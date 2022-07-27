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Первый паром с грузом прибыл в порт Мариуполя из Ейска – МО РФ - РИА Новости Крым, 27.07.2022
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Первый паром с грузом прибыл в порт Мариуполя из Ейска – МО РФ
Первый паром с грузом прибыл в порт Мариуполя из Ейска – МО РФ - РИА Новости Крым, 27.07.2022
Первый паром с грузом прибыл в порт Мариуполя из Ейска – МО РФ
Из Ейска в Мариуполь запустили регулярную паромную линию. С ее помощью обеспечат доставку грузов для восстановления населенных пунктов ЛДНР. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 27.07.2022
2022-07-27T14:28
2022-07-27T14:28
министерство обороны рф
запорожская область
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Из Ейска в Мариуполь запустили регулярную паромную линию. С ее помощью обеспечат доставку грузов для восстановления населенных пунктов ЛДНР. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.Первый паром с грузом прибыл в Мариуполь в среду, 27 июля, тем самым опередив заявленный срок. Ранее в структурном подразделении Минобороны РФ "Оборонлогистика" сообщили, что линию запустят в августе.На первом этапе паром будет совершать один круговой рейс в сутки, уточнили в Минобороны. В тоже время в Мариуполе продолжат работы по созданию всей необходимой для обслуживания судом инфраструктуры.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Как указал президент Владимир Путин, она необходима для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". 20 мая Минобороны РФ сообщило о полном освобождении города Мариуполя - подземные сооружения комбината "Азовсталь", где скрывались боевики полка "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела) и украинские военные, перешли под контроль российских Вооруженных сил. Конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://crimea.ria.ru/20220726/materialy-dlya-vosstanovleniya-donbassa-povezut-paromom-iz-eyska-1123960368.html
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министерство обороны рф, запорожская область, специальная военная операция рф на украине
Первый паром с грузом прибыл в порт Мариуполя из Ейска – МО РФ

В Минобороны РФ сообщили о прибытии первого парома с грузом из Ейска в порт Мариуполя

14:28 27.07.2022
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЧайки в Керченском проливе
Чайки в Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Из Ейска в Мариуполь запустили регулярную паромную линию. С ее помощью обеспечат доставку грузов для восстановления населенных пунктов ЛДНР. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.
Первый паром с грузом прибыл в Мариуполь в среду, 27 июля, тем самым опередив заявленный срок. Ранее в структурном подразделении Минобороны РФ "Оборонлогистика" сообщили, что линию запустят в августе.
"Сегодня первый автомобильно-пассажирский паром "Лаврентий" вышел из морского порта Ейска в направлении Мариуполя. Паром вмещает до 700 тонн грузов, в том числе до 20 автомобильных фур и более 130 пассажиров", - цитирует сообщение оборонного ведомства РИА Новости.
На первом этапе паром будет совершать один круговой рейс в сутки, уточнили в Минобороны. В тоже время в Мариуполе продолжат работы по созданию всей необходимой для обслуживания судом инфраструктуры.
Порт Мариуполя - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
Вчера, 12:52
Материалы для восстановления Донбасса повезут паромом из Ейска
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Как указал президент Владимир Путин, она необходима для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
20 мая Минобороны РФ сообщило о полном освобождении города Мариуполя - подземные сооружения комбината "Азовсталь", где скрывались боевики полка "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела) и украинские военные, перешли под контроль российских Вооруженных сил. Конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
 
Министерство обороны РФЗапорожская областьСпециальная военная операция РФ на Украине
 
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