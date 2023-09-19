https://crimea.ria.ru/20230919/krymchanka-zarezala-sozhitelya-i-zakopala-telo-vo-dvore-1131517887.html

Крымчанка зарезала сожителя и закопала тело во дворе

Крымчанка зарезала сожителя и закопала тело во дворе - РИА Новости Крым, 19.09.2023

Крымчанка зарезала сожителя и закопала тело во дворе

Жительница Крыма зарезала сожителя после ссоры и закопала тело во дворе дома. Ей предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое... РИА Новости Крым, 19.09.2023

2023-09-19T12:28

2023-09-19T12:28

2023-09-19T14:08

крымский следком

закон и право

крым

новости крыма

общество

черноморский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/07/1123466536_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_70ae9d449070af9a731cf0aa491c26c6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Жительница Крыма зарезала сожителя после ссоры и закопала тело во дворе дома. Ей предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло по неосторожности смерть потерпевшего, сообщили пресс-службе Следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.Инцидент произошел в селе Внуково Черноморского района республики в начале декабря прошлого года.В сентябре мужчину начала разыскивать его мать. Проживающая в другом регионе женщина обратилась за помощью к правоохранителям. Она сообщила, что сын длительное время не выходит на связь.Следователи и криминалисты Следкома и сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД России по Черноморскому району провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий. По их результатам были найдены неопровержимые доказательства причастности жительницы села Внуково к гибели сожителя. После предъявления этих доказательств женщина призналась в содеянном.В ходе следственных действий она указала место захоронения тела, рассказав об обстоятельствах совершенного преступления. В настоящее время следствие продолжает работу по закреплению доказательственной базы, резюмировали в ведомстве.Ранее стало известно, что в Крыму будут судить 43-летнего мужчину, который пять лет назад в ходе конфликта нанес местному жителю тяжкие травмы, от которых тот впоследствии скончался.Читайте также на РИА Новости Крым:Семейное застолье в Симферополе завершилось смертью одного из супруговКамнем по голове: крымчанина осудят за убийство 13-летней давности

https://crimea.ria.ru/20221018/raschlenil-i-vybrosil-v-musor-v-krymu-osuzhden-krymchanin-za-ubiystvo-zheny-1124960700.html

крым

черноморский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский следком, закон и право, крым, новости крыма, общество, черноморский район