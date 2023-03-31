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Порты Мариуполя и Бердянска включены в Реестр России - РИА Новости Крым, 31.03.2023
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Порты Мариуполя и Бердянска включены в Реестр России
Порты Мариуполя и Бердянска включены в Реестр России - РИА Новости Крым, 31.03.2023
Порты Мариуполя и Бердянска включены в Реестр России
В Реестр морских портов России включены порты Мариуполь и Бердянск, а участок водных путей Херсонской области – в перечень внутрироссийских. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 31.03.2023
2023-03-31T21:08
2023-03-31T21:08
министр транспорта рф виталий савельев
россия
новые регионы россии
мариуполь
бердянск
запорожская область
донецкая народная республика (днр)
мариупольский морской торговый порт
транспорт
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. В Реестр морских портов России включены порты Мариуполь и Бердянск, а участок водных путей Херсонской области – в перечень внутрироссийских. Об этом сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев.По его словам, соответствующая работа проведена в тесном контакте с руководством новых регионов.По словам Савельева, часть производственных зданий и сооружений пострадали при боевых действиях, однако морские перевозки, в том числе стройматериалов и сельхозпродукции, уже возобновились."С учетом переходного периода выпущены временные нормативные документы (по портам). Обязательные регламентирующие документы, которые придут к ним на смену, разработаны и проходят межведомственное согласование", - добавил он.Морской порт Бердянска полностью разминировали в мае прошлого года. Комплексное разминирование проводили инженеры Черноморского флота России. Первое судно с зерном вышло из порта в конце июня. Безопасность сухогруза обеспечили корабли и катера Черноморского флота Новороссийской военно-морской базы.Порт в Мариуполе после завершения работ по разминированию заработал в штатном повседневном режиме в конце мая. После завершения работ по разминированию российским саперами, специалисты Черноморского флота транспортировали из фарватера порта украинский пограничный сторожевой корабль, ранее затопленный украинскими боевиками, и подняли два плавучих крана. Также было проведено разминирование побережья Азовского моря в районе порта Мариуполя.Мариупольский морской порт принял первый паром с грузом в конце июля. Тогда в Минобороны РФ сообщили о запуске регулярной паромной линии.Читайте также на РИА Новости Крым:Порты ДНР вошли в реестр морских портов России – ПушилинМорской порт Бердянска полностью разминированПутин поручил развивать порты Черного и Азовского морей
https://crimea.ria.ru/20220615/khersonskiy-morskoy-port-gotov-k-rabote--administratsiya-regiona-1123548798.html
https://crimea.ria.ru/20220620/mezhdu-portami-kryma-i-mariupolya-khotyat-zapustit-passazhirskoe-sudokhodstvo-1123589404.html
россия
новые регионы россии
мариуполь
бердянск
запорожская область
донецкая народная республика (днр)
херсонская область
азовское море
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министр транспорта рф виталий савельев, россия, новые регионы россии, мариуполь, бердянск, запорожская область, донецкая народная республика (днр), мариупольский морской торговый порт, транспорт, новости, минтранс россии, херсонская область, азовское море
Порты Мариуполя и Бердянска включены в Реестр России

Савельев: порты Бердянска и Мариуполя включены в Реестр морских портов России

21:08 31.03.2023
 
© РИА Новости . Сергей Батурин / Перейти в фотобанкМорской порт Мариуполя
Морской порт Мариуполя - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости . Сергей Батурин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. В Реестр морских портов России включены порты Мариуполь и Бердянск, а участок водных путей Херсонской области – в перечень внутрироссийских. Об этом сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев.
По его словам, соответствующая работа проведена в тесном контакте с руководством новых регионов.
"Порты Мариуполь и Бердянск включены в Реестр морских портов России… Также запущен процесс по включению судоходного участка водных путей Херсонской области в Перечень внутренних водных путей РФ", - цитирует министра РИА Новости.
По словам Савельева, часть производственных зданий и сооружений пострадали при боевых действиях, однако морские перевозки, в том числе стройматериалов и сельхозпродукции, уже возобновились.
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"С учетом переходного периода выпущены временные нормативные документы (по портам). Обязательные регламентирующие документы, которые придут к ним на смену, разработаны и проходят межведомственное согласование", - добавил он.
Морской порт Бердянска полностью разминировали в мае прошлого года. Комплексное разминирование проводили инженеры Черноморского флота России. Первое судно с зерном вышло из порта в конце июня. Безопасность сухогруза обеспечили корабли и катера Черноморского флота Новороссийской военно-морской базы.
Порт в Мариуполе после завершения работ по разминированию заработал в штатном повседневном режиме в конце мая. После завершения работ по разминированию российским саперами, специалисты Черноморского флота транспортировали из фарватера порта украинский пограничный сторожевой корабль, ранее затопленный украинскими боевиками, и подняли два плавучих крана. Также было проведено разминирование побережья Азовского моря в районе порта Мариуполя.
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