https://crimea.ria.ru/20231022/kak-v-afganistane-i-vetname-ekspert-predrek-deystviya-nato-na-ukraine-1132248117.html

Как в Афганистане и Вьетнаме: эксперт предрек действия НАТО на Украине

Как в Афганистане и Вьетнаме: эксперт предрек действия НАТО на Украине - РИА Новости Крым, 22.10.2023

Как в Афганистане и Вьетнаме: эксперт предрек действия НАТО на Украине

НАТО однозначно не справится в случае противостояния с Москвой, однако неудачу на украинском театре военных действий альянс вполне способен пережить. Такое... РИА Новости Крым, 22.10.2023

2023-10-22T13:45

2023-10-22T13:45

2023-10-22T14:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. НАТО однозначно не справится в случае противостояния с Москвой, однако неудачу на украинском театре военных действий альянс вполне способен пережить. Такое мнение РИА Новости Крым выразил военный эксперт Александр Хроленко, комментируя заявление бывшего советника Пентагона полковника Дугласа Макгрегора о том, что Организация Североатлантического договора (НАТО) не переживет конфликта с Россией.Ранее Макгрегор в соцсети X написал, что НАТО "не предназначена для ведения наступательных войн", что данная организация была создана с целью защиты западной цивилизации, но постоянно расширялась.По его словам, полковник Макгрегор – очень взвешенный военный аналитик. С одной стороны – он большой патриот США, а с другой – всегда очень трезво оценивает ситуацию, сложившуюся, в том числе, и на Украине.Политолог назвал событие, с которого начнется распад НАТО >>Как ранее отметил президент России Владимир Путин, с момента обещания НАТО в 1991 году не расширяться на восток состоялось уже "пять волн" расширения альянса, из-за несоблюдения договоренностей очень трудно вести диалог с такими политическими элитами.Ранее американский генерал Марка Милли заявил о риске военного конфликта между США и Россией в ближайшее десятилетие. При этом, по мнению сенатора РФ Алексея Пушкова, такие опасения отражают настроения американских правящих кругов, независимо от партийной принадлежности. Однако есть ряд факторов не в пользу НАТО и США, которые снижают вероятность такого конфликта.А политолог, доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев выразил убеждение, что после того, как Россия успешно завершит специальную военную операцию на Украине, начнется распад Евросоюза и НАТО.Читайте также на РИА Новости Крым:Политолог назвал условие прекращения западной поддержки УкраиныНаступление ВСУ может обернуться отступлением до самого Львова – мнениеБританские войска на Украине: возможет ли прямой конфликт России с НАТО

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

нато, украина, россия, новости сво, в мире, мнения, политика, безопасность, александр хроленко