообщили в надзорном ведомстве.

Также крымчане стали на 15,5% реже нарушать правила дорожного движения, рецидивисты стали совершать на 11,5% меньше преступлений, несовершеннолетние – на 26,9%, люди в состоянии опьянения – меньше на 3%. На 19,4% снизилось число преступлений в общественных местах, в том числе на 27,7% – на улицах, площадях, в парках и скверах

"Органами правоохраны выявлено 495 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, в том числе 305 фактов их сбыта. Раскрываемость указанных преступлений составила 82,9 %, сбытов – 64 %. Всего за три месяца текущего года в Крыму зарегистрировано 5,5 тыс. преступлений. Общереспубликанская раскрываемость составляет 74,7 %", – привели статистику в прокуратуре.

В целом по России в последние годы отмечается небольшой рост числа сообщений о преступлениях с участием несовершеннолетних, а также количества уголовных дел, которые возбуждены по итогам их рассмотрения, сообщил ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
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