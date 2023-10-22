https://crimea.ria.ru/20231022/raduzhnye-perspektivy-vsu-chto-tam-u-sosedey-1132252609.html

"Радужные" перспективы ВСУ: что там у соседей

"Радужные" перспективы ВСУ: что там у соседей - РИА Новости Крым, 22.10.2023

"Радужные" перспективы ВСУ: что там у соседей

Главным источником удивительных историй этой недели на Украине стали ее вооруженные силы, которые обзавелись колоритным пресс-секретарем и все-таки не выдержали РИА Новости Крым, 22.10.2023

2023-10-22T20:36

2023-10-22T20:36

2023-10-22T20:36

украина

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главное управление разведки украины (гур)

илларион павлюк

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всу (вооруженные силы украины)

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Главным источником удивительных историй этой недели на Украине стали ее вооруженные силы, которые обзавелись колоритным пресс-секретарем и все-таки не выдержали напора ЛГБТ-лоббистов.Фантастическая пресс-службаВ пресс-службе министерства обороны Украины случились новые кадровые метаморфозы. Вместо уволенной еще в сентябре госпожи Анны Маляр, которая запомнилась измерениями успехов продвижения ВСУ сотнями метров, назначен новый медиагуру. Им стал Илларион Павлюк – журналист и писатель-фантаст, бывший сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины.К слову, именно служба в ГУРе могла повлиять на развитие этого автора именно в фантастическом амплуа. Ибо такой концентрации сказочных персонажей со сказочными же заявлениями мало где еще найдешь. Взять хотя бы предводителя этой разведывательной конторы – Игоря Буданова, с его комментариями и прогнозами, постоянно бросающими вызов реальности и здравому смыслу.Другими словами, в оборонном ведомстве соседнего государства решили более творчески подойти к освещению событий, связанных с вооруженными силами. Тем более, что эти события совсем не тянут на то, чтобы внушать оптимизм ни украинской, ни зарубежной аудитории. Соответственно, навыки создания фантастических текстов будут весьма востребованы.Так что не исключено, что уже в скором времени в контенте пресс-службы минобороны Украины можно будет уловить, к примеру, сюжетные линии из романа Павлюка "Танец недоумка", главный герой которого с оружием в руках стремится выжить на какой-то далекой планете.Натуральная капитуляцияВесьма вероятно, что с места в карьер новый глава пресс-службы ВСУ займется решением более чем непростой и, чего уж там, нестандартной, задачи. Ему предстоит обеспечить, скажем так, максимально безболезненное внедрение в украинское обывательское сознание того факта, что теперь ВСУ станут еще более открытыми для представителей ЛГБТ-сообщества.Дело в том, что на этой неделе в минобороны поддержали законопроект о легализации в стране зарегистрированных партнерств, в том числе для однополых пар. То есть, люди в армейских погонах дали "зеленый свет" еще одной правовой новелле, характерной для западноевропейских стран.Суть новеллы в том, что государство обеспечивает защиту прав людям, которые состоят в незарегистрированном браке. Такой себе семейно-правовой гибрид (в каждой стране – свой) между официальным браком и банальным сожительством. И, что логично, этот формат узаконивания отношений популярен в среде приверженцев однополых союзов.Долгое время в украинском минобороны стоически открещивались от этого нововведения. Все-таки армия, тем более – постсоветская, институт по умолчанию консервативный. Однако настойчивость лоббистов ЛГБТ-повесточки, вкупе с перспективами потерять расположение (включая финансовое) западного истеблишмента, сделало позицию военных более податливой.И вот депутат Верховной Рады Украины от партии "Голос" Инна Совсун – самый громкий голос сексуальных меньшинств в парламенте, объявила о том, что согласие минобороны получено. Этот шаг открывает возможность рассмотрения соответствующего законопроекта в украинском парламенте.Поэтому не исключено, что уже в скором времени пресс-служба ВСУ будет рассказывать о крепкой мужской дружбе боевых товарищей под иным углом и с иными акцентами.Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

украина

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2023

Сергей Таврин

Сергей Таврин

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Сергей Таврин

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