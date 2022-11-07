https://crimea.ria.ru/20221107/v-sevastopole-seriynyy-ubiytsa-zhenschin-osuzhden-esche-za-odno-prestuplenie-1125263458.html
В Севастополе серийный убийца женщин осужден еще за одно преступление
В Севастополе серийный убийца женщин осужден еще за одно преступление - РИА Новости Крым, 07.11.2022
В Севастополе серийный убийца женщин осужден еще за одно преступление
В Севастополе приговоренный к пожизненному сроку за серию убийств с изнасилованием 39-летний мужчина осужден еще за одно аналогичное преступление. Об этом... РИА Новости Крым, 07.11.2022
2022-11-07T15:17
2022-11-07T15:17
2022-11-07T15:17
ск рф (следственный комитет российской федерации)
севастополь
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе приговоренный к пожизненному сроку за серию убийств с изнасилованием 39-летний мужчина осужден еще за одно аналогичное преступление. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следкома.Следствием установлено, что ночью 1 июля 2007 года нетрезвый мужчина встретил на улице Шабалина в Севастополе свою знакомую, которая также находилась в состоянии алкогольного опьянения. Злоумышленник сначала избил женщину, после чего изнасиловал и задушил ее."Сегодня за совершение инкриминируемого преступления Гагаринский районный суд приговорил злоумышленника к наказанию в виде 13 лет лишения свободы, а по совокупности преступлений – в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - проинформировали в Следкоме.Приговор в законную силу пока не вступил.
https://crimea.ria.ru/20211228/massovoe-ubiystvo-na-kubani-vinovniku-dali-pozhiznennoe-1121892257.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ск рф (следственный комитет российской федерации), севастополь, закон и право
В Севастополе серийный убийца женщин осужден еще за одно преступление
В Севастополе приговоренный пожизненно серийный убийца осужден еще за одно преступление
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе приговоренный к пожизненному сроку за серию убийств с изнасилованием 39-летний мужчина осужден еще за одно аналогичное преступление. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следкома.
По данным ведомства, ранее фигурант дела уже был признан виновным в серии подобных преступлений, совершенных с 2009 по 2015 годы в Севастополе. Решением суда он приговорен к пожизненному лишению свободы. Сейчас правоохранители установили его причастность к еще одному факту, совершенному 15 лет назад.
Следствием установлено, что ночью 1 июля 2007 года нетрезвый мужчина встретил на улице Шабалина в Севастополе свою знакомую, которая также находилась в состоянии алкогольного опьянения. Злоумышленник сначала избил женщину, после чего изнасиловал и задушил ее.
"Сегодня за совершение инкриминируемого преступления Гагаринский районный суд приговорил злоумышленника к наказанию в виде 13 лет лишения свободы, а по совокупности преступлений – в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - проинформировали в Следкоме.
Приговор в законную силу пока не вступил.