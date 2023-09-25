Рейтинг@Mail.ru
Политолог назвал событие, с которого начнется распад НАТО - РИА Новости Крым, 25.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20230925/politolog-nazval-sobytie-s-kotorogo-nachnetsya-raspad-nato-1131644773.html
Политолог назвал событие, с которого начнется распад НАТО
Политолог назвал событие, с которого начнется распад НАТО - РИА Новости Крым, 25.09.2023
Политолог назвал событие, с которого начнется распад НАТО
После того, как Россия успешно завершит специальную военную операцию на Украине, начнется распад Евросоюза и НАТО. Такой прогноз озвучил политолог, доцент... РИА Новости Крым, 25.09.2023
2023-09-25T20:52
2023-09-25T20:52
радио "спутник в крыму"
нато
новости сво
россия
украина
в мире
андрей суздальцев
мнения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/11/1124922238_0:309:3076:2039_1920x0_80_0_0_47659de47461b0110a7f7d8f33ff12ec.jpg
Политолог Андрей Суздальцев: НАТО начнет распадаться после завершения спецоперации на Украине
Политолог Андрей Суздальцев: НАТО начнет распадаться после завершения спецоперации на Украине
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. После того, как Россия успешно завершит специальную военную операцию на Украине, начнется распад Евросоюза и НАТО. Такой прогноз озвучил политолог, доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев в эфире радио "Спутник в Крыму"."После того, как мы закончим спецоперацию на Украине, будут очень большие пертурбации в Европе. Начнут трещать по швам Евросоюз и НАТО. Думаю, некоторые страны выйдут из Североатлантического альянса, то есть он начнет разваливаться", - сказал эксперт.По мнению Суздальцева, первой страной, которая выйдет из НАТО после победы России на Украине, станет Турция.В Европе, США и руководстве альянса это прекрасно понимают, поэтому многие европейские и американские должностные лица заявляют о недопустимости победы России в спецоперации, пояснил политолог."Сейчас фактически мы воюем против армии НАТО. Все, что против нас выставлено – это то, что они смогли собрать без большого ущерба для себя. Можно называть ее третьей украинской армией. Первую мы разбили к весне 2022 года, вторая армия уже с натовским усилением, которая вошла в Херсон и продвинулась в Харьковской области, развалилась к декабрю прошлого года. Сейчас – третья армия, в которой ничего не осталось от советского наследия. И эта армия будет разбита", - подытожил Суздальцев.Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Вашингтон и Брюссель проиграли "войну на истощение" против России.Признаками этого, по его мнению, является заявление министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о том, что у западных стран закончились собственные запасы оружия, которое можно поставить Киеву. Кроме того, свидетельствами проигрыша Запада, по словам Володина, являются утраченное доверие населения к политикам, провал "контрнаступления" киевского режима и огромные потери ВСУ в технике и живой силе, мобилизация в украинскую армию пожилых и больных мужчин, экономические проблемы стран еврозоны, а также фактическое банкротство Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:Во власти яростных холопов: почему Европа боится мира России с УкраинойПочему конфликт на Украине может затянуться и кому это выгодно – мнениеМедведев объяснил, почему российские ракеты не закончатся
https://crimea.ria.ru/20230815/nato-pytaetsya-perenesti-voennoe-protivostoyanie-v-kosmos--putin---1130741521.html
россия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/11/1124922238_185:0:2914:2047_1920x0_80_0_0_b74504279189e6e524559e4f38bfafb1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нато, новости сво, россия, украина, в мире, андрей суздальцев, мнения
Политолог назвал событие, с которого начнется распад НАТО

Политолог Суздальцев: НАТО начнет распадаться после завершения спецоперации на Украине

20:52 25.09.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСовет Россия - НАТО в Брюсселе
Совет Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. После того, как Россия успешно завершит специальную военную операцию на Украине, начнется распад Евросоюза и НАТО. Такой прогноз озвучил политолог, доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев в эфире радио "Спутник в Крыму".
Политолог Андрей Суздальцев: НАТО начнет распадаться после завершения спецоперации на Украине
20:52
"После того, как мы закончим спецоперацию на Украине, будут очень большие пертурбации в Европе. Начнут трещать по швам Евросоюз и НАТО. Думаю, некоторые страны выйдут из Североатлантического альянса, то есть он начнет разваливаться", - сказал эксперт.
По мнению Суздальцева, первой страной, которая выйдет из НАТО после победы России на Украине, станет Турция.
В Европе, США и руководстве альянса это прекрасно понимают, поэтому многие европейские и американские должностные лица заявляют о недопустимости победы России в спецоперации, пояснил политолог.
"Сейчас фактически мы воюем против армии НАТО. Все, что против нас выставлено – это то, что они смогли собрать без большого ущерба для себя. Можно называть ее третьей украинской армией. Первую мы разбили к весне 2022 года, вторая армия уже с натовским усилением, которая вошла в Херсон и продвинулась в Харьковской области, развалилась к декабрю прошлого года. Сейчас – третья армия, в которой ничего не осталось от советского наследия. И эта армия будет разбита", - подытожил Суздальцев.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Вашингтон и Брюссель проиграли "войну на истощение" против России.
Признаками этого, по его мнению, является заявление министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о том, что у западных стран закончились собственные запасы оружия, которое можно поставить Киеву. Кроме того, свидетельствами проигрыша Запада, по словам Володина, являются утраченное доверие населения к политикам, провал "контрнаступления" киевского режима и огромные потери ВСУ в технике и живой силе, мобилизация в украинскую армию пожилых и больных мужчин, экономические проблемы стран еврозоны, а также фактическое банкротство Украины.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Во власти яростных холопов: почему Европа боится мира России с Украиной
Почему конфликт на Украине может затянуться и кому это выгодно – мнение
Медведев объяснил, почему российские ракеты не закончатся
XI Московская конференция по международной безопасности - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
15 августа, 11:34
НАТО пытается перенести военное противостояние в космос – Путин
 
Радио "Спутник в Крыму"НАТОНовости СВОРоссияУкраинаВ миреАндрей СуздальцевМнения
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:58Главное за день: 25 сентября
22:37Главные новости Крыма: 25 сентября
22:13Победа за Россией: Федр Конюхов – о премьере фильма "Повелитель ветра"
21:52Ракетная атака на Севастополь: над аэродромом Бельбек сработала ПВО
21:51Крымский мост открыт
21:44Госуслуги в РФ могут стать доступными по загранпаспорту
21:19Житель Севастополя за один день украл смартфоны, угнал BMW и устроил ДТП
21:07Крымский мост закрыт для движения
20:59В Севастополе объявили воздушную тревогу
20:52Политолог назвал событие, с которого начнется распад НАТО
20:32В шаге от линии огня - интервью с передовой
20:23Зачем Западу нужна зерновая сделка - академик Онищенко
20:07Бархатный сезон в Крыму: эксперт оценил загрузку санаториев и отелей
19:55В Крыму подросток за рулем авто сбил ровесника на мопеде
19:48ВСУ обстреляли предприятие в Шебекино: осколками ранена женщина
19:38Десять лет спустя: крымчанин признался, что забил отца до смерти
19:21Горящие Abrams в степях Украины: эксперт предсказал судьбу танков из США
19:08Вывез детей во время ракетной атаки: в Севастополе наградили водителя
18:54Часть Ялты на три дня останется без газа
18:37Аварийные работы снова проведут в штабе ЧФ - предупреждение Развожаева
Лента новостейМолния