https://crimea.ria.ru/20230109/zheleznaya-ulika-v-sevastopole-vor-zabyl-na-meste-prestupleniya-pasport-1126308300.html

Железная улика: в Севастополе вор забыл на месте преступления паспорт

Железная улика: в Севастополе вор забыл на месте преступления паспорт - РИА Новости Крым, 09.01.2023

Железная улика: в Севастополе вор забыл на месте преступления паспорт

В Севастополе 22-летний краснодарец воспользовался гостеприимством местного жителя и после совместного застолья вынес из его квартиры ценные вещи, но забыл на... РИА Новости Крым, 09.01.2023

2023-01-09T20:06

2023-01-09T20:06

2023-01-09T20:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе 22-летний краснодарец воспользовался гостеприимством местного жителя и после совместного застолья вынес из его квартиры ценные вещи, но забыл на месте преступления свой паспорт. Об этом сообщает пресс-служба севастопольской полиции. "Предварительно установлено, что 46-летний потерпевший пригласил к себе домой для распития алкоголя случайного знакомого, с которым разговорился на улице. В процессе употребления спиртных напитков мужчина уснул. Этим обстоятельством воспользовался его новоиспеченный друг и похитил принадлежащие потерпевшему мобильный телефон, беспроводные наушники, колонку и портативное зарядное устройство общей стоимостью 15 тысяч рублей", – уточнили обстоятельства уголовного дела в пресс-службе.Убедившись, что хозяин квартиры спит, подозреваемый покинул квартиру, прихватив с собой похищенное имущество. При этом злоумышленник забыл на месте преступления свой паспорт, что позволило правоохранителям задержать его уже через несколько дней."Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы", – констатировали в полиции.Ранее в Севастополе "гастролеры" обокрали кладбище. Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе женщина трижды за ночь пыталась обокрасть магазинВ Севастополе 19-летний вынес 300 тысяч из нескольких магазинов и аптекВ Крыму подросток украл с карты родного деда больше ста тысяч рублей

https://crimea.ria.ru/20221225/pamyat-devichya-v-sevastopole-zhenschina-zabyla-pachku-deneg-v-bankomate-1126123799.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, полиция севастополя, происшествия, общество, новости крыма, крым