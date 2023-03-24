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Порты ДНР вошли в реестр морских портов России – Пушилин - РИА Новости Крым, 24.03.2023
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Порты ДНР вошли в реестр морских портов России – Пушилин
Порты ДНР вошли в реестр морских портов России – Пушилин - РИА Новости Крым, 24.03.2023
Порты ДНР вошли в реестр морских портов России – Пушилин
Порты Мариуполя и Бердянска вошли в реестр морских портов Российской Федерации, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 24.03.2023
2023-03-24T17:28
2023-03-24T17:28
мариуполь
мариупольский морской торговый порт
бердянск
денис пушилин
донецкая народная республика (днр)
новые регионы россии
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россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Порты Мариуполя и Бердянска вошли в реестр морских портов Российской Федерации, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.По его словам, морские порты и внутренние водные пути Донецкой Народной Республики и других вновь присоединенных субъектов находятся под пристальным вниманием Росморречфлота."Уверен, что общими усилиями при непосредственном участии профильных министерств и ведомств России Мариупольский морской торговый порт заработает на полную мощь", - обозначил Пушилин, отметив, что для ДНР это открывает "значительные возможности" также в плане привлечения инвестиций в экономику региона.Ранее сообщалось о том, что Азовский судоремонтный завод имеет большой потенциал и должен быть восстановлен.В послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет уделять особое внимание развитию портов Черного и Азовского морей, а также транспортного коридора "Север – Юг". Это позволит открыть новые маршруты для делового сотрудничества с Индией, Ираном, Пакистаном, странами Ближнего Востока, подчеркнул президент.Читайте также на РИА Новости Крым:База Черноморского флота в Мариуполе: в Севастополе оценили перспективыМатериалы для восстановления Донбасса повезут паромом из ЕйскаАксенов анонсировал запуск Запорожского железорудного комбината
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мариуполь, мариупольский морской торговый порт, бердянск, денис пушилин, донецкая народная республика (днр), новые регионы россии, запорожская область, экономика, россия, новости
Порты ДНР вошли в реестр морских портов России – Пушилин

Пушилин: порты Мариуполя и Бердянска включены в перечень морских портов России

17:28 24.03.2023
 
© РИА Новости . Сергей Батурин / Перейти в фотобанкПричал в Мариуполе
Причал в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости . Сергей Батурин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Порты Мариуполя и Бердянска вошли в реестр морских портов Российской Федерации, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
"Порты Мариуполя и Бердянска включены в реестр морских портов России. Сейчас проходит этап согласования нормативных документов", - написал он в своем Telegram-канале.
По его словам, морские порты и внутренние водные пути Донецкой Народной Республики и других вновь присоединенных субъектов находятся под пристальным вниманием Росморречфлота.
"Уверен, что общими усилиями при непосредственном участии профильных министерств и ведомств России Мариупольский морской торговый порт заработает на полную мощь", - обозначил Пушилин, отметив, что для ДНР это открывает "значительные возможности" также в плане привлечения инвестиций в экономику региона.
Ранее сообщалось о том, что Азовский судоремонтный завод имеет большой потенциал и должен быть восстановлен.
В послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет уделять особое внимание развитию портов Черного и Азовского морей, а также транспортного коридора "Север – Юг". Это позволит открыть новые маршруты для делового сотрудничества с Индией, Ираном, Пакистаном, странами Ближнего Востока, подчеркнул президент.
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МариупольМариупольский морской торговый портБердянскДенис ПушилинДонецкая Народная Республика (ДНР)Новые регионы РоссииЗапорожская областьЭкономикаРоссияНовости
 
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