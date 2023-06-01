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Госдума денонсировала соглашение с Украиной по Азовскому морю - РИА Новости Крым, 01.06.2023
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Госдума денонсировала соглашение с Украиной по Азовскому морю
Госдума денонсировала соглашение с Украиной по Азовскому морю - РИА Новости Крым, 01.06.2023
Госдума денонсировала соглашение с Украиной по Азовскому морю
Госдума в четверг приняла закон о денонсации соглашения России и Украины об использовании Азовского моря и Керченского пролива. Об этом со ссылкой на документ... РИА Новости Крым, 01.06.2023
2023-06-01T15:09
2023-06-01T15:09
черное море
азовское море
россия
украина
политика
государственная дума рф
новости
керченский пролив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Госдума в четверг приняла закон о денонсации соглашения России и Украины об использовании Азовского моря и Керченского пролива. Об этом со ссылкой на документ сообщает РИА Новости.В пояснительной записке к закону отмечается, что после вхождения в состав России Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей вокруг Азовского моря и Керченского пролива сложилась кардинально новая ситуация — их берега отныне принадлежат только РФ.Законопроект о денонсации соглашения с Украиной по Азовскому морю и Керченскому проливу в нижнюю палату внес 24 мая президент России Владимир Путин. Украина разорвала этот договор в феврале.Россия и Украина подписали договор по Азовскому морю 24 декабря 2003 года. Он включал пять статей, в которых, в частности, за акваторией закреплялся исторически сложившийся статус внутренних вод двух государств. Документом запрещается заход в Азовское море и Керченский пролив военных кораблей третьих стран без согласия России и Украины, утверждается свобода судоходства для торговых судов и военных кораблей обоих государств. При этом речи о государственной границе в договоре не шло. Предполагалось, что в случае необходимости Москва и Киев заключат отдельное соглашение по этому поводу.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму выступили с предложением лишить Украину выхода к Черному морюПутин денонсировал Договор об обычных вооружениях в ЕвропеПорты Мариуполя и Бердянска включены в Реестр России
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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черное море, азовское море, россия, украина, политика, государственная дума рф, новости, керченский пролив
Госдума денонсировала соглашение с Украиной по Азовскому морю

Госдума денонсировала соглашение России и Украины об использовании Азовского моря

15:09 01.06.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКерченский пролив
Керченский пролив - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Госдума в четверг приняла закон о денонсации соглашения России и Украины об использовании Азовского моря и Керченского пролива. Об этом со ссылкой на документ сообщает РИА Новости.
В пояснительной записке к закону отмечается, что после вхождения в состав России Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей вокруг Азовского моря и Керченского пролива сложилась кардинально новая ситуация — их берега отныне принадлежат только РФ.
"В связи с тем, что Украина утратила статус прибрежного государства в отношении этих акваторий, возникла необходимость прекращения договора между Российской Федерацией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива", — говорится в документе.
Законопроект о денонсации соглашения с Украиной по Азовскому морю и Керченскому проливу в нижнюю палату внес 24 мая президент России Владимир Путин. Украина разорвала этот договор в феврале.
Россия и Украина подписали договор по Азовскому морю 24 декабря 2003 года. Он включал пять статей, в которых, в частности, за акваторией закреплялся исторически сложившийся статус внутренних вод двух государств. Документом запрещается заход в Азовское море и Керченский пролив военных кораблей третьих стран без согласия России и Украины, утверждается свобода судоходства для торговых судов и военных кораблей обоих государств. При этом речи о государственной границе в договоре не шло. Предполагалось, что в случае необходимости Москва и Киев заключат отдельное соглашение по этому поводу.
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