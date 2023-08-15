https://crimea.ria.ru/20230815/v-sevastopole-podrostok-ugnal-mashinu-ottsa-i-poekhal-katat-druzey-1130747984.html

В Севастополе подросток угнал машину отца и поехал катать друзей

В Севастополе подросток угнал машину отца и поехал катать друзей - РИА Новости Крым, 15.08.2023

В Севастополе подросток угнал машину отца и поехал катать друзей

В Севастополе правоохранители поймали несовершеннолетнего водителя и его пассажиров, катавшихся на автомобиле внутри дворов города. Об этом сообщили в полиции... РИА Новости Крым, 15.08.2023

2023-08-15T14:02

2023-08-15T14:02

2023-08-15T13:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг — РИА Новости Крым. В Севастополе правоохранители поймали несовершеннолетнего водителя и его пассажиров, катавшихся на автомобиле внутри дворов города. Об этом сообщили в полиции Севастополя.Информацию о том, что компания несовершеннолетних катается по городу на машине и создает аварийно-опасные ситуации, сотрудники полиции обнаружили в одном из интернет-мессенджеров. На место происшествия сразу отправился наряд ДПС. На момент прибытия полицейских автомобиль был припаркован, а подростки находились рядом с ним.Несовершеннолетние ездили в соседних дворах, не реагируя на замечания взрослых. Правоохранители доставили подростков в отдел полиции. Там выяснилось, что владелец автомобиля не был осведомлен о действиях сына.Читайте также на РИА Новости Крым:Турне по Крыму: в Севастополе домработница угнала авто со двора хозяйкиПьяный угон в Крыму: иностранец украл ВАЗ и врезался в стену магазинаВ Крыму подросток с друзьями угнал машину и мопед – возбуждено дело

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, севастополь, автомобиль, полиция севастополя, общество