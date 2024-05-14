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Крымчанин арестован за убийство отца своего знакомого 9 мая
Крымчанин арестован за убийство отца своего знакомого 9 мая - РИА Новости Крым, 14.05.2024
Крымчанин арестован за убийство отца своего знакомого 9 мая
58-летний житель Старого Крыма арестован по подозрению в убийстве пенсионера в Кировском районе. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления... РИА Новости Крым, 14.05.2024
2024-05-14T18:15
2024-05-14T18:15
2024-05-14T18:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. 58-летний житель Старого Крыма арестован по подозрению в убийстве пенсионера в Кировском районе. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Следственного комитета по Республике Крым и Севастополю.Отмечается, что трагедия случилась 9 мая.От полученного ранения пострадавший скончался, а злоумышленник скрылся с места происшествия. Несколько суток преступление оставалось нераскрытым. Но благодаря совместным действиям следователей и полицейских личность преступника была установлена. Мужчину задержали.В ходе следствия подозреваемый указал место, где спрятал орудие преступления. Ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения - заключение под стражу.Расследование продолжается, проводятся экспертизы, выполняются иные следственные действия.Читайте также на РИА Новости Крым:С молотком и пассатижами: кубанцы напали на иностранца в СевастополеКрымчанин получил 9 лет колонии за убийство подросткаКоломойского* обвиняют в организации заказного убийства в Феодосии
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Крымчанин арестован за убийство отца своего знакомого 9 мая
В Кировском районе Крыма арестован подозреваемый в убийстве 70-летнего пенсионера
18:15 14.05.2024 (обновлено: 18:16 14.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. 58-летний житель Старого Крыма арестован по подозрению в убийстве пенсионера в Кировском районе. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Следственного комитета по Республике Крым и Севастополю.
Отмечается, что трагедия случилась 9 мая.
"Установлено, что 58-летний житель Старого Крыма, испытывавший неприязнь к земляку, 9 мая прибыл к его домовладению. Не обнаружив мужчину, агрессивный фигурант во дворе домовладения вступил в конфликт с его отцом, в ходе которого ударил его принесенным ножом", - рассказали подробности силовики.
От полученного ранения пострадавший скончался, а злоумышленник скрылся с места происшествия. Несколько суток преступление оставалось нераскрытым.
Но благодаря совместным действиям следователей и полицейских личность преступника была установлена. Мужчину задержали.
В ходе следствия подозреваемый указал место, где спрятал орудие преступления. Ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения - заключение под стражу.
Расследование продолжается, проводятся экспертизы, выполняются иные следственные действия.
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