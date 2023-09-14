https://crimea.ria.ru/20230914/v-krymu-stali-menshe-vorovat-i-narushat-pdd-1131399063.html

В Крыму стали меньше воровать и нарушать ПДД

В Крыму стали меньше воровать и нарушать ПДД - РИА Новости Крым, 14.09.2023

В Крыму стали меньше воровать и нарушать ПДД

В Крыму с начала года совершено 14,4 тыс. преступлений, при этом снизилось число краж и нарушений на дорогах, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 14.09.2023

2023-09-14T22:29

2023-09-14T22:29

2023-09-14T22:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. В Крыму с начала года совершено 14,4 тыс. преступлений, при этом снизилось число краж и нарушений на дорогах, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. Также в прокуратуре отметили снижение числа правонарушений в общественных местах. Что касается преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, всего с начала года зафиксировано более 1,6 тыс. таких фактов, в том числе 892 факта сбыта. Раскрываемость составила, соответственно, 69,8% и 48,8%. В целом по республике – 72,6%, констатируют правоохранители.Как сообщалось, количество преступлений, совершенных в России с использованием оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, уменьшилось на 4,3% по сравнению с прошлым годом. А раскрываемость убийств достигла исторического максимума. Читайте также на РИА Новости Крым:Как нарушают ПДД в Крыму и что готовится сделать полиция"Строгач" за угоны: житель Крыма попался на серии кражВ Севастополе назначен новый начальник УМВД

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, прокуратура республики крым, закон и право, новости крыма, общество, статистика, преступность