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В Судаке турист стал жертвой "зубной феи" - РИА Новости Крым, 08.09.2022
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В Судаке турист стал жертвой "зубной феи"
В Судаке турист стал жертвой "зубной феи" - РИА Новости Крым, 08.09.2022
В Судаке турист стал жертвой "зубной феи"
В Судаке 36-летний курортник лишился 150 тыс. рублей, пытаясь помочь новому знакомому. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК. РИА Новости Крым, 08.09.2022
2022-09-08T19:38
2022-09-08T19:38
мвд по республике крым
судак
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. В Судаке 36-летний курортник лишился 150 тыс. рублей, пытаясь помочь новому знакомому. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.Однако злоумышленник сел в такси и отправился к ближайшему банкомату, в котором снял 150 тыс. рублей с карты потерпевшего, а затем уехал в Краснодар, где до момента задержания успел потратить часть денег. Как выяснили полицейские, кражу совершил 27-летний мужчина, прибывший на заработки в Судак из Ингушетии."В ходе оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками уголовного розыска "по горячим следам" подозреваемый задержан и возвращен в Судак. В настоящее время в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сроком на 2 месяца. Денежные средства изъяты, в последствии будут возвращены владельцу".В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Ему грозить до шести лишения свободы.
https://crimea.ria.ru/20211215/bez-kryshi-i-deneg-doverchivuyu-krymchanku-obokrali-pochti-na-million-1121749266.html
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мвд по республике крым, судак, происшествия
В Судаке турист стал жертвой "зубной феи"

В Судаке отдыхающий хотел помочь новому знакомому и лишился 150 тыс. рублей

19:38 08.09.2022
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкБанковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. В Судаке 36-летний курортник лишился 150 тыс. рублей, пытаясь помочь новому знакомому. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.
"Следствием установлено, что с потерпевшим злоумышленник познакомился на Набережной Судака. В процессе распития алкогольной продукции злоумышленник стал жаловаться своему новому знакомому на сильную зубную боль и отсутствие денег. Потерпевший, войдя в положение, отправил его в аптеку приобрести болеутоляющее, отдав ему при этом свою банковскую карточку и сообщив пин-код от нее", - поделились в МВД деталями происшествия.
Однако злоумышленник сел в такси и отправился к ближайшему банкомату, в котором снял 150 тыс. рублей с карты потерпевшего, а затем уехал в Краснодар, где до момента задержания успел потратить часть денег. Как выяснили полицейские, кражу совершил 27-летний мужчина, прибывший на заработки в Судак из Ингушетии.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками уголовного розыска "по горячим следам" подозреваемый задержан и возвращен в Судак. В настоящее время в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сроком на 2 месяца. Денежные средства изъяты, в последствии будут возвращены владельцу".
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Ему грозить до шести лишения свободы.
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