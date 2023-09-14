https://crimea.ria.ru/20230914/v-krymu-stali-menshe-vorovat-i-narushat-pdd-1131399063.html
В Крыму стали меньше воровать и нарушать ПДД
В Крыму стали меньше воровать и нарушать ПДД - РИА Новости Крым, 14.09.2023
В Крыму стали меньше воровать и нарушать ПДД
В Крыму с начала года совершено 14,4 тыс. преступлений, при этом снизилось число краж и нарушений на дорогах, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 14.09.2023
2023-09-14T22:29
2023-09-14T22:29
2023-09-14T22:29
крым
прокуратура республики крым
закон и право
новости крыма
общество
статистика
преступность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/07/1120786479_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_959c1ef227ac31fc90d4242f059de9a4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. В Крыму с начала года совершено 14,4 тыс. преступлений, при этом снизилось число краж и нарушений на дорогах, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. Также в прокуратуре отметили снижение числа правонарушений в общественных местах. Что касается преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, всего с начала года зафиксировано более 1,6 тыс. таких фактов, в том числе 892 факта сбыта. Раскрываемость составила, соответственно, 69,8% и 48,8%. В целом по республике – 72,6%, констатируют правоохранители.Как сообщалось, количество преступлений, совершенных в России с использованием оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, уменьшилось на 4,3% по сравнению с прошлым годом. А раскрываемость убийств достигла исторического максимума. Читайте также на РИА Новости Крым:Как нарушают ПДД в Крыму и что готовится сделать полиция"Строгач" за угоны: житель Крыма попался на серии кражВ Севастополе назначен новый начальник УМВД
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/07/1120786479_24:0:1464:1080_1920x0_80_0_0_deebd5138f51d20e7f21516b16d02473.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, прокуратура республики крым, закон и право, новости крыма, общество, статистика, преступность
В Крыму стали меньше воровать и нарушать ПДД
Прокуратура: в Крыму уменьшилось число преступлений и правонарушений
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. В Крыму с начала года совершено 14,4 тыс. преступлений, при этом снизилось число краж и нарушений на дорогах, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
"В Крыму зарегистрировано 7,7 тыс. преступлений против собственности, раскрываемость которых составила 61,1%. Уменьшилось число зарегистрированных краж, грабежей и разбоев. Число преступлений, связанных с нарушением правил дорожного движения, сократилось на 29,6 процентов - с 253 до 178), в том числе повлекших по неосторожности смерть потерпевшего – на 24,6 % – с 69 до 52", - приводят статистику в надзорном ведомстве.
Также в прокуратуре отметили снижение числа правонарушений в общественных местах.
Что касается преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, всего с начала года зафиксировано более 1,6 тыс. таких фактов, в том числе 892 факта сбыта. Раскрываемость составила, соответственно, 69,8% и 48,8%. В целом по республике – 72,6%, констатируют правоохранители.
Как сообщалось, количество преступлений, совершенных в России с использованием оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, уменьшилось на 4,3% по сравнению с прошлым годом. А раскрываемость убийств достигла исторического максимума.
Читайте также на РИА Новости Крым: