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Политолог назвал событие, с которого начнется распад НАТО

Политолог назвал событие, с которого начнется распад НАТО - РИА Новости Крым, 25.09.2023

Политолог назвал событие, с которого начнется распад НАТО

После того, как Россия успешно завершит специальную военную операцию на Украине, начнется распад Евросоюза и НАТО. Такой прогноз озвучил политолог, доцент... РИА Новости Крым, 25.09.2023

2023-09-25T20:52

2023-09-25T20:52

2023-09-25T20:52

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Политолог Андрей Суздальцев: НАТО начнет распадаться после завершения спецоперации на Украине Политолог Андрей Суздальцев: НАТО начнет распадаться после завершения спецоперации на Украине audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. После того, как Россия успешно завершит специальную военную операцию на Украине, начнется распад Евросоюза и НАТО. Такой прогноз озвучил политолог, доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев в эфире радио "Спутник в Крыму"."После того, как мы закончим спецоперацию на Украине, будут очень большие пертурбации в Европе. Начнут трещать по швам Евросоюз и НАТО. Думаю, некоторые страны выйдут из Североатлантического альянса, то есть он начнет разваливаться", - сказал эксперт.По мнению Суздальцева, первой страной, которая выйдет из НАТО после победы России на Украине, станет Турция.В Европе, США и руководстве альянса это прекрасно понимают, поэтому многие европейские и американские должностные лица заявляют о недопустимости победы России в спецоперации, пояснил политолог."Сейчас фактически мы воюем против армии НАТО. Все, что против нас выставлено – это то, что они смогли собрать без большого ущерба для себя. Можно называть ее третьей украинской армией. Первую мы разбили к весне 2022 года, вторая армия уже с натовским усилением, которая вошла в Херсон и продвинулась в Харьковской области, развалилась к декабрю прошлого года. Сейчас – третья армия, в которой ничего не осталось от советского наследия. И эта армия будет разбита", - подытожил Суздальцев.Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Вашингтон и Брюссель проиграли "войну на истощение" против России.Признаками этого, по его мнению, является заявление министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о том, что у западных стран закончились собственные запасы оружия, которое можно поставить Киеву. Кроме того, свидетельствами проигрыша Запада, по словам Володина, являются утраченное доверие населения к политикам, провал "контрнаступления" киевского режима и огромные потери ВСУ в технике и живой силе, мобилизация в украинскую армию пожилых и больных мужчин, экономические проблемы стран еврозоны, а также фактическое банкротство Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:Во власти яростных холопов: почему Европа боится мира России с УкраинойПочему конфликт на Украине может затянуться и кому это выгодно – мнениеМедведев объяснил, почему российские ракеты не закончатся

https://crimea.ria.ru/20230815/nato-pytaetsya-perenesti-voennoe-protivostoyanie-v-kosmos--putin---1130741521.html

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нато, новости сво, россия, украина, в мире, андрей суздальцев, мнения