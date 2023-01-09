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Железная улика: в Севастополе вор забыл на месте преступления паспорт - РИА Новости Крым, 09.01.2023
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Железная улика: в Севастополе вор забыл на месте преступления паспорт
Железная улика: в Севастополе вор забыл на месте преступления паспорт - РИА Новости Крым, 09.01.2023
Железная улика: в Севастополе вор забыл на месте преступления паспорт
В Севастополе 22-летний краснодарец воспользовался гостеприимством местного жителя и после совместного застолья вынес из его квартиры ценные вещи, но забыл на... РИА Новости Крым, 09.01.2023
2023-01-09T20:06
2023-01-09T20:06
севастополь
полиция севастополя
происшествия
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе 22-летний краснодарец воспользовался гостеприимством местного жителя и после совместного застолья вынес из его квартиры ценные вещи, но забыл на месте преступления свой паспорт. Об этом сообщает пресс-служба севастопольской полиции. "Предварительно установлено, что 46-летний потерпевший пригласил к себе домой для распития алкоголя случайного знакомого, с которым разговорился на улице. В процессе употребления спиртных напитков мужчина уснул. Этим обстоятельством воспользовался его новоиспеченный друг и похитил принадлежащие потерпевшему мобильный телефон, беспроводные наушники, колонку и портативное зарядное устройство общей стоимостью 15 тысяч рублей", – уточнили обстоятельства уголовного дела в пресс-службе.Убедившись, что хозяин квартиры спит, подозреваемый покинул квартиру, прихватив с собой похищенное имущество. При этом злоумышленник забыл на месте преступления свой паспорт, что позволило правоохранителям задержать его уже через несколько дней."Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы", – констатировали в полиции.Ранее в Севастополе "гастролеры" обокрали кладбище. Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе женщина трижды за ночь пыталась обокрасть магазинВ Севастополе 19-летний вынес 300 тысяч из нескольких магазинов и аптекВ Крыму подросток украл с карты родного деда больше ста тысяч рублей
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севастополь, полиция севастополя, происшествия, общество, новости крыма, крым
Железная улика: в Севастополе вор забыл на месте преступления паспорт

Житель Краснодара обокрал севастопольца, но забыл на месте преступления паспорт

20:06 09.01.2023
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе 22-летний краснодарец воспользовался гостеприимством местного жителя и после совместного застолья вынес из его квартиры ценные вещи, но забыл на месте преступления свой паспорт. Об этом сообщает пресс-служба севастопольской полиции.
"Предварительно установлено, что 46-летний потерпевший пригласил к себе домой для распития алкоголя случайного знакомого, с которым разговорился на улице. В процессе употребления спиртных напитков мужчина уснул. Этим обстоятельством воспользовался его новоиспеченный друг и похитил принадлежащие потерпевшему мобильный телефон, беспроводные наушники, колонку и портативное зарядное устройство общей стоимостью 15 тысяч рублей", – уточнили обстоятельства уголовного дела в пресс-службе.
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Убедившись, что хозяин квартиры спит, подозреваемый покинул квартиру, прихватив с собой похищенное имущество. При этом злоумышленник забыл на месте преступления свой паспорт, что позволило правоохранителям задержать его уже через несколько дней.
"Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы", – констатировали в полиции.
Ранее в Севастополе "гастролеры" обокрали кладбище.
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