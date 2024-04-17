https://crimea.ria.ru/20240417/v-krymu-stali-rezhe-vorovat-i-grabit--statistika-prokuratury-1136601773.html

В Крыму стали реже воровать и грабить – статистика прокуратуры

В Крыму стали реже воровать и грабить – статистика прокуратуры - РИА Новости Крым, 17.04.2024

В Крыму стали реже воровать и грабить – статистика прокуратуры

В Крыму за три месяца снизилось число краж, грабежей, а также преступлений, совершенных несовершеннолетними и рецидивистами, сообщает пресс-служба прокуратуры... РИА Новости Крым, 17.04.2024

2024-04-17T08:31

2024-04-17T08:31

2024-04-17T08:31

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статистика

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. В Крыму за три месяца снизилось число краж, грабежей, а также преступлений, совершенных несовершеннолетними и рецидивистами, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.Также крымчане стали на 15,5% реже нарушать правила дорожного движения, рецидивисты стали совершать на 11,5% меньше преступлений, несовершеннолетние – на 26,9%, люди в состоянии опьянения – меньше на 3%. На 19,4% снизилось число преступлений в общественных местах, в том числе на 27,7% – на улицах, площадях, в парках и скверахВ целом по России в последние годы отмечается небольшой рост числа сообщений о преступлениях с участием несовершеннолетних, а также количества уголовных дел, которые возбуждены по итогам их рассмотрения, сообщил ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.Читайте также на РИА Новости Крым:Угоны, хищения и наркотики: подростковая преступность в КрымуВ Крыму стали меньше воровать и нарушать ПДДКак нарушают ПДД в Крыму и что готовится сделать полиция

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прокуратура республики крым, новости крыма, преступность, статистика, общество