https://crimea.ria.ru/20220908/v-sudake-turist-stal-zhertvoy-zubnoy-fei-1124437564.html

В Судаке турист стал жертвой "зубной феи"

В Судаке турист стал жертвой "зубной феи" - РИА Новости Крым, 08.09.2022

В Судаке турист стал жертвой "зубной феи"

В Судаке 36-летний курортник лишился 150 тыс. рублей, пытаясь помочь новому знакомому. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК. РИА Новости Крым, 08.09.2022

2022-09-08T19:38

2022-09-08T19:38

2022-09-08T19:38

мвд по республике крым

судак

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. В Судаке 36-летний курортник лишился 150 тыс. рублей, пытаясь помочь новому знакомому. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.Однако злоумышленник сел в такси и отправился к ближайшему банкомату, в котором снял 150 тыс. рублей с карты потерпевшего, а затем уехал в Краснодар, где до момента задержания успел потратить часть денег. Как выяснили полицейские, кражу совершил 27-летний мужчина, прибывший на заработки в Судак из Ингушетии."В ходе оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками уголовного розыска "по горячим следам" подозреваемый задержан и возвращен в Судак. В настоящее время в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сроком на 2 месяца. Денежные средства изъяты, в последствии будут возвращены владельцу".В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Ему грозить до шести лишения свободы.

https://crimea.ria.ru/20211215/bez-kryshi-i-deneg-doverchivuyu-krymchanku-obokrali-pochti-na-million-1121749266.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд по республике крым, судак, происшествия