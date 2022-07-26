Материалы для восстановления Донбасса повезут паромом из Ейска
Мариуполь и Ейск свяжет паромная переправа
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. В августе между Ейском и Мариуполем запустят регулярную паромную линию, чтобы перевозить материалы для восстановления разрушенных городов Донбасса. Об этом сообщается на официальном сайте группы компаний "Оборонлогистика" (входит в структуру Минобороны РФ).
"Работа линии ориентирована на гражданские грузы и коммерческих отправителей, участвующих в восстановлении инфраструктуры Мариуполя и других населенных пунктов Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Со своей стороны, предприятия ДНР и ЛНР заинтересованы в отправке своей продукции в Российскую Федерацию", - говорится на сайте.
Уточняется, что на линию встанет паром "Лаврентий", способный перевезти 700 тонн груза, в том числе 20 фур и 136 пассажиров. Он будет курсировать раз в день, время в пути составит 4 часа. Ранее судно было задействовано на Керченской паромной переправе.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Как указал президент Владимир Путин, она необходима для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". 20 мая Минобороны РФ сообщило о полном освобождении города Мариуполя - подземные сооружения комбината "Азовсталь", где скрывались боевики полка "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела) и украинские военные, перешли под контроль российских Вооруженных сил. Конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.