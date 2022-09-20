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О чем нельзя шутить с банком — советы эксперта НИФИ - РИА Новости Крым, 20.09.2022
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О чем нельзя шутить с банком — советы эксперта НИФИ
О чем нельзя шутить с банком — советы эксперта НИФИ - РИА Новости Крым, 20.09.2022
О чем нельзя шутить с банком — советы эксперта НИФИ
Чтобы избежать блокировки банковской карты, нужно отказаться от шутливых подписей, связанных с наркотиками, преступной деятельностью, оружием, коррупцией,... РИА Новости Крым, 20.09.2022
2022-09-20T20:16
2022-09-20T19:32
экономика
общество
совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Чтобы избежать блокировки банковской карты, нужно отказаться от шутливых подписей, связанных с наркотиками, преступной деятельностью, оружием, коррупцией, терроризмом в назначении перевода. В противном случае автоматическая система банка может заблокировать счет. Об этом предупредила эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко, пишет "Прайм".По ее словам, финансовые организации обязаны отслеживать назначения платежей и действия по счетам, чтобы препятствовать подозрительным операциям. Так как банковскими услугами пользуются в том числе мошенники и злоумышленники для оплаты запрещенных вещей и финансирования преступной деятельности. Но иногда случается, что карту блокируют не только преступникам."Это происходит потому, что все сообщения, касающиеся назначения платежа, анализируются в автоматическом режиме и, если система обнаруживает определенные маркеры ("стоп-слова" — ред.), операция по карте может быть приостановлена, а порой и сам счет блокируется. Объективными причинами блокировки становятся: подозрение на мошеннические действия, легализацию или отмывание денежных средств, финансирование экстремизма или терроризма и иные нарушения закона", — отметила Дайнеко.Эксперт рассказала, что заблокировать карту могут и из-за неудачной шутки, так как автоматическая система, которая считывает сообщения, не обладает чувством юмора. При этом официального списка нежелательных слов в подписях к переводу нет. Но Дайнеко посоветовала избегать упоминания в сообщениях к переводам слова, которые связаны с наркотиками, преступной деятельностью, оружием, коррупцией, терроризмом и т.п. Правда, по ее словам, не только текстовые сообщения являются поводом к блокировке счета."В преобладающем большинстве операции по счету приостанавливаются не из-за текста сообщений, а из-за других признаков: регулярные крупные поступления от разных отправителей и снятие наличных могут трактоваться как подозрение на легализацию и отмывание средств. Нетипичный всплеск переводов в пользу третьих лиц может вызвать подозрение в мошенничестве или краже карты, или ее данных. А вот случайный перевод человеку, признанному экстремистом, уже может грозить не только блокировкой карты или счета (как финансирование экстремизма), но и более серьезными вещами", — объяснила эксперт.Если нужно написать сообщение в качестве назначения платежа при переводе, она рекомендует ограничиться нейтральным "с днем рождения", "возвращаю долг" или "подарок". Назначение платежа имеет смысл писать, если необходимо "привязать" платеж к существующему или возникшему обязательству (добровольные алименты, выплата долга или перечисление в долг и т.п.), либо для уточнения безвозмездности передачи (подарок), подытожила Дайнеко
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4.7
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экономика, общество, совет эксперта
О чем нельзя шутить с банком — советы эксперта НИФИ

Как правильно подписать банковский перевод — рекомендации эксперта Минфина

20:16 20.09.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРНКБ
РНКБ - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Чтобы избежать блокировки банковской карты, нужно отказаться от шутливых подписей, связанных с наркотиками, преступной деятельностью, оружием, коррупцией, терроризмом в назначении перевода. В противном случае автоматическая система банка может заблокировать счет. Об этом предупредила эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко, пишет "Прайм".
По ее словам, финансовые организации обязаны отслеживать назначения платежей и действия по счетам, чтобы препятствовать подозрительным операциям. Так как банковскими услугами пользуются в том числе мошенники и злоумышленники для оплаты запрещенных вещей и финансирования преступной деятельности. Но иногда случается, что карту блокируют не только преступникам.
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"Это происходит потому, что все сообщения, касающиеся назначения платежа, анализируются в автоматическом режиме и, если система обнаруживает определенные маркеры ("стоп-слова" — ред.), операция по карте может быть приостановлена, а порой и сам счет блокируется. Объективными причинами блокировки становятся: подозрение на мошеннические действия, легализацию или отмывание денежных средств, финансирование экстремизма или терроризма и иные нарушения закона", — отметила Дайнеко.
Эксперт рассказала, что заблокировать карту могут и из-за неудачной шутки, так как автоматическая система, которая считывает сообщения, не обладает чувством юмора. При этом официального списка нежелательных слов в подписях к переводу нет. Но Дайнеко посоветовала избегать упоминания в сообщениях к переводам слова, которые связаны с наркотиками, преступной деятельностью, оружием, коррупцией, терроризмом и т.п. Правда, по ее словам, не только текстовые сообщения являются поводом к блокировке счета.
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"В преобладающем большинстве операции по счету приостанавливаются не из-за текста сообщений, а из-за других признаков: регулярные крупные поступления от разных отправителей и снятие наличных могут трактоваться как подозрение на легализацию и отмывание средств. Нетипичный всплеск переводов в пользу третьих лиц может вызвать подозрение в мошенничестве или краже карты, или ее данных. А вот случайный перевод человеку, признанному экстремистом, уже может грозить не только блокировкой карты или счета (как финансирование экстремизма), но и более серьезными вещами", — объяснила эксперт.
Если нужно написать сообщение в качестве назначения платежа при переводе, она рекомендует ограничиться нейтральным "с днем рождения", "возвращаю долг" или "подарок". Назначение платежа имеет смысл писать, если необходимо "привязать" платеж к существующему или возникшему обязательству (добровольные алименты, выплата долга или перечисление в долг и т.п.), либо для уточнения безвозмездности передачи (подарок), подытожила Дайнеко
 
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