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ВС России поразили локомотив и сухогруз ВСУ на Украине
ВС России поразили локомотив и сухогруз ВСУ на Украине - РИА Новости Крым, 23.11.2026
ВС России поразили локомотив и сухогруз ВСУ на Украине
В понедельник российские военные поразили перевозивший технику ВСУ железнодорожный локомотив в Харьковской области, а также сухогруз двойного назначения... РИА Новости Крым, 23.11.2026
2026-11-23T17:54
2026-11-23T17:54
2026-11-23T17:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. В понедельник российские военные поразили перевозивший технику ВСУ железнодорожный локомотив в Харьковской области, а также сухогруз двойного назначения восточнее Одессы, сообщили в Минобороны РФ.В российском военном ведомстве уточнили, что в Харьковской области в районе города Мерефа поражен железнодорожный локомотив, задействованный в интересах перевозки вооружения и военной техники.В акватории Черного моря восточнее Одессы поражено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее грузы двойного назначения для обеспечения ВСУ.Ранее сообщалось, что в ночь на понедельник ВС РФ нанесли удары по энергообъектам на Украине, а также портовой инфраструктуре и локомотивам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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новости сво, харьковская область, черное море, вооруженные силы россии, потери всу
ВС России поразили локомотив и сухогруз ВСУ на Украине
ВР России поразили ж/д локомотив в Харьковской области и сухогруз ВСУ в Черном море
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. В понедельник российские военные поразили перевозивший технику ВСУ железнодорожный локомотив в Харьковской области, а также сухогруз двойного назначения восточнее Одессы, сообщили в Минобороны РФ.
"Сегодня днем Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены удары беспилотными летательными аппаратами по объектам транспортной инфраструктуры и морским судам, задействованным в интересах ВСУ", – говорится в сообщении.
В российском военном ведомстве уточнили, что в Харьковской области в районе города Мерефа поражен железнодорожный локомотив, задействованный в интересах перевозки вооружения и военной техники.
В акватории Черного моря восточнее Одессы поражено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее грузы двойного назначения для обеспечения ВСУ.
Ранее сообщалось, что в ночь на понедельник ВС РФ нанесли удары
по энергообъектам на Украине, а также портовой инфраструктуре и локомотивам.
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