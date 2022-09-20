https://crimea.ria.ru/20220920/o-chem-nelzya-shutit-s-bankom--sovety-eksperta-nifi-1124558234.html

О чем нельзя шутить с банком — советы эксперта НИФИ

О чем нельзя шутить с банком — советы эксперта НИФИ - РИА Новости Крым, 20.09.2022

О чем нельзя шутить с банком — советы эксперта НИФИ

Чтобы избежать блокировки банковской карты, нужно отказаться от шутливых подписей, связанных с наркотиками, преступной деятельностью, оружием, коррупцией,... РИА Новости Крым, 20.09.2022

2022-09-20T20:16

2022-09-20T20:16

2022-09-20T19:32

экономика

общество

совет эксперта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Чтобы избежать блокировки банковской карты, нужно отказаться от шутливых подписей, связанных с наркотиками, преступной деятельностью, оружием, коррупцией, терроризмом в назначении перевода. В противном случае автоматическая система банка может заблокировать счет. Об этом предупредила эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко, пишет "Прайм".По ее словам, финансовые организации обязаны отслеживать назначения платежей и действия по счетам, чтобы препятствовать подозрительным операциям. Так как банковскими услугами пользуются в том числе мошенники и злоумышленники для оплаты запрещенных вещей и финансирования преступной деятельности. Но иногда случается, что карту блокируют не только преступникам."Это происходит потому, что все сообщения, касающиеся назначения платежа, анализируются в автоматическом режиме и, если система обнаруживает определенные маркеры ("стоп-слова" — ред.), операция по карте может быть приостановлена, а порой и сам счет блокируется. Объективными причинами блокировки становятся: подозрение на мошеннические действия, легализацию или отмывание денежных средств, финансирование экстремизма или терроризма и иные нарушения закона", — отметила Дайнеко.Эксперт рассказала, что заблокировать карту могут и из-за неудачной шутки, так как автоматическая система, которая считывает сообщения, не обладает чувством юмора. При этом официального списка нежелательных слов в подписях к переводу нет. Но Дайнеко посоветовала избегать упоминания в сообщениях к переводам слова, которые связаны с наркотиками, преступной деятельностью, оружием, коррупцией, терроризмом и т.п. Правда, по ее словам, не только текстовые сообщения являются поводом к блокировке счета."В преобладающем большинстве операции по счету приостанавливаются не из-за текста сообщений, а из-за других признаков: регулярные крупные поступления от разных отправителей и снятие наличных могут трактоваться как подозрение на легализацию и отмывание средств. Нетипичный всплеск переводов в пользу третьих лиц может вызвать подозрение в мошенничестве или краже карты, или ее данных. А вот случайный перевод человеку, признанному экстремистом, уже может грозить не только блокировкой карты или счета (как финансирование экстремизма), но и более серьезными вещами", — объяснила эксперт.Если нужно написать сообщение в качестве назначения платежа при переводе, она рекомендует ограничиться нейтральным "с днем рождения", "возвращаю долг" или "подарок". Назначение платежа имеет смысл писать, если необходимо "привязать" платеж к существующему или возникшему обязательству (добровольные алименты, выплата долга или перечисление в долг и т.п.), либо для уточнения безвозмездности передачи (подарок), подытожила Дайнеко

https://crimea.ria.ru/20220824/v-rossii-banki-obyazhut-vozvraschat-ukradennye-moshennikami-dengi-1124276028.html

https://crimea.ria.ru/20220905/inzhener-obyasnil-v-chem-opasnost-vpn-servisov-1124396451.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, общество, совет эксперта