https://crimea.ria.ru/20221019/v-simferopole-dvoe-lyubiteley-moreproduktov-ukrali-i-seli-15-kg-ikry-1124973192.html

В Симферополе двое любителей морепродуктов украли и съели 1,5 кг икры

В Симферополе двое любителей морепродуктов украли и съели 1,5 кг икры - РИА Новости Крым, 19.10.2022

В Симферополе двое любителей морепродуктов украли и съели 1,5 кг икры

Двое жителей Крыма пойдут под суд по подозрению в краже полутора килограммов красной икры из магазина в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК. РИА Новости Крым, 19.10.2022

2022-10-19T17:01

2022-10-19T17:01

2022-10-19T17:01

мвд по республике крым

происшествия

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. Двое жителей Крыма пойдут под суд по подозрению в краже полутора килограммов красной икры из магазина в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.Как уточняет пресс-служба, с заявлением о краже банок с красной икрой в полицию обратился директор магазина, который принес записи с видеокамер, где видно, как двое мужчин дважды тайком выносили по несколько банок деликатеса. Всего вынесли около 1,5 кг на 8,5 тыс. рублей. Личности злоумышленников правоохранителям удалось установить.По всем фактам возбуждены уголовные дела. Каждому из подозреваем грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде.

https://crimea.ria.ru/20221017/v-sevastopole-muzhchina-s-nozhom-prigrozil-kassiru-i-ograbil-alkomarket-1124926590.html

симферополь

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2022

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мвд по республике крым, происшествия, симферополь