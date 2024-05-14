https://crimea.ria.ru/20240514/krymchanin-arestovan-za-ubiystvo-ottsa-svoego-znakomogo-9-maya-1137276746.html

Крымчанин арестован за убийство отца своего знакомого 9 мая

Крымчанин арестован за убийство отца своего знакомого 9 мая - РИА Новости Крым, 14.05.2024

Крымчанин арестован за убийство отца своего знакомого 9 мая

58-летний житель Старого Крыма арестован по подозрению в убийстве пенсионера в Кировском районе. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления... РИА Новости Крым, 14.05.2024

2024-05-14T18:15

2024-05-14T18:15

2024-05-14T18:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. 58-летний житель Старого Крыма арестован по подозрению в убийстве пенсионера в Кировском районе. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Следственного комитета по Республике Крым и Севастополю.Отмечается, что трагедия случилась 9 мая.От полученного ранения пострадавший скончался, а злоумышленник скрылся с места происшествия. Несколько суток преступление оставалось нераскрытым. Но благодаря совместным действиям следователей и полицейских личность преступника была установлена. Мужчину задержали.В ходе следствия подозреваемый указал место, где спрятал орудие преступления. Ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения - заключение под стражу.Расследование продолжается, проводятся экспертизы, выполняются иные следственные действия.Читайте также на РИА Новости Крым:С молотком и пассатижами: кубанцы напали на иностранца в СевастополеКрымчанин получил 9 лет колонии за убийство подросткаКоломойского* обвиняют в организации заказного убийства в Феодосии

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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