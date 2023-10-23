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Крым поможет строить новый миропорядок – Константинов

Крым поможет строить новый миропорядок – Константинов - РИА Новости Крым, 23.10.2023

Крым поможет строить новый миропорядок – Константинов

Опыт Крыма позволит принимать активное участие в формировании нового Русского мира и новой системы международных отношений. Об этом на Ялтинском международном... РИА Новости Крым, 23.10.2023

2023-10-23T16:38

2023-10-23T16:38

2023-10-23T16:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Опыт Крыма позволит принимать активное участие в формировании нового Русского мира и новой системы международных отношений. Об этом на Ялтинском международном форуме заявил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.Он подчеркнул, что в этом смысле Ялтинский международный форум, который собрал представителей десятков стран, позволит "на межличностном уровне организовать взаимодействие и определить контуры дальнейшей работы", которая, как он уверен, "будет эффективной и результативной".Читайте также на РИА Новости Крым:"Мобилизация превратилась в кошмар": эксперты пророчат Украине катастрофу Как в Афганистане и Вьетнаме: эксперт предрек действия НАТО на Украине "Радужные" перспективы ВСУ: что там у соседей

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2023

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