https://crimea.ria.ru/20231006/v-sevastopole-pyanaya-ot-narkotikov-zhenschina-ustroila-ponozhovschinu-na-ulitse--1131895948.html

В Севастополе пьяная женщина устроила поножовщину на улице

В Севастополе пьяная женщина устроила поножовщину на улице - РИА Новости Крым, 06.10.2023

В Севастополе пьяная женщина устроила поножовщину на улице

В Севастополе женщина вмешалась в конфликт двух мужчин и устроила поножовщину. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе УМВД по городу. РИА Новости Крым, 06.10.2023

2023-10-06T13:42

2023-10-06T13:42

2023-10-06T14:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе женщина вмешалась в конфликт двух мужчин и устроила поножовщину. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе УМВД по городу.Фигуранткой уголовного дела стала 27-летняя жительница Инкермана. Из окна своей квартиры в тот день она увидела, как между двумя знакомыми ей мужчинами разгорается конфликт.В какой-то момент она посчитала, что один из них слишком грубо общается с соперником, и решила вмешаться. Будучи в состоянии наркотического опьянения, женщина не стала долго делать замечания, на которые все равно никто не реагировал, а схватила кухонный нож и спустилась во двор.Жертвой был выбран 35-летний участник конфликта. Первый удар ножом был нанесен ему в грудь.На место инцидента прибыли правоохранители, которые вскоре нашли нападавшую и доставили ее в территориальный орган МВД. Поведение женщины было неадекватным, но от прохождения медицинского освидетельствования на состояние наркотического опьянения она отказалась.Сотрудники дознания районного отдела полиции возбудили уголовное дело в отношении подозреваемой об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Санкции соответствующей статьи УК РФ предусматривают лишение свободы до 2 лет. В полиции отметили, что раньше женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за нанесение телесных повреждений.Ранее в пресс-службе Верховного суда Крыма сообщили, что двое жителей Херсонской области осуждены на длительные сроки в Крыму за убийство по предварительному сговору. Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанка зарезала сожителя и закопала тело во дворе В Феодосии ранее судимый за убийство застрелил женщину

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