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Как в Афганистане и Вьетнаме: эксперт предрек действия НАТО на Украине - РИА Новости Крым, 22.10.2023
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Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20231022/kak-v-afganistane-i-vetname-ekspert-predrek-deystviya-nato-na-ukraine-1132248117.html
Как в Афганистане и Вьетнаме: эксперт предрек действия НАТО на Украине
Как в Афганистане и Вьетнаме: эксперт предрек действия НАТО на Украине - РИА Новости Крым, 22.10.2023
Как в Афганистане и Вьетнаме: эксперт предрек действия НАТО на Украине
НАТО однозначно не справится в случае противостояния с Москвой, однако неудачу на украинском театре военных действий альянс вполне способен пережить. Такое... РИА Новости Крым, 22.10.2023
2023-10-22T13:45
2023-10-22T14:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. НАТО однозначно не справится в случае противостояния с Москвой, однако неудачу на украинском театре военных действий альянс вполне способен пережить. Такое мнение РИА Новости Крым выразил военный эксперт Александр Хроленко, комментируя заявление бывшего советника Пентагона полковника Дугласа Макгрегора о том, что Организация Североатлантического договора (НАТО) не переживет конфликта с Россией.Ранее Макгрегор в соцсети X написал, что НАТО "не предназначена для ведения наступательных войн", что данная организация была создана с целью защиты западной цивилизации, но постоянно расширялась.По его словам, полковник Макгрегор – очень взвешенный военный аналитик. С одной стороны – он большой патриот США, а с другой – всегда очень трезво оценивает ситуацию, сложившуюся, в том числе, и на Украине.Политолог назвал событие, с которого начнется распад НАТО &gt;&gt;Как ранее отметил президент России Владимир Путин, с момента обещания НАТО в 1991 году не расширяться на восток состоялось уже "пять волн" расширения альянса, из-за несоблюдения договоренностей очень трудно вести диалог с такими политическими элитами.Ранее американский генерал Марка Милли заявил о риске военного конфликта между США и Россией в ближайшее десятилетие. При этом, по мнению сенатора РФ Алексея Пушкова, такие опасения отражают настроения американских правящих кругов, независимо от партийной принадлежности. Однако есть ряд факторов не в пользу НАТО и США, которые снижают вероятность такого конфликта.А политолог, доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев выразил убеждение, что после того, как Россия успешно завершит специальную военную операцию на Украине, начнется распад Евросоюза и НАТО.Читайте также на РИА Новости Крым:Политолог назвал условие прекращения западной поддержки УкраиныНаступление ВСУ может обернуться отступлением до самого Львова – мнениеБританские войска на Украине: возможет ли прямой конфликт России с НАТО
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нато, украина, россия, новости сво, в мире, мнения, политика, безопасность, александр хроленко
Как в Афганистане и Вьетнаме: эксперт предрек действия НАТО на Украине

Хроленко: на Украине НАТО поступит по аналогии с Афганистаном – с позором ретируется

13:45 22.10.2023 (обновлено: 14:11 22.10.2023)
 
© DANIEL MIHAILESCUCолдаты французской и румынской армий, принимающие участие в учениях передового присутствия боевой группы НАТО (BGFP) на учебном полигоне Чинку в центральной части Румынии. Фото AFP
Cолдаты французской и румынской армий, принимающие участие в учениях передового присутствия боевой группы НАТО (BGFP) на учебном полигоне Чинку в центральной части Румынии. Фото AFP
© DANIEL MIHAILESCU
Читать в
Ирина Мезенцева, собственный корреспондент РИА Новости Крым
Ирина Мезенцева
корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. НАТО однозначно не справится в случае противостояния с Москвой, однако неудачу на украинском театре военных действий альянс вполне способен пережить. Такое мнение РИА Новости Крым выразил военный эксперт Александр Хроленко, комментируя заявление бывшего советника Пентагона полковника Дугласа Макгрегора о том, что Организация Североатлантического договора (НАТО) не переживет конфликта с Россией.
Ранее Макгрегор в соцсети X написал, что НАТО "не предназначена для ведения наступательных войн", что данная организация была создана с целью защиты западной цивилизации, но постоянно расширялась.

"Мнение Макгрегора я бы разделил на две части: конфликт с Россией НАТО, конечно, не переживет. Это однозначно. А вот неудачу на украинском театре военных действий - вполне способно. Как раньше пережило глобальную неудачу в Афганистане, просто объявив, что задачи выполнены и можно уезжать. Они с позором ретировались из Кабула, но при этом за "героическую эвакуацию" вручили еще друг другу медали. Думаю, что в случае с киевским режимом возможна аналогичная ситуация: на определенном этапе будет объявлено, что мы сделали все, что могли, мы умываем руки. А дальше будет примерно то же самое, что в Сайгоне и в Кабуле", - считает Хроленко.

По его словам, полковник Макгрегор – очень взвешенный военный аналитик. С одной стороны – он большой патриот США, а с другой – всегда очень трезво оценивает ситуацию, сложившуюся, в том числе, и на Украине.
Политолог назвал событие, с которого начнется распад НАТО >>
Как ранее отметил президент России Владимир Путин, с момента обещания НАТО в 1991 году не расширяться на восток состоялось уже "пять волн" расширения альянса, из-за несоблюдения договоренностей очень трудно вести диалог с такими политическими элитами.
Ранее американский генерал Марка Милли заявил о риске военного конфликта между США и Россией в ближайшее десятилетие. При этом, по мнению сенатора РФ Алексея Пушкова, такие опасения отражают настроения американских правящих кругов, независимо от партийной принадлежности. Однако есть ряд факторов не в пользу НАТО и США, которые снижают вероятность такого конфликта.
А политолог, доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев выразил убеждение, что после того, как Россия успешно завершит специальную военную операцию на Украине, начнется распад Евросоюза и НАТО.
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