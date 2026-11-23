https://crimea.ria.ru/20261123/v-kerchi-24-noyabrya-mogut-ogranichit-rabotu-paromnoy-perepravy-1161315587.html

В Керчи 24 ноября могут ограничить работу паромной переправы

В Керчи 24 ноября могут ограничить работу паромной переправы - РИА Новости Крым, 23.11.2026

В Керчи 24 ноября могут ограничить работу паромной переправы

Движение паромов на переправе Керчь – Кавказ 24 ноября могут ограничить из-за плохой погоды, сообщает Минтранс Крыма. РИА Новости Крым, 23.11.2026

2026-11-23T18:31

2026-11-23T18:31

2026-11-23T18:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Движение паромов на переправе Керчь – Кавказ 24 ноября могут ограничить из-за плохой погоды, сообщает Минтранс Крыма.Ночью ветер южный, юго-западный, утром и днем западный, северо-западный, 15–20 м/с. Временами дождь. Видимость более 2 километров, проинформировали в ведомстве. Высота волн ночью 1,3–1,5 м, днем 0,7–1,2 м. Температура воздуха ночью +2…+4, днем +6…+8 градусов. Температура воды в море +10...+12, сказано в прогнозе.Во вторник, 24 ноября, между Крымом и Краснодарским краем будут курсировать 14 пригородных поездов – добавятся две дополнительные электрички. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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