https://crimea.ria.ru/20230618/118-priletov-i-granaty-s-bespilotnikov-obstrely-belgorodskoy-oblasti-1129457215.html

118 прилетов и гранаты с беспилотников: обстрелы Белгородской области

118 прилетов и гранаты с беспилотников: обстрелы Белгородской области - РИА Новости Крым, 18.06.2023

118 прилетов и гранаты с беспилотников: обстрелы Белгородской области

За минувшие сутки украинские боевики нанесли удары по 19 селам и хуторам Белгородской области. Всего было зафиксировано 118 прилетов. Об этом сообщил губернатор РИА Новости Крым, 18.06.2023

2023-06-18T12:36

2023-06-18T12:36

2023-06-18T13:00

обстрелы белгородской области

белгородская область

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. За минувшие сутки украинские боевики нанесли удары по 19 селам и хуторам Белгородской области. Всего было зафиксировано 118 прилетов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."В Белгородском районе за прошедшие сутки 17 артиллерийских снарядов было выпущено по селу Солнцевка, 11 артиллерийских снарядов – по селу Красный Хутор, три – по селу Наумовка, два – по селу Журавлевка", - написал он в своем Telegram-канале.Кроме того, в селе Щетиновка Белгородского района боевики сбросили гранату с беспилотника."Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет", - заверил Гладков.Уточняется, что в Борисовском районе из миномета ВСУ обстреляли окраину села Богун-Городок, в общей сложности местные жители зафиксировали четыре прилета. Никто не пострадал.Хутор Старый и село Тишанка в Волоконовском районе также подверглось обстрелу из минометов и артиллерии: зафиксированы 36 прилетов. Повреждена ЛЭП. Также в Грайворонском городском округе украинские боевики выпустили три минометных снаряда по селу Дроновка. Близ села Безымено противник сбросил гранату с БПЛА. "В Шебекинском городском округе из миномета обстреляно село Белянка – зафиксировано 16 прилетов. Никто не пострадал. Повреждения получили два корпуса сельхозпредприятия – разбиты фасад, окна, емкости с зерном и водой. По поселку Калининский выпущено шесть минометных снарядов, по селу Муром – четыре минометных снаряда, по хутору Панков – четыре, по поселку Ленинский – три, по селу Новая Таволжанка – три, по хутору Мухин – три", - перечислил Гладков.Ранее сообщалось, что беспилотник со взрывчаткой атаковал село в Белгородской области.Читайте также на РИА Новости Крым:"Грады", гранаты, дроны: боевики снова бьют по Белгородской областиПутин: на Украине может появиться санитарная зона для защиты РоссииЦеленаправленное уничтожение: обстановка в Шебекино глазами очевидца

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обстрелы белгородской области, белгородская область, обстрелы всу, сво, вячеслав гладков, украина, россия, происшествия