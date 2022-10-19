https://crimea.ria.ru/20221019/v-simferopole-dvoe-lyubiteley-moreproduktov-ukrali-i-seli-15-kg-ikry-1124973192.html
В Симферополе двое любителей морепродуктов украли и съели 1,5 кг икры
В Симферополе двое любителей морепродуктов украли и съели 1,5 кг икры - РИА Новости Крым, 19.10.2022
В Симферополе двое любителей морепродуктов украли и съели 1,5 кг икры
Двое жителей Крыма пойдут под суд по подозрению в краже полутора килограммов красной икры из магазина в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК. РИА Новости Крым, 19.10.2022
2022-10-19T17:01
2022-10-19T17:01
2022-10-19T17:01
мвд по республике крым
происшествия
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. Двое жителей Крыма пойдут под суд по подозрению в краже полутора килограммов красной икры из магазина в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.Как уточняет пресс-служба, с заявлением о краже банок с красной икрой в полицию обратился директор магазина, который принес записи с видеокамер, где видно, как двое мужчин дважды тайком выносили по несколько банок деликатеса. Всего вынесли около 1,5 кг на 8,5 тыс. рублей. Личности злоумышленников правоохранителям удалось установить.По всем фактам возбуждены уголовные дела. Каждому из подозреваем грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде.
https://crimea.ria.ru/20221017/v-sevastopole-muzhchina-s-nozhom-prigrozil-kassiru-i-ograbil-alkomarket-1124926590.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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мвд по республике крым, происшествия, симферополь
В Симферополе двое любителей морепродуктов украли и съели 1,5 кг икры
В Симферополе двое любителей морепродуктов пойдут под суд по подозрению в краже икры
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. Двое жителей Крыма пойдут под суд по подозрению в краже полутора килограммов красной икры из магазина в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.
Как уточняет пресс-служба, с заявлением о краже банок с красной икрой в полицию обратился директор магазина, который принес записи с видеокамер, где видно, как двое мужчин дважды тайком выносили по несколько банок деликатеса. Всего вынесли около 1,5 кг на 8,5 тыс. рублей. Личности злоумышленников правоохранителям удалось установить.
"Ими оказались 35-летний житель Джанкойского района и его ранее судимый друг из Симферополя, 33-х лет. Однако у задержанных похищенного товара не оказалось, поскольку те признались, что всю икру съели. Оперативниками также установлена причастность симферопольца к совершению еще двух краж. Своих знакомых, с которыми на днях распивал спиртное, мужчина оставил без мобильного телефона и наручных часов", - сообщили в полиции.
По всем фактам возбуждены уголовные дела. Каждому из подозреваем грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде.