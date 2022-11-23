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Крымчанина подозревают в изнасиловании родной сестры - РИА Новости Крым, 23.11.2022
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Крымчанина подозревают в изнасиловании родной сестры
Крымчанина подозревают в изнасиловании родной сестры - РИА Новости Крым, 23.11.2022
Крымчанина подозревают в изнасиловании родной сестры
Подозреваемого в изнасиловании родной сестры крымчанина отправили под домашний арест до завершения расследования уголовного дела. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 23.11.2022
2022-11-23T16:16
2022-11-23T16:16
крым
происшествия
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Подозреваемого в изнасиловании родной сестры крымчанина отправили под домашний арест до завершения расследования уголовного дела. Об этом сообщает пресс-служба Белогорского районного суда.Следствием установлено, что в октябре текущего года 66-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения надругался над родной сестрой."Органы предварительного следствия квалифицировали действия мужчины как изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей", – говорится в сообщении.По ходатайству следователя суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста на 1 месяц 27 дней с установлением определенных запретов.Ранее житель Севастополя сознался в убийстве сожительницы в ходе бытовой ссоры и предстанет перед судом.
https://crimea.ria.ru/20221107/v-sevastopole-seriynyy-ubiytsa-zhenschin-osuzhden-esche-za-odno-prestuplenie-1125263458.html
https://crimea.ria.ru/20220815/v-krymu-za-popytku-iznasilovaniya-budut-sudit-zhitelya-uzbekistana-1124170965.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крым, происшествия, закон и право
Крымчанина подозревают в изнасиловании родной сестры

Крымчанина отправили под домашний арест из-за подозрения в изнасиловании родной сестры

16:16 23.11.2022
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Подозреваемого в изнасиловании родной сестры крымчанина отправили под домашний арест до завершения расследования уголовного дела. Об этом сообщает пресс-служба Белогорского районного суда.
Следствием установлено, что в октябре текущего года 66-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения надругался над родной сестрой.
Следственного изолятора - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
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"Органы предварительного следствия квалифицировали действия мужчины как изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей", – говорится в сообщении.
По ходатайству следователя суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста на 1 месяц 27 дней с установлением определенных запретов.
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Заголовок открываемого материала
16:16Крымчанина подозревают в изнасиловании родной сестры
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