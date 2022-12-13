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В Крыму подросток украл с карты родного деда больше ста тысяч рублей

В Крыму подросток украл с карты родного деда больше ста тысяч рублей - РИА Новости Крым, 13.12.2022

В Крыму подросток украл с карты родного деда больше ста тысяч рублей

В Раздольненском районе Крыма 16-летний подросток подозревается в краже денег с банковской карты родного деда. Как сообщили в пресс-службе МВД по республике,... РИА Новости Крым, 13.12.2022

2022-12-13T15:49

2022-12-13T15:49

2022-12-13T15:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. В Раздольненском районе Крыма 16-летний подросток подозревается в краже денег с банковской карты родного деда. Как сообщили в пресс-службе МВД по республике, юноша в течение нескольких месяцев переводил деньги на счета знакомых.По данным следствия, многочисленные переводы с карты деда внук совершал с марта по август. Всего он перевел более 130 тысяч рублей. Обнаружив списания, владелец карты обратился в полицию. При этом пожилой мужчина не подозревал, что к исчезновению денег причастен его внук:"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам полиции удалось установить лицо, причастное к совершению преступления. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - уточнили в полиции.Свою вину подросток признал. Расследование дела продолжается.Читайте также на РИА Новости Крым:В Судаке турист стал жертвой "зубной феи"О чем нельзя шутить с банком — советы эксперта НИФИСвои люди: крымчанка тайком тратила деньги с карты знакомой

https://crimea.ria.ru/20220425/v-sevastopole-retsidivistka-rastratila-dengi-s-detskoy-bankovskoy-karty-1123045729.html

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