https://crimea.ria.ru/20230331/porty-mariupolya-i-berdyanska-vklyucheny-v-reestr-rossii-1127914779.html

Порты Мариуполя и Бердянска включены в Реестр России

Порты Мариуполя и Бердянска включены в Реестр России - РИА Новости Крым, 31.03.2023

Порты Мариуполя и Бердянска включены в Реестр России

В Реестр морских портов России включены порты Мариуполь и Бердянск, а участок водных путей Херсонской области – в перечень внутрироссийских. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 31.03.2023

2023-03-31T21:08

2023-03-31T21:08

2023-03-31T21:08

министр транспорта рф виталий савельев

россия

новые регионы россии

мариуполь

бердянск

запорожская область

донецкая народная республика (днр)

мариупольский морской торговый порт

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. В Реестр морских портов России включены порты Мариуполь и Бердянск, а участок водных путей Херсонской области – в перечень внутрироссийских. Об этом сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев.По его словам, соответствующая работа проведена в тесном контакте с руководством новых регионов.По словам Савельева, часть производственных зданий и сооружений пострадали при боевых действиях, однако морские перевозки, в том числе стройматериалов и сельхозпродукции, уже возобновились."С учетом переходного периода выпущены временные нормативные документы (по портам). Обязательные регламентирующие документы, которые придут к ним на смену, разработаны и проходят межведомственное согласование", - добавил он.Морской порт Бердянска полностью разминировали в мае прошлого года. Комплексное разминирование проводили инженеры Черноморского флота России. Первое судно с зерном вышло из порта в конце июня. Безопасность сухогруза обеспечили корабли и катера Черноморского флота Новороссийской военно-морской базы.Порт в Мариуполе после завершения работ по разминированию заработал в штатном повседневном режиме в конце мая. После завершения работ по разминированию российским саперами, специалисты Черноморского флота транспортировали из фарватера порта украинский пограничный сторожевой корабль, ранее затопленный украинскими боевиками, и подняли два плавучих крана. Также было проведено разминирование побережья Азовского моря в районе порта Мариуполя.Мариупольский морской порт принял первый паром с грузом в конце июля. Тогда в Минобороны РФ сообщили о запуске регулярной паромной линии.Читайте также на РИА Новости Крым:Порты ДНР вошли в реестр морских портов России – ПушилинМорской порт Бердянска полностью разминированПутин поручил развивать порты Черного и Азовского морей

https://crimea.ria.ru/20220615/khersonskiy-morskoy-port-gotov-k-rabote--administratsiya-regiona-1123548798.html

https://crimea.ria.ru/20220620/mezhdu-portami-kryma-i-mariupolya-khotyat-zapustit-passazhirskoe-sudokhodstvo-1123589404.html

россия

новые регионы россии

мариуполь

бердянск

запорожская область

донецкая народная республика (днр)

херсонская область

азовское море

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