Порты Мариуполя и Бердянска включены в Реестр России
Савельев: порты Бердянска и Мариуполя включены в Реестр морских портов России
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. В Реестр морских портов России включены порты Мариуполь и Бердянск, а участок водных путей Херсонской области – в перечень внутрироссийских. Об этом сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев.
По его словам, соответствующая работа проведена в тесном контакте с руководством новых регионов.
"Порты Мариуполь и Бердянск включены в Реестр морских портов России… Также запущен процесс по включению судоходного участка водных путей Херсонской области в Перечень внутренних водных путей РФ", - цитирует министра РИА Новости.
По словам Савельева, часть производственных зданий и сооружений пострадали при боевых действиях, однако морские перевозки, в том числе стройматериалов и сельхозпродукции, уже возобновились.
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"С учетом переходного периода выпущены временные нормативные документы (по портам). Обязательные регламентирующие документы, которые придут к ним на смену, разработаны и проходят межведомственное согласование", - добавил он.
Морской порт Бердянска полностью разминировали в мае прошлого года. Комплексное разминирование проводили инженеры Черноморского флота России. Первое судно с зерном вышло из порта в конце июня. Безопасность сухогруза обеспечили корабли и катера Черноморского флота Новороссийской военно-морской базы.
Порт в Мариуполе после завершения работ по разминированию заработал в штатном повседневном режиме в конце мая. После завершения работ по разминированию российским саперами, специалисты Черноморского флота транспортировали из фарватера порта украинский пограничный сторожевой корабль, ранее затопленный украинскими боевиками, и подняли два плавучих крана. Также было проведено разминирование побережья Азовского моря в районе порта Мариуполя.
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Мариупольский морской порт принял первый паром с грузом в конце июля. Тогда в Минобороны РФ сообщили о запуске регулярной паромной линии.
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