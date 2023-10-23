Крым поможет строить новый миропорядок – Константинов
Константинов: Крым будет участвовать в формировании новой системы международных отношений
© Telegram-канал Владимира КонстантиноваЯлтинский международный форум
© Telegram-канал Владимира Константинова
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Опыт Крыма позволит принимать активное участие в формировании нового Русского мира и новой системы международных отношений. Об этом на Ялтинском международном форуме заявил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.
"Крым готов принимать активное участие в формировании нового Русского мира, новой системы международных отношений. В 2014 году именно с Крымской весны начался процесс собирания Русских земель, мы первыми увидели угрозу, исходящую от Киева, и сегодня у нас обострено восприятие происходящего в мире", – сказал Константинов, фрагмент речи крымского политика опубликован в его Telegram-канале.
Он подчеркнул, что в этом смысле Ялтинский международный форум, который собрал представителей десятков стран, позволит "на межличностном уровне организовать взаимодействие и определить контуры дальнейшей работы", которая, как он уверен, "будет эффективной и результативной".
"Одним из результатов нашей победы станет установление нового мирового порядка. Его формирование, поиск новых форм международных отношений – непростой процесс. Однако с изжившими себя конструктами, когда мегакорпорации поглощают целые государства, континенты, превращая их в расходный материал (как, например, Украину), необходимо покончить. Это уже осознает большая часть мирового сообщества", – заключил Константинов.
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