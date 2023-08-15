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В Севастополе подросток угнал машину отца и поехал катать друзей - РИА Новости Крым, 15.08.2023
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В Севастополе подросток угнал машину отца и поехал катать друзей
В Севастополе подросток угнал машину отца и поехал катать друзей - РИА Новости Крым, 15.08.2023
В Севастополе подросток угнал машину отца и поехал катать друзей
В Севастополе правоохранители поймали несовершеннолетнего водителя и его пассажиров, катавшихся на автомобиле внутри дворов города. Об этом сообщили в полиции... РИА Новости Крым, 15.08.2023
2023-08-15T14:02
2023-08-15T13:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг — РИА Новости Крым. В Севастополе правоохранители поймали несовершеннолетнего водителя и его пассажиров, катавшихся на автомобиле внутри дворов города. Об этом сообщили в полиции Севастополя.Информацию о том, что компания несовершеннолетних катается по городу на машине и создает аварийно-опасные ситуации, сотрудники полиции обнаружили в одном из интернет-мессенджеров. На место происшествия сразу отправился наряд ДПС. На момент прибытия полицейских автомобиль был припаркован, а подростки находились рядом с ним.Несовершеннолетние ездили в соседних дворах, не реагируя на замечания взрослых. Правоохранители доставили подростков в отдел полиции. Там выяснилось, что владелец автомобиля не был осведомлен о действиях сына.Читайте также на РИА Новости Крым:Турне по Крыму: в Севастополе домработница угнала авто со двора хозяйкиПьяный угон в Крыму: иностранец украл ВАЗ и врезался в стену магазинаВ Крыму подросток с друзьями угнал машину и мопед – возбуждено дело
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новости крыма, севастополь, автомобиль, полиция севастополя, общество
В Севастополе подросток угнал машину отца и поехал катать друзей

В Севастополе поймали 15-летнего подростка, который на машине отца устроил заезд по городу

14:02 15.08.2023
 
© Пресс-служба УМВД России по СевастополюШеврон полиция
Шеврон полиция
© Пресс-служба УМВД России по Севастополю
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг — РИА Новости Крым. В Севастополе правоохранители поймали несовершеннолетнего водителя и его пассажиров, катавшихся на автомобиле внутри дворов города. Об этом сообщили в полиции Севастополя.
Информацию о том, что компания несовершеннолетних катается по городу на машине и создает аварийно-опасные ситуации, сотрудники полиции обнаружили в одном из интернет-мессенджеров. На место происшествия сразу отправился наряд ДПС. На момент прибытия полицейских автомобиль был припаркован, а подростки находились рядом с ним.

"Установлено, что 15-летний подросток, воспользовавшись отсутствием отца в городе, взял ключи от его машины и решил покататься на ней в компании своих друзей 15 и 16 лет. При этом отцовским автомобилем он сам не управлял, а предоставил такую возможность своему ровеснику, который якобы умел водить", — говорится в Telegram-канале ведомства.

Несовершеннолетние ездили в соседних дворах, не реагируя на замечания взрослых. Правоохранители доставили подростков в отдел полиции. Там выяснилось, что владелец автомобиля не был осведомлен о действиях сына.

"С родителями и их детьми полицейскими проведены профилактические беседы, а также вручены официальные предостережения. В настоящее время решается вопрос о постановке на профилактический учет 15-летнего подростка, который управлял автомобилем", — заключили в полиции.

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