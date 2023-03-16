https://crimea.ria.ru/20230316/v-sevastopole-za-popytku-iznasilovat-turistku-osuzhden-gastarbayter-1127588097.html
В Севастополе за попытку изнасиловать туристку осужден гастарбайтер
В Севастополе за попытку изнасиловать туристку осужден гастарбайтер - РИА Новости Крым, 16.03.2023
В Севастополе за попытку изнасиловать туристку осужден гастарбайтер
В Севастополе более четырех лет колонии получил строитель из Узбекистана, прокравшийся ночью с ножом в гостевой дом, чтобы изнасиловать туристку в присутствии... РИА Новости Крым, 16.03.2023
2023-03-16T17:02
2023-03-16T17:02
2023-03-16T17:02
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СЕВАСТОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе более четырех лет колонии получил строитель из Узбекистана, прокравшийся ночью с ножом в гостевой дом, чтобы изнасиловать туристку в присутствии ее малолетнего ребенка. Подробностями уголовного дела, котрое завершилось судом над злоумышленником, поделились в пресс-службе прокуратуры города.Фигурантом уголовного дела стал уроженец Республики Узбекистан 1984 года рождения, приехавший на заработки в Крым. Летом 2022 года в Севастополе он выполнял строительные работы в домовладении на территории садового товарищества.На преступление мужчина решился после того, как однажды вечером помог 28-летней незнакомке припарковать автомобиль неподалеку, у гостевого дома. Там она проживала с малолетним сыном. Номер вместе с ней снимала подруга с ребенком. Это и спасло жертву нападения, когда недавний "помощник" вернулся, чтобы изнасиловать ее – с угрозами и с ножом.Убежавшего до приезда правоохранителей злоумышленника скоро нашли и заключили под стражу. Решением суда он теперь признан виновным в незаконном проникновении в жилище, а также в покушении на изнасилование с угрозой убийством по отношению к потерпевшей и к другим лицам.Нахимовский районный суд Севастополя назначил мужчине наказание в виде 4 лет 1 месяца лишения свободы. Их он проведет в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу еще не вступил.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанка отбилась от насильника, проникшего к ней в дом через форточку Крымчанина обвинили в изнасиловании десятилетней давности В Крыму гастарбайтер получил срок за взятку сотруднику ФСБ
https://crimea.ria.ru/20230202/krymchanina-obvinili-v-iznasilovanii-desyatiletney-davnosti-1126745520.html
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В Севастополе за попытку изнасиловать туристку осужден гастарбайтер
В Севастополе гастарбайтер из Узбекистана осужден за попытку изнасиловать туристку
СЕВАСТОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе более четырех лет колонии получил строитель из Узбекистана, прокравшийся ночью с ножом в гостевой дом, чтобы изнасиловать туристку в присутствии ее малолетнего ребенка. Подробностями уголовного дела, котрое завершилось судом над злоумышленником, поделились в пресс-службе прокуратуры города.
Фигурантом уголовного дела стал уроженец Республики Узбекистан 1984 года рождения, приехавший на заработки в Крым. Летом 2022 года в Севастополе он выполнял строительные работы в домовладении на территории садового товарищества.
На преступление мужчина решился после того, как однажды вечером помог 28-летней незнакомке припарковать автомобиль неподалеку, у гостевого дома. Там она проживала с малолетним сыном. Номер вместе с ней снимала подруга с ребенком. Это и спасло жертву нападения, когда недавний "помощник" вернулся, чтобы изнасиловать ее – с угрозами и с ножом.
"Той же ночью, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он через незапертую входную дверь проник в комнату, где спала женщина. Угрожая ей и спящему рядом с ней малолетнему сыну ножом, злоумышленник попытался изнасиловать ее. Однако на соседней кровати проснулась ее подруга и сообщила, что вызвала полицию", – рассказали в прокуратуре.
Убежавшего до приезда правоохранителей злоумышленника скоро нашли и заключили под стражу. Решением суда он теперь признан виновным в незаконном проникновении в жилище, а также в покушении на изнасилование с угрозой убийством по отношению к потерпевшей и к другим лицам.
Нахимовский районный суд Севастополя назначил мужчине наказание в виде 4 лет 1 месяца лишения свободы. Их он проведет в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу еще не вступил.
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