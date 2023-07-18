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В Севастополе вор-гурман уходил от погони с крадеными деликатесами
В Севастополе вор-гурман уходил от погони с крадеными деликатесами - РИА Новости Крым, 18.07.2023
В Севастополе вор-гурман уходил от погони с крадеными деликатесами
В Севастополе росгвардейцы приняли участие в погоне за рецидивистом, который украл из супермаркета дорогой алкоголь, французские десерты и деликатесные... РИА Новости Крым, 18.07.2023
2023-07-18T20:06
2023-07-18T20:06
2023-07-18T19:46
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе росгвардейцы приняли участие в погоне за рецидивистом, который украл из супермаркета дорогой алкоголь, французские десерты и деликатесные продукты, и пытался убежать от сотрудников магазина. Как сообщает пресс-служба Росгвардии, в итоге мужчину все же поймали.На место происшествия росгвардейцы прибыли по сигналу тревоги из супермаркета в Нахимовском районе. Уже на месте силовики увидели погоню, присоединились к ней и, задержав убегавшего, выяснили общую сумму ущерба - пять тысяч рублей."В пакетах у задержанного 26-летнего гурмана, который приехал в Севастополь, находились элитные иностранные алкогольные напитки, импортные французские десерты и дорогостоящие сыры", - уточнили в пресс-службе.Как оказалось, молодой человек уже имеет судимость за разбойное нападение. Теперь он снова передан в руки полиции.Ранее в Симферополе двое любителей морепродуктов украли и съели 1,5 кг икры.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе мужчина с ножом пригрозил кассиру и ограбил алкомаркетЖелезная улика: в Севастополе вор забыл на месте преступления паспортВоры-гурманы украли из магазинов в Крыму виски, колбасу и красную икру
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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севастополь, происшествия, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), крым, новости крыма
В Севастополе вор-гурман уходил от погони с крадеными деликатесами
Росгвардия: в Севастополе рецидивист вынес из магазина элитный алкоголь и деликатесы
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе росгвардейцы приняли участие в погоне за рецидивистом, который украл из супермаркета дорогой алкоголь, французские десерты и деликатесные продукты, и пытался убежать от сотрудников магазина. Как сообщает пресс-служба Росгвардии, в итоге мужчину все же поймали.
На место происшествия росгвардейцы прибыли по сигналу тревоги из супермаркета в Нахимовском районе. Уже на месте силовики увидели погоню, присоединились к ней и, задержав убегавшего, выяснили общую сумму ущерба - пять тысяч рублей.
"В пакетах у задержанного 26-летнего гурмана, который приехал в Севастополь, находились элитные иностранные алкогольные напитки, импортные французские десерты и дорогостоящие сыры", - уточнили в пресс-службе.
Как оказалось, молодой человек уже имеет судимость за разбойное нападение. Теперь он снова передан в руки полиции.
Ранее в Симферополе двое любителей морепродуктов украли и съели 1,5 кг икры
.
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