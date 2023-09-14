Смертельный удар: дело о гибели мужчины в Крыму ушло в суд
Прокуратура: 43-летний житель Крыма пойдет под суд за смертельную драку
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичДрака
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. В Крыму будут судить 43-летнего мужчину, который пять лет назад в ходе конфликта нанес местному жителю тяжкие травмы, от которых он впоследствии скончался. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
"Зимой 2018 года возле одного из магазинов в селе Заречное Симферопольского района между обвиняемым и ранее незнакомым мужчиной произошел конфликт. Злоумышленник нанес оппоненту не менее восьми ударов. Мужчина, потеряв равновесие, упал на бетонную поверхность, ударившись головой. От полученных повреждений в последующем пострадавший скончался в медицинском учреждении", – говорится в Telegram-канале ведомства.
Нападавший скрылся от органов следствия, его объявили в розыск. И в мае 2023 года сотрудники полиции установили его местонахождение – он находился в Мелитополе. Там его и задержали правоохранители, проинформировали в пресс-службе Следкома по Крыму и Севастополю.
"Мужчина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – отметили в СК.
Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.
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