Рейтинг@Mail.ru
"Строгач" за угоны: житель Крыма попался на серии краж - РИА Новости Крым, 12.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230912/strogach-za-ugony-zhitel-kryma-popalsya-na-serii-krazh-1131344715.html
"Строгач" за угоны: житель Крыма попался на серии краж
"Строгач" за угоны: житель Крыма попался на серии краж - РИА Новости Крым, 12.09.2023
"Строгач" за угоны: житель Крыма попался на серии краж
В Красногвардейском районе ранее судимый местный житель осужден на 2,5 года за совершение серии краж и угонов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры... РИА Новости Крым, 12.09.2023
2023-09-12T13:16
2023-09-12T13:22
происшествия
красногвардейский район
крым
новости крыма
кража
прокуратура республики крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/01/1121296844_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_9bd001da48a3762bf5da96981855cfd7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. В Красногвардейском районе ранее судимый местный житель осужден на 2,5 года за совершение серии краж и угонов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.В ходе суда подсудимый вину признал. По итогам рассмотрения дела его признали виновным и приговорили к 2 годам 5 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание злоумышленник будет в исправительной колонии строгого режима.Приговор в законную силу не вступил.Ранее в Крыму за вождение в состоянии опьянения осудили 22-летнюю жительницу Ялты, которая неоднократно попадалась на аналогичных нарушениях. Суд отправил ее на восемь месяцев в колонию-поселение.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе отправили в колонию 22-летнюю любительницу пьяной ездыВ Севастополе подросток угнал машину отца и поехал катать друзейТурне по Крыму: в Севастополе домработница угнала авто со двора хозяйки
красногвардейский район
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/01/1121296844_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_34a6870afccddcf9a0f08bb273b83480.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, красногвардейский район, крым, новости крыма, кража, прокуратура республики крым
"Строгач" за угоны: житель Крыма попался на серии краж

Прокуратура: житель Крыма получил 2 года колонии за серию краж и угоны

13:16 12.09.2023 (обновлено: 13:22 12.09.2023)
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичУгон автомобиля
Угон автомобиля - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. В Красногвардейском районе ранее судимый местный житель осужден на 2,5 года за совершение серии краж и угонов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.
"В течение двух недель подсудимый, находящийся в одном из населенных пунктов района, совершил серию краж, в том числе с незаконным проникновением в жилище, похищая строительные инструменты, бытовые приспособления, велосипед, телефон и иное личное имущество потерпевших. В это же время мужчина осуществил угон трех транспортных средств, которые в последующем вернул законным владельцам", - говорится в Telegram-канале ведомства.
В ходе суда подсудимый вину признал. По итогам рассмотрения дела его признали виновным и приговорили к 2 годам 5 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание злоумышленник будет в исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил.
Ранее в Крыму за вождение в состоянии опьянения осудили 22-летнюю жительницу Ялты, которая неоднократно попадалась на аналогичных нарушениях. Суд отправил ее на восемь месяцев в колонию-поселение.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Симферополе отправили в колонию 22-летнюю любительницу пьяной езды
В Севастополе подросток угнал машину отца и поехал катать друзей
Турне по Крыму: в Севастополе домработница угнала авто со двора хозяйки
 
ПроисшествияКрасногвардейский районКрымНовости КрымаКражаПрокуратура Республики Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:41Левый берег под огнем: ВСУ выпустили еще 89 снарядов по Херсонщине
14:29Турецкую РСЗО впервые уничтожили в зоне спецоперации
14:21Путин: Армения по существу признала Карабах частью Азербайджана
14:11Последствия массированного удара ВСУ по Новой Каховке: подробности
13:53Путин внес законопроект о праздновании Дня воссоединения 30 сентября
13:16"Строгач" за угоны: житель Крыма попался на серии краж
13:01Когда в Крым поступит топливо
12:52ВСУ пытались устроить теракт вблизи ядерных объектов РФ - Путин
12:45Какие продукты в России подешевели – данные Росстата
12:35Мы ставим интересы России во главу угла и нам за это не стыдно - Путин
12:02"Все молились": пассажирка рейса Сочи-Омск рассказала о посадке в поле
11:58Путин заявил о деградации олимпийского движения, которому грядет замена
11:50ЧП с самолетом под Новосибирском: второе рождение для 167 человек
11:41Будет ли в России новая мобилизация - ответ Путина
11:34В Новой Каховке обстрелами ВСУ повреждены жилые дома и газопровод
11:20Путин: потери ВСУ в ходе контрнаступления превысили 71 тысячу человек
10:58Правительство занимается ситуацией с ценами на бензин – Путин
10:35Работа "Днепра" на Херсонском фронте - убиты еще полсотни неонацистов
10:10Керченская паромная переправа: о работе и погоде на утро вторника
09:35Запад разрушает систему финансовых отношений – Путин
Лента новостейМолния