Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе вор-гурман уходил от погони с крадеными деликатесами - РИА Новости Крым, 18.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230718/v-sevastopole-vor-gurman-ukhodil-ot-pogoni-s-kradenymi-delikatesami-1130141843.html
В Севастополе вор-гурман уходил от погони с крадеными деликатесами
В Севастополе вор-гурман уходил от погони с крадеными деликатесами - РИА Новости Крым, 18.07.2023
В Севастополе вор-гурман уходил от погони с крадеными деликатесами
В Севастополе росгвардейцы приняли участие в погоне за рецидивистом, который украл из супермаркета дорогой алкоголь, французские десерты и деликатесные... РИА Новости Крым, 18.07.2023
2023-07-18T20:06
2023-07-18T19:46
севастополь
происшествия
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/16/1123025345_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_16d16a785eed4fc138ac1ac6b380ecbe.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе росгвардейцы приняли участие в погоне за рецидивистом, который украл из супермаркета дорогой алкоголь, французские десерты и деликатесные продукты, и пытался убежать от сотрудников магазина. Как сообщает пресс-служба Росгвардии, в итоге мужчину все же поймали.На место происшествия росгвардейцы прибыли по сигналу тревоги из супермаркета в Нахимовском районе. Уже на месте силовики увидели погоню, присоединились к ней и, задержав убегавшего, выяснили общую сумму ущерба - пять тысяч рублей."В пакетах у задержанного 26-летнего гурмана, который приехал в Севастополь, находились элитные иностранные алкогольные напитки, импортные французские десерты и дорогостоящие сыры", - уточнили в пресс-службе.Как оказалось, молодой человек уже имеет судимость за разбойное нападение. Теперь он снова передан в руки полиции.Ранее в Симферополе двое любителей морепродуктов украли и съели 1,5 кг икры.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе мужчина с ножом пригрозил кассиру и ограбил алкомаркетЖелезная улика: в Севастополе вор забыл на месте преступления паспортВоры-гурманы украли из магазинов в Крыму виски, колбасу и красную икру
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/16/1123025345_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_6cf2ad020a1dcad2b0a73e03918a2f98.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, происшествия, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), крым, новости крыма
В Севастополе вор-гурман уходил от погони с крадеными деликатесами

Росгвардия: в Севастополе рецидивист вынес из магазина элитный алкоголь и деликатесы

20:06 18.07.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРосгвардия
Росгвардия - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе росгвардейцы приняли участие в погоне за рецидивистом, который украл из супермаркета дорогой алкоголь, французские десерты и деликатесные продукты, и пытался убежать от сотрудников магазина. Как сообщает пресс-служба Росгвардии, в итоге мужчину все же поймали.
На место происшествия росгвардейцы прибыли по сигналу тревоги из супермаркета в Нахимовском районе. Уже на месте силовики увидели погоню, присоединились к ней и, задержав убегавшего, выяснили общую сумму ущерба - пять тысяч рублей.
"В пакетах у задержанного 26-летнего гурмана, который приехал в Севастополь, находились элитные иностранные алкогольные напитки, импортные французские десерты и дорогостоящие сыры", - уточнили в пресс-службе.
Как оказалось, молодой человек уже имеет судимость за разбойное нападение. Теперь он снова передан в руки полиции.
Ранее в Симферополе двое любителей морепродуктов украли и съели 1,5 кг икры.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе мужчина с ножом пригрозил кассиру и ограбил алкомаркет
Железная улика: в Севастополе вор забыл на месте преступления паспорт
Воры-гурманы украли из магазинов в Крыму виски, колбасу и красную икру
 
СевастопольПроисшествияРосгвардия (Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации)КрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:06В Севастополе вор-гурман уходил от погони с крадеными деликатесами
19:44В Крыму 82-летнюю женщину на пешеходном переходе сбила легковушка
19:31Им мешают нормальные дети: в Крыму ответили на санкции против "Артека"
19:09Разведгруппа ВСУ уничтожена на Запорожском направлении – Балицкий
18:45Почему США не хотят давать военный эскорт зерновозам с Украины – мнение
18:37Будут ли пускать грузовики на Крымский мост – Хуснуллин
18:23Подросток госпитализирован после ДТП в Крыму
18:14Почему США разбили надежды Зеленского - эксперт о зерновой сделке
17:55Население Мариуполя за год увеличилось на 100 тысяч человек – Хуснуллин
17:45Сухопутный коридор в Крым: как долго проверяют транспорт на Чонгаре
17:42В Крыму за мошенничество с землей осудили нотариуса и госрегистраторов
17:31Дети пострадали в ДТП с маршрутным автобусом в Симферополе
17:24Массовое отравление: 12 детей в больнице после купания в Черном море
17:16Ситуация на Крымском мосту: очередь на проезд продолжает расти
17:10Дожди, грозы и риски пожаров: в МЧС дали прогноз погоды в Крыму на сутки
16:45Сенсация: в Керчи показали единственную в мире голову статуи царя Боспора
16:11В Минобороны заявили о связи между опытами США с комарами и эпидемиями
16:03Фортификация линий размещения войск РФ практически завершена – Мишустин
15:54Туда и обратно: сухопутный маршрут в Крым - репортаж, часть 1
15:51В РНКБ кредит по сельской ипотеке увеличен до 6 млн рублей
Лента новостейМолния