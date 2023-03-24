https://crimea.ria.ru/20230324/porty-dnr-voshli-v-reestr-morskikh-portov-rossii--pushilin-1127754513.html
Порты ДНР вошли в реестр морских портов России – Пушилин
Порты ДНР вошли в реестр морских портов России – Пушилин - РИА Новости Крым, 24.03.2023
Порты ДНР вошли в реестр морских портов России – Пушилин
Порты Мариуполя и Бердянска вошли в реестр морских портов Российской Федерации, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 24.03.2023
2023-03-24T17:28
2023-03-24T17:28
2023-03-24T17:28
мариуполь
мариупольский морской торговый порт
бердянск
денис пушилин
донецкая народная республика (днр)
новые регионы россии
запорожская область
экономика
россия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/18/1127754388_0:0:3132:1763_1920x0_80_0_0_a7c9ab59344b087e0a8029d1a4047ff4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Порты Мариуполя и Бердянска вошли в реестр морских портов Российской Федерации, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.По его словам, морские порты и внутренние водные пути Донецкой Народной Республики и других вновь присоединенных субъектов находятся под пристальным вниманием Росморречфлота."Уверен, что общими усилиями при непосредственном участии профильных министерств и ведомств России Мариупольский морской торговый порт заработает на полную мощь", - обозначил Пушилин, отметив, что для ДНР это открывает "значительные возможности" также в плане привлечения инвестиций в экономику региона.Ранее сообщалось о том, что Азовский судоремонтный завод имеет большой потенциал и должен быть восстановлен.В послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет уделять особое внимание развитию портов Черного и Азовского морей, а также транспортного коридора "Север – Юг". Это позволит открыть новые маршруты для делового сотрудничества с Индией, Ираном, Пакистаном, странами Ближнего Востока, подчеркнул президент.Читайте также на РИА Новости Крым:База Черноморского флота в Мариуполе: в Севастополе оценили перспективыМатериалы для восстановления Донбасса повезут паромом из ЕйскаАксенов анонсировал запуск Запорожского железорудного комбината
мариуполь
бердянск
донецкая народная республика (днр)
новые регионы россии
запорожская область
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/18/1127754388_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7e492c0e5b62ca021cb09582375c2e97.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мариуполь, мариупольский морской торговый порт, бердянск, денис пушилин, донецкая народная республика (днр), новые регионы россии, запорожская область, экономика, россия, новости
Порты ДНР вошли в реестр морских портов России – Пушилин
Пушилин: порты Мариуполя и Бердянска включены в перечень морских портов России