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В Керчи 24 ноября могут ограничить работу паромной переправы
В Керчи 24 ноября могут ограничить работу паромной переправы - РИА Новости Крым, 23.11.2026
В Керчи 24 ноября могут ограничить работу паромной переправы
Движение паромов на переправе Керчь – Кавказ 24 ноября могут ограничить из-за плохой погоды, сообщает Минтранс Крыма. РИА Новости Крым, 23.11.2026
2026-11-23T18:31
2026-11-23T18:31
2026-11-23T18:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Движение паромов на переправе Керчь – Кавказ 24 ноября могут ограничить из-за плохой погоды, сообщает Минтранс Крыма.Ночью ветер южный, юго-западный, утром и днем западный, северо-западный, 15–20 м/с. Временами дождь. Видимость более 2 километров, проинформировали в ведомстве. Высота волн ночью 1,3–1,5 м, днем 0,7–1,2 м. Температура воздуха ночью +2…+4, днем +6…+8 градусов. Температура воды в море +10...+12, сказано в прогнозе.Во вторник, 24 ноября, между Крымом и Краснодарским краем будут курсировать 14 пригородных поездов – добавятся две дополнительные электрички. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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В Керчи 24 ноября могут ограничить работу паромной переправы
В Крыму могут ограничить работу паромной переправы в Керчи 24 ноября из-за плохой погоды