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Свои люди: крымчанка тайком тратила деньги с карты знакомой - РИА Новости Крым, 22.09.2022
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Свои люди: крымчанка тайком тратила деньги с карты знакомой
Свои люди: крымчанка тайком тратила деньги с карты знакомой - РИА Новости Крым, 22.09.2022
Свои люди: крымчанка тайком тратила деньги с карты знакомой
19-летняя жительница Симферополя привязала к своему аккаунту на одном из интернет-магазинов реквизиты банковской карты соседки по жилью и несколько месяцев... РИА Новости Крым, 22.09.2022
2022-09-22T13:47
2022-09-22T13:47
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мвд по республике крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. 19-летняя жительница Симферополя привязала к своему аккаунту на одном из интернет-магазинов реквизиты банковской карты соседки по жилью и несколько месяцев оплачивала ею свои покупки. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.Обратившись к правоохранителям, 29-летняя владелица карты заявила, что списания проходили с марта по май на общую сумму 50 тысяч рублей. Как выяснили полицейские, деньгами распоряжалась 19-летняя сожительница заявительницы:Последние покупки у злоумышленницы изъяли, в ее отношении возбудили уголовное дело по статье с формулировкой "кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств". Девушке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и ей грозит лишение свободы сроком до шести лет.
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крым, мвд по республике крым, происшествия
Свои люди: крымчанка тайком тратила деньги с карты знакомой

Крымчанка оплачивала покупки в интернете с карты соседки по жилью, ей грозит 6 лет тюрьмы

13:47 22.09.2022
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкБанковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. 19-летняя жительница Симферополя привязала к своему аккаунту на одном из интернет-магазинов реквизиты банковской карты соседки по жилью и несколько месяцев оплачивала ею свои покупки. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.
Обратившись к правоохранителям, 29-летняя владелица карты заявила, что списания проходили с марта по май на общую сумму 50 тысяч рублей. Как выяснили полицейские, деньгами распоряжалась 19-летняя сожительница заявительницы:
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
8 сентября, 19:38
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"Девушка свою вину признает и поясняет, что оплачивала все необходимые ей покупки в интернет-магазине банковской картой потерпевшей. Сначала она просто вводила все данные, чтобы оплата прошла, а затем и вовсе привязала карту к своему аккаунту на сайте, и с легкостью приобретала нужные ей вещи", - уточнили в МВД.
Последние покупки у злоумышленницы изъяли, в ее отношении возбудили уголовное дело по статье с формулировкой "кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств". Девушке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и ей грозит лишение свободы сроком до шести лет.
 
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