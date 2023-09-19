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Крымчанка зарезала сожителя и закопала тело во дворе
Крымчанка зарезала сожителя и закопала тело во дворе - РИА Новости Крым, 19.09.2023
Крымчанка зарезала сожителя и закопала тело во дворе
Жительница Крыма зарезала сожителя после ссоры и закопала тело во дворе дома. Ей предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое... РИА Новости Крым, 19.09.2023
2023-09-19T12:28
2023-09-19T12:28
2023-09-19T14:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Жительница Крыма зарезала сожителя после ссоры и закопала тело во дворе дома. Ей предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло по неосторожности смерть потерпевшего, сообщили пресс-службе Следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.Инцидент произошел в селе Внуково Черноморского района республики в начале декабря прошлого года.В сентябре мужчину начала разыскивать его мать. Проживающая в другом регионе женщина обратилась за помощью к правоохранителям. Она сообщила, что сын длительное время не выходит на связь.Следователи и криминалисты Следкома и сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД России по Черноморскому району провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий. По их результатам были найдены неопровержимые доказательства причастности жительницы села Внуково к гибели сожителя. После предъявления этих доказательств женщина призналась в содеянном.В ходе следственных действий она указала место захоронения тела, рассказав об обстоятельствах совершенного преступления. В настоящее время следствие продолжает работу по закреплению доказательственной базы, резюмировали в ведомстве.Ранее стало известно, что в Крыму будут судить 43-летнего мужчину, который пять лет назад в ходе конфликта нанес местному жителю тяжкие травмы, от которых тот впоследствии скончался.Читайте также на РИА Новости Крым:Семейное застолье в Симферополе завершилось смертью одного из супруговКамнем по голове: крымчанина осудят за убийство 13-летней давности
https://crimea.ria.ru/20221018/raschlenil-i-vybrosil-v-musor-v-krymu-osuzhden-krymchanin-za-ubiystvo-zheny-1124960700.html
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Крымчанка зарезала сожителя и закопала тело во дворе
Убила и спрятала тело во дворе: крымчанке предъявлено обвинение в гибели сожителя
12:28 19.09.2023 (обновлено: 14:08 19.09.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Жительница Крыма зарезала сожителя после ссоры и закопала тело во дворе дома. Ей предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло по неосторожности смерть потерпевшего, сообщили пресс-службе Следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.
Инцидент произошел в селе Внуково Черноморского района республики в начале декабря прошлого года.
"Между 55-летней сельчанкой и ее 41-летним сожителем произошла ссора, в результате которой женщина нанесла мужчине один удар ножом в спину, от которого он впоследствии скончался. Чтобы скрыть следы совершенного преступления, она закопала тело гражданского супруга на территории домовладения", – говорится в сообщении. Чтобы отвести от себя подозрение, женщина заявила, что сожитель уехал на заработки.
В сентябре мужчину начала разыскивать его мать. Проживающая в другом регионе женщина обратилась за помощью к правоохранителям. Она сообщила, что сын длительное время не выходит на связь.
Следователи и криминалисты Следкома и сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД России по Черноморскому району провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий. По их результатам были найдены неопровержимые доказательства причастности жительницы села Внуково к гибели сожителя. После предъявления этих доказательств женщина призналась в содеянном.
В ходе следственных действий она указала место захоронения тела, рассказав об обстоятельствах совершенного преступления. В настоящее время следствие продолжает работу по закреплению доказательственной базы, резюмировали в ведомстве.
Ранее стало известно, что в Крыму будут судить 43-летнего мужчину, который пять лет назад в ходе конфликта нанес местному жителю тяжкие травмы
, от которых тот впоследствии скончался.
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