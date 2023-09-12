https://crimea.ria.ru/20230912/strogach-za-ugony-zhitel-kryma-popalsya-na-serii-krazh-1131344715.html

"Строгач" за угоны: житель Крыма попался на серии краж

"Строгач" за угоны: житель Крыма попался на серии краж - РИА Новости Крым, 12.09.2023

"Строгач" за угоны: житель Крыма попался на серии краж

В Красногвардейском районе ранее судимый местный житель осужден на 2,5 года за совершение серии краж и угонов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры... РИА Новости Крым, 12.09.2023

2023-09-12T13:16

2023-09-12T13:16

2023-09-12T13:22

происшествия

красногвардейский район

крым

новости крыма

кража

прокуратура республики крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. В Красногвардейском районе ранее судимый местный житель осужден на 2,5 года за совершение серии краж и угонов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.В ходе суда подсудимый вину признал. По итогам рассмотрения дела его признали виновным и приговорили к 2 годам 5 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание злоумышленник будет в исправительной колонии строгого режима.Приговор в законную силу не вступил.Ранее в Крыму за вождение в состоянии опьянения осудили 22-летнюю жительницу Ялты, которая неоднократно попадалась на аналогичных нарушениях. Суд отправил ее на восемь месяцев в колонию-поселение.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе отправили в колонию 22-летнюю любительницу пьяной ездыВ Севастополе подросток угнал машину отца и поехал катать друзейТурне по Крыму: в Севастополе домработница угнала авто со двора хозяйки

красногвардейский район

крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, красногвардейский район, крым, новости крыма, кража, прокуратура республики крым