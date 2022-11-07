https://crimea.ria.ru/20221107/v-sevastopole-seriynyy-ubiytsa-zhenschin-osuzhden-esche-za-odno-prestuplenie-1125263458.html

В Севастополе серийный убийца женщин осужден еще за одно преступление

В Севастополе серийный убийца женщин осужден еще за одно преступление - РИА Новости Крым, 07.11.2022

В Севастополе серийный убийца женщин осужден еще за одно преступление

В Севастополе приговоренный к пожизненному сроку за серию убийств с изнасилованием 39-летний мужчина осужден еще за одно аналогичное преступление. Об этом... РИА Новости Крым, 07.11.2022

2022-11-07T15:17

2022-11-07T15:17

2022-11-07T15:17

ск рф (следственный комитет российской федерации)

севастополь

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе приговоренный к пожизненному сроку за серию убийств с изнасилованием 39-летний мужчина осужден еще за одно аналогичное преступление. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следкома.Следствием установлено, что ночью 1 июля 2007 года нетрезвый мужчина встретил на улице Шабалина в Севастополе свою знакомую, которая также находилась в состоянии алкогольного опьянения. Злоумышленник сначала избил женщину, после чего изнасиловал и задушил ее."Сегодня за совершение инкриминируемого преступления Гагаринский районный суд приговорил злоумышленника к наказанию в виде 13 лет лишения свободы, а по совокупности преступлений – в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - проинформировали в Следкоме.Приговор в законную силу пока не вступил.

https://crimea.ria.ru/20211228/massovoe-ubiystvo-na-kubani-vinovniku-dali-pozhiznennoe-1121892257.html

севастополь

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ск рф (следственный комитет российской федерации), севастополь, закон и право