https://crimea.ria.ru/20220727/pervyy-parom-s-gruzom-pribyl-v-port-mariupolya-iz-eyska--mo-rf-1123973286.html

Первый паром с грузом прибыл в порт Мариуполя из Ейска – МО РФ

Первый паром с грузом прибыл в порт Мариуполя из Ейска – МО РФ - РИА Новости Крым, 27.07.2022

Первый паром с грузом прибыл в порт Мариуполя из Ейска – МО РФ

Из Ейска в Мариуполь запустили регулярную паромную линию. С ее помощью обеспечат доставку грузов для восстановления населенных пунктов ЛДНР. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 27.07.2022

2022-07-27T14:28

2022-07-27T14:28

2022-07-27T14:28

министерство обороны рф

запорожская область

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Из Ейска в Мариуполь запустили регулярную паромную линию. С ее помощью обеспечат доставку грузов для восстановления населенных пунктов ЛДНР. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.Первый паром с грузом прибыл в Мариуполь в среду, 27 июля, тем самым опередив заявленный срок. Ранее в структурном подразделении Минобороны РФ "Оборонлогистика" сообщили, что линию запустят в августе.На первом этапе паром будет совершать один круговой рейс в сутки, уточнили в Минобороны. В тоже время в Мариуполе продолжат работы по созданию всей необходимой для обслуживания судом инфраструктуры.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Как указал президент Владимир Путин, она необходима для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". 20 мая Минобороны РФ сообщило о полном освобождении города Мариуполя - подземные сооружения комбината "Азовсталь", где скрывались боевики полка "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела) и украинские военные, перешли под контроль российских Вооруженных сил. Конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://crimea.ria.ru/20220726/materialy-dlya-vosstanovleniya-donbassa-povezut-paromom-iz-eyska-1123960368.html

запорожская область

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2022

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министерство обороны рф, запорожская область, специальная военная операция рф на украине