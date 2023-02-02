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Крымчанина обвинили в изнасиловании десятилетней давности
Крымчанина обвинили в изнасиловании десятилетней давности - РИА Новости Крым, 02.02.2023
Крымчанина обвинили в изнасиловании десятилетней давности
В Крыму по обвинению в изнасиловании десятилетней давности задержали 36-летнего симферопольца. Уголовное дело направлено в суд. Об этом сообщает республиканская РИА Новости Крым, 02.02.2023
2023-02-02T18:22
2023-02-02T18:22
2023-02-02T18:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. В Крыму по обвинению в изнасиловании десятилетней давности задержали 36-летнего симферопольца. Уголовное дело направлено в суд. Об этом сообщает республиканская прокуратура.По версии следствия, в сентябре 2013 года в Симферополе мужчина, угрожая убийством, изнасиловал потерпевшую и похитил ее имущество.Личность подозреваемого установили в ходе совместной работы следователей и оперативных сотрудников МВД по Республике Крым. В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Симферопольца обвинили в изнасиловании, соединенном с угрозой убийством, и грабеже. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанка отбилась от насильника, проникшего к ней в дом через форточкуКрымчанина подозревают в изнасиловании родной сестрыВ Севастополе серийный убийца женщин осужден еще за одно преступление
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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новости крыма, крым, прокуратура республики крым, закон и право, общество, симферополь
Крымчанина обвинили в изнасиловании десятилетней давности
Крымчанин ответит перед судом за изнасилование и грабеж в 2013 году
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. В Крыму по обвинению в изнасиловании десятилетней давности задержали 36-летнего симферопольца. Уголовное дело направлено в суд. Об этом сообщает республиканская прокуратура.
По версии следствия, в сентябре 2013 года в Симферополе мужчина, угрожая убийством, изнасиловал потерпевшую и похитил ее имущество.
Как уточнили в крымском главке СК РФ, что поздним вечером нетрезвый злоумышленник, преследуя 18-летнюю девушку, напал на нее в районе медколледжа и совершил под угрозой убийства изнасилование. После мужчина похитил у потерпевшей мобильный телефон, планшет, плеер с наушниками и скрылся с места преступления.
Личность подозреваемого установили в ходе совместной работы следователей и оперативных сотрудников МВД по Республике Крым.
В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Симферопольца обвинили в изнасиловании, соединенном с угрозой убийством, и грабеже. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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