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Крым поможет строить новый миропорядок – Константинов - РИА Новости Крым, 23.10.2023
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Крым поможет строить новый миропорядок – Константинов
Крым поможет строить новый миропорядок – Константинов - РИА Новости Крым, 23.10.2023
Крым поможет строить новый миропорядок – Константинов
Опыт Крыма позволит принимать активное участие в формировании нового Русского мира и новой системы международных отношений. Об этом на Ялтинском международном... РИА Новости Крым, 23.10.2023
2023-10-23T16:38
2023-10-23T16:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Опыт Крыма позволит принимать активное участие в формировании нового Русского мира и новой системы международных отношений. Об этом на Ялтинском международном форуме заявил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.Он подчеркнул, что в этом смысле Ялтинский международный форум, который собрал представителей десятков стран, позволит "на межличностном уровне организовать взаимодействие и определить контуры дальнейшей работы", которая, как он уверен, "будет эффективной и результативной".Читайте также на РИА Новости Крым:"Мобилизация превратилась в кошмар": эксперты пророчат Украине катастрофу Как в Афганистане и Вьетнаме: эксперт предрек действия НАТО на Украине "Радужные" перспективы ВСУ: что там у соседей
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Крым поможет строить новый миропорядок – Константинов

Константинов: Крым будет участвовать в формировании новой системы международных отношений

16:38 23.10.2023
 
© Telegram-канал Владимира КонстантиноваЯлтинский международный форум
Ялтинский международный форум
© Telegram-канал Владимира Константинова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Опыт Крыма позволит принимать активное участие в формировании нового Русского мира и новой системы международных отношений. Об этом на Ялтинском международном форуме заявил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.
"Крым готов принимать активное участие в формировании нового Русского мира, новой системы международных отношений. В 2014 году именно с Крымской весны начался процесс собирания Русских земель, мы первыми увидели угрозу, исходящую от Киева, и сегодня у нас обострено восприятие происходящего в мире", – сказал Константинов, фрагмент речи крымского политика опубликован в его Telegram-канале.
Он подчеркнул, что в этом смысле Ялтинский международный форум, который собрал представителей десятков стран, позволит "на межличностном уровне организовать взаимодействие и определить контуры дальнейшей работы", которая, как он уверен, "будет эффективной и результативной".
"Одним из результатов нашей победы станет установление нового мирового порядка. Его формирование, поиск новых форм международных отношений – непростой процесс. Однако с изжившими себя конструктами, когда мегакорпорации поглощают целые государства, континенты, превращая их в расходный материал (как, например, Украину), необходимо покончить. Это уже осознает большая часть мирового сообщества", – заключил Константинов.
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