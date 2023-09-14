https://crimea.ria.ru/20230914/smertelnyy-udar-delo-o-gibeli-muzhchiny-v-krymu-ushlo-v-sud-1131399701.html

Смертельный удар: дело о гибели мужчины в Крыму ушло в суд

Смертельный удар: дело о гибели мужчины в Крыму ушло в суд - РИА Новости Крым, 14.09.2023

Смертельный удар: дело о гибели мужчины в Крыму ушло в суд

В Крыму будут судить 43-летнего мужчину, который пять лет назад в ходе конфликта нанес местному жителю тяжкие травмы, от которых он впоследствии скончался. Об... РИА Новости Крым, 14.09.2023

2023-09-14T11:27

2023-09-14T11:27

2023-09-14T11:27

убийство

новости крыма

прокуратура республики крым

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суд

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. В Крыму будут судить 43-летнего мужчину, который пять лет назад в ходе конфликта нанес местному жителю тяжкие травмы, от которых он впоследствии скончался. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.Нападавший скрылся от органов следствия, его объявили в розыск. И в мае 2023 года сотрудники полиции установили его местонахождение – он находился в Мелитополе. Там его и задержали правоохранители, проинформировали в пресс-службе Следкома по Крыму и Севастополю.Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.Читайте также на РИА Новости Крым:Семейное застолье в Симферополе завершилось смертью одного из супруговКамнем по голове: крымчанина осудят за убийство 13-летней давностиКрымчанин получил 20 лет за зверское убийство двух своих родственниц

симферопольский район

мелитополь

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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