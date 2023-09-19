Рейтинг@Mail.ru
Крымчанка зарезала сожителя и закопала тело во дворе - РИА Новости Крым, 19.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230919/krymchanka-zarezala-sozhitelya-i-zakopala-telo-vo-dvore-1131517887.html
Крымчанка зарезала сожителя и закопала тело во дворе
Крымчанка зарезала сожителя и закопала тело во дворе - РИА Новости Крым, 19.09.2023
Крымчанка зарезала сожителя и закопала тело во дворе
Жительница Крыма зарезала сожителя после ссоры и закопала тело во дворе дома. Ей предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое... РИА Новости Крым, 19.09.2023
2023-09-19T12:28
2023-09-19T14:08
крымский следком
закон и право
крым
новости крыма
общество
черноморский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/07/1123466536_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_70ae9d449070af9a731cf0aa491c26c6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Жительница Крыма зарезала сожителя после ссоры и закопала тело во дворе дома. Ей предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло по неосторожности смерть потерпевшего, сообщили пресс-службе Следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.Инцидент произошел в селе Внуково Черноморского района республики в начале декабря прошлого года.В сентябре мужчину начала разыскивать его мать. Проживающая в другом регионе женщина обратилась за помощью к правоохранителям. Она сообщила, что сын длительное время не выходит на связь.Следователи и криминалисты Следкома и сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД России по Черноморскому району провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий. По их результатам были найдены неопровержимые доказательства причастности жительницы села Внуково к гибели сожителя. После предъявления этих доказательств женщина призналась в содеянном.В ходе следственных действий она указала место захоронения тела, рассказав об обстоятельствах совершенного преступления. В настоящее время следствие продолжает работу по закреплению доказательственной базы, резюмировали в ведомстве.Ранее стало известно, что в Крыму будут судить 43-летнего мужчину, который пять лет назад в ходе конфликта нанес местному жителю тяжкие травмы, от которых тот впоследствии скончался.Читайте также на РИА Новости Крым:Семейное застолье в Симферополе завершилось смертью одного из супруговКамнем по голове: крымчанина осудят за убийство 13-летней давности
https://crimea.ria.ru/20221018/raschlenil-i-vybrosil-v-musor-v-krymu-osuzhden-krymchanin-za-ubiystvo-zheny-1124960700.html
крым
черноморский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/07/1123466536_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_2deeebdd0f3fb4a66474ed8e7bfd2599.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский следком, закон и право, крым, новости крыма, общество, черноморский район
Крымчанка зарезала сожителя и закопала тело во дворе

Убила и спрятала тело во дворе: крымчанке предъявлено обвинение в гибели сожителя

12:28 19.09.2023 (обновлено: 14:08 19.09.2023)
 
© РИА Новости КрымНож
Нож - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Жительница Крыма зарезала сожителя после ссоры и закопала тело во дворе дома. Ей предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло по неосторожности смерть потерпевшего, сообщили пресс-службе Следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.
Инцидент произошел в селе Внуково Черноморского района республики в начале декабря прошлого года.

"Между 55-летней сельчанкой и ее 41-летним сожителем произошла ссора, в результате которой женщина нанесла мужчине один удар ножом в спину, от которого он впоследствии скончался. Чтобы скрыть следы совершенного преступления, она закопала тело гражданского супруга на территории домовладения", – говорится в сообщении. Чтобы отвести от себя подозрение, женщина заявила, что сожитель уехал на заработки.

В сентябре мужчину начала разыскивать его мать. Проживающая в другом регионе женщина обратилась за помощью к правоохранителям. Она сообщила, что сын длительное время не выходит на связь.
Следователи и криминалисты Следкома и сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД России по Черноморскому району провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий. По их результатам были найдены неопровержимые доказательства причастности жительницы села Внуково к гибели сожителя. После предъявления этих доказательств женщина призналась в содеянном.
В ходе следственных действий она указала место захоронения тела, рассказав об обстоятельствах совершенного преступления. В настоящее время следствие продолжает работу по закреплению доказательственной базы, резюмировали в ведомстве.
Ранее стало известно, что в Крыму будут судить 43-летнего мужчину, который пять лет назад в ходе конфликта нанес местному жителю тяжкие травмы, от которых тот впоследствии скончался.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Семейное застолье в Симферополе завершилось смертью одного из супругов
Камнем по голове: крымчанина осудят за убийство 13-летней давности
Суд
18 октября 2022, 16:34
Расчленил и выбросил в мусор: крымчанин осужден за убийство жены
 
Крымский СледкомЗакон и правоКрымНовости КрымаОбществоЧерноморский район
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:32День воссоединения новых регионов с Россией будут отмечать 30 сентября
14:12Украинский беспилотник уничтожен на подлете к Белгороду
13:51Азербайджан начал "антитеррористические мероприятия" в Карабахе
13:48Джанкойскому педофилу ужесточили наказание
13:29Боевики ВСУ ответят за русских пленных на минном поле – Захарова
13:17Массированный обстрел Херсонской области: 1 погибший, 9 раненых
13:01В МИД жестко отреагировали на идею Киева "выкурить россиян из Крыма"
12:48Напали, избили и ограбили: троим ялтинцам вынесли приговор за разбой
12:43Украинский беспилотник сбит над Брянской областью
12:38Две поисковые операции в Крыму: со скал сняли двоих мужчин
12:28Крымчанка зарезала сожителя и закопала тело во дворе
12:24Бойцы "Днепра" уничтожили технику США в Херсонской области
12:07Ситуация на Крымском мосту: данные к полудню вторника
11:56Резкий рост по COVID–19 в России: заболевших стало больше в 70 регионах
11:43Как работает льготная ипотека в ДНР
11:30Удар по рынку в Константиновке нанесен украинским комплексом "Бук" - NYT
11:19Женщина сорвалась с обрыва в Севастополе
11:06Колонна бронегрупп ВСУ уничтожена на пути в Работино
10:55Выпуск военной техники в Крыму: объем госконтрактов превысил 130 млрд
10:34Снаряд попал в квартиру в Новой Каховке – тяжело ранена женщина
Лента новостейМолния