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В Крыму стали меньше воровать и нарушать ПДД - РИА Новости Крым, 14.09.2023
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В Крыму стали меньше воровать и нарушать ПДД
В Крыму стали меньше воровать и нарушать ПДД - РИА Новости Крым, 14.09.2023
В Крыму стали меньше воровать и нарушать ПДД
В Крыму с начала года совершено 14,4 тыс. преступлений, при этом снизилось число краж и нарушений на дорогах, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 14.09.2023
2023-09-14T22:29
2023-09-14T22:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. В Крыму с начала года совершено 14,4 тыс. преступлений, при этом снизилось число краж и нарушений на дорогах, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. Также в прокуратуре отметили снижение числа правонарушений в общественных местах. Что касается преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, всего с начала года зафиксировано более 1,6 тыс. таких фактов, в том числе 892 факта сбыта. Раскрываемость составила, соответственно, 69,8% и 48,8%. В целом по республике – 72,6%, констатируют правоохранители.Как сообщалось, количество преступлений, совершенных в России с использованием оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, уменьшилось на 4,3% по сравнению с прошлым годом. А раскрываемость убийств достигла исторического максимума. Читайте также на РИА Новости Крым:Как нарушают ПДД в Крыму и что готовится сделать полиция"Строгач" за угоны: житель Крыма попался на серии кражВ Севастополе назначен новый начальник УМВД
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крым, прокуратура республики крым, закон и право, новости крыма, общество, статистика, преступность
В Крыму стали меньше воровать и нарушать ПДД

Прокуратура: в Крыму уменьшилось число преступлений и правонарушений

22:29 14.09.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. В Крыму с начала года совершено 14,4 тыс. преступлений, при этом снизилось число краж и нарушений на дорогах, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
"В Крыму зарегистрировано 7,7 тыс. преступлений против собственности, раскрываемость которых составила 61,1%. Уменьшилось число зарегистрированных краж, грабежей и разбоев. Число преступлений, связанных с нарушением правил дорожного движения, сократилось на 29,6 процентов - с 253 до 178), в том числе повлекших по неосторожности смерть потерпевшего – на 24,6 % – с 69 до 52", - приводят статистику в надзорном ведомстве.
Также в прокуратуре отметили снижение числа правонарушений в общественных местах.
Что касается преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, всего с начала года зафиксировано более 1,6 тыс. таких фактов, в том числе 892 факта сбыта. Раскрываемость составила, соответственно, 69,8% и 48,8%. В целом по республике – 72,6%, констатируют правоохранители.
Как сообщалось, количество преступлений, совершенных в России с использованием оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, уменьшилось на 4,3% по сравнению с прошлым годом. А раскрываемость убийств достигла исторического максимума.
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