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В Симферополе отправили в колонию 22-летнюю любительницу пьяной езды

В Симферополе отправили в колонию 22-летнюю любительницу пьяной езды - РИА Новости Крым, 29.08.2023

В Симферополе отправили в колонию 22-летнюю любительницу пьяной езды

В Крыму за вождение в состоянии опьянения осуждена 22-летняя жительница Ялты, которая ранее неоднократно была судима за аналогичные преступления. Об этом... РИА Новости Крым, 29.08.2023

2023-08-29T16:10

2023-08-29T16:10

2023-08-29T16:10

приговор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости Крым. В Крыму за вождение в состоянии опьянения осуждена 22-летняя жительница Ялты, которая ранее неоднократно была судима за аналогичные преступления. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.В феврале этого года девушка, будучи привлеченной к административной и уголовной ответственности за вождение в нетрезвом виде, вновь села за руль BMW "подшофе". При этом водительских прав на тот момент она была лишена. На улице Воровского в Симферополе ее остановили и отстранили от управления сотрудники ДПС.По итогам рассмотрения дела суд приговорил ее к восьми месяцам лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на три года. Отбывать наказание осужденной предстоит в колонии-поселении.Приговор пока в законную силу не вступил.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму поймали более четырех тысяч нетрезвых водителейПьяный угон в Крыму: иностранец украл ВАЗ и врезался в стену магазинаВ Севастополе подросток угнал машину отца и поехал катать друзей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приговор, ялта, крым, прокуратура республики крым, новости крыма