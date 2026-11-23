https://crimea.ria.ru/20261123/vs-rossii-porazili-lokomotiv-i-sukhogruz-vsu-na-ukraine-1161315199.html

ВС России поразили локомотив и сухогруз ВСУ на Украине

ВС России поразили локомотив и сухогруз ВСУ на Украине - РИА Новости Крым, 23.11.2026

ВС России поразили локомотив и сухогруз ВСУ на Украине

В понедельник российские военные поразили перевозивший технику ВСУ железнодорожный локомотив в Харьковской области, а также сухогруз двойного назначения... РИА Новости Крым, 23.11.2026

2026-11-23T17:54

2026-11-23T17:54

2026-11-23T17:54

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черное море

вооруженные силы россии

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. В понедельник российские военные поразили перевозивший технику ВСУ железнодорожный локомотив в Харьковской области, а также сухогруз двойного назначения восточнее Одессы, сообщили в Минобороны РФ.В российском военном ведомстве уточнили, что в Харьковской области в районе города Мерефа поражен железнодорожный локомотив, задействованный в интересах перевозки вооружения и военной техники.В акватории Черного моря восточнее Одессы поражено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее грузы двойного назначения для обеспечения ВСУ.Ранее сообщалось, что в ночь на понедельник ВС РФ нанесли удары по энергообъектам на Украине, а также портовой инфраструктуре и локомотивам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

харьковская область

черное море

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2026

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новости сво, харьковская область, черное море, вооруженные силы россии, потери всу