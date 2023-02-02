https://crimea.ria.ru/20230202/krymchanina-obvinili-v-iznasilovanii-desyatiletney-davnosti-1126745520.html

Крымчанина обвинили в изнасиловании десятилетней давности

Крымчанина обвинили в изнасиловании десятилетней давности - РИА Новости Крым, 02.02.2023

Крымчанина обвинили в изнасиловании десятилетней давности

В Крыму по обвинению в изнасиловании десятилетней давности задержали 36-летнего симферопольца. Уголовное дело направлено в суд. Об этом сообщает республиканская РИА Новости Крым, 02.02.2023

2023-02-02T18:22

2023-02-02T18:22

2023-02-02T18:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. В Крыму по обвинению в изнасиловании десятилетней давности задержали 36-летнего симферопольца. Уголовное дело направлено в суд. Об этом сообщает республиканская прокуратура.По версии следствия, в сентябре 2013 года в Симферополе мужчина, угрожая убийством, изнасиловал потерпевшую и похитил ее имущество.Личность подозреваемого установили в ходе совместной работы следователей и оперативных сотрудников МВД по Республике Крым. В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Симферопольца обвинили в изнасиловании, соединенном с угрозой убийством, и грабеже. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанка отбилась от насильника, проникшего к ней в дом через форточкуКрымчанина подозревают в изнасиловании родной сестрыВ Севастополе серийный убийца женщин осужден еще за одно преступление

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, прокуратура республики крым, закон и право, общество, симферополь