https://crimea.ria.ru/20230718/v-sevastopole-vor-gurman-ukhodil-ot-pogoni-s-kradenymi-delikatesami-1130141843.html

В Севастополе вор-гурман уходил от погони с крадеными деликатесами

В Севастополе вор-гурман уходил от погони с крадеными деликатесами - РИА Новости Крым, 18.07.2023

В Севастополе вор-гурман уходил от погони с крадеными деликатесами

В Севастополе росгвардейцы приняли участие в погоне за рецидивистом, который украл из супермаркета дорогой алкоголь, французские десерты и деликатесные... РИА Новости Крым, 18.07.2023

2023-07-18T20:06

2023-07-18T20:06

2023-07-18T19:46

севастополь

происшествия

росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе росгвардейцы приняли участие в погоне за рецидивистом, который украл из супермаркета дорогой алкоголь, французские десерты и деликатесные продукты, и пытался убежать от сотрудников магазина. Как сообщает пресс-служба Росгвардии, в итоге мужчину все же поймали.На место происшествия росгвардейцы прибыли по сигналу тревоги из супермаркета в Нахимовском районе. Уже на месте силовики увидели погоню, присоединились к ней и, задержав убегавшего, выяснили общую сумму ущерба - пять тысяч рублей."В пакетах у задержанного 26-летнего гурмана, который приехал в Севастополь, находились элитные иностранные алкогольные напитки, импортные французские десерты и дорогостоящие сыры", - уточнили в пресс-службе.Как оказалось, молодой человек уже имеет судимость за разбойное нападение. Теперь он снова передан в руки полиции.Ранее в Симферополе двое любителей морепродуктов украли и съели 1,5 кг икры.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе мужчина с ножом пригрозил кассиру и ограбил алкомаркетЖелезная улика: в Севастополе вор забыл на месте преступления паспортВоры-гурманы украли из магазинов в Крыму виски, колбасу и красную икру

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, происшествия, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), крым, новости крыма