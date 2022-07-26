https://crimea.ria.ru/20220726/materialy-dlya-vosstanovleniya-donbassa-povezut-paromom-iz-eyska-1123960368.html

Материалы для восстановления Донбасса повезут паромом из Ейска

Материалы для восстановления Донбасса повезут паромом из Ейска - РИА Новости Крым, 26.07.2022

Материалы для восстановления Донбасса повезут паромом из Ейска

В августе между Ейском и Мариуполем запустят регулярную паромную линию, чтобы перевозить материалы для восстановления разрушенных городов Донбасса. Об этом... РИА Новости Крым, 26.07.2022

2022-07-26T12:52

2022-07-26T12:52

2022-07-26T12:52

донецкая народная республика (днр)

российская федерация (россия, рф)

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. В августе между Ейском и Мариуполем запустят регулярную паромную линию, чтобы перевозить материалы для восстановления разрушенных городов Донбасса. Об этом сообщается на официальном сайте группы компаний "Оборонлогистика" (входит в структуру Минобороны РФ).Уточняется, что на линию встанет паром "Лаврентий", способный перевезти 700 тонн груза, в том числе 20 фур и 136 пассажиров. Он будет курсировать раз в день, время в пути составит 4 часа. Ранее судно было задействовано на Керченской паромной переправе.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Как указал президент Владимир Путин, она необходима для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". 20 мая Минобороны РФ сообщило о полном освобождении города Мариуполя - подземные сооружения комбината "Азовсталь", где скрывались боевики полка "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела) и украинские военные, перешли под контроль российских Вооруженных сил. Конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://crimea.ria.ru/20220622/pravitelstvo-rossii-ozvuchilo-plany-na-azovstal-i-mariupol-1123622540.html

донецкая народная республика (днр)

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донецкая народная республика (днр), российская федерация (россия, рф), экономика