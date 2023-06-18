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118 прилетов и гранаты с беспилотников: обстрелы Белгородской области - РИА Новости Крым, 18.06.2023
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118 прилетов и гранаты с беспилотников: обстрелы Белгородской области
118 прилетов и гранаты с беспилотников: обстрелы Белгородской области - РИА Новости Крым, 18.06.2023
118 прилетов и гранаты с беспилотников: обстрелы Белгородской области
За минувшие сутки украинские боевики нанесли удары по 19 селам и хуторам Белгородской области. Всего было зафиксировано 118 прилетов. Об этом сообщил губернатор РИА Новости Крым, 18.06.2023
2023-06-18T12:36
2023-06-18T13:00
обстрелы белгородской области
белгородская область
обстрелы всу
сво
вячеслав гладков
украина
россия
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. За минувшие сутки украинские боевики нанесли удары по 19 селам и хуторам Белгородской области. Всего было зафиксировано 118 прилетов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."В Белгородском районе за прошедшие сутки 17 артиллерийских снарядов было выпущено по селу Солнцевка, 11 артиллерийских снарядов – по селу Красный Хутор, три – по селу Наумовка, два – по селу Журавлевка", - написал он в своем Telegram-канале.Кроме того, в селе Щетиновка Белгородского района боевики сбросили гранату с беспилотника."Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет", - заверил Гладков.Уточняется, что в Борисовском районе из миномета ВСУ обстреляли окраину села Богун-Городок, в общей сложности местные жители зафиксировали четыре прилета. Никто не пострадал.Хутор Старый и село Тишанка в Волоконовском районе также подверглось обстрелу из минометов и артиллерии: зафиксированы 36 прилетов. Повреждена ЛЭП. Также в Грайворонском городском округе украинские боевики выпустили три минометных снаряда по селу Дроновка. Близ села Безымено противник сбросил гранату с БПЛА. "В Шебекинском городском округе из миномета обстреляно село Белянка – зафиксировано 16 прилетов. Никто не пострадал. Повреждения получили два корпуса сельхозпредприятия – разбиты фасад, окна, емкости с зерном и водой. По поселку Калининский выпущено шесть минометных снарядов, по селу Муром – четыре минометных снаряда, по хутору Панков – четыре, по поселку Ленинский – три, по селу Новая Таволжанка – три, по хутору Мухин – три", - перечислил Гладков.Ранее сообщалось, что беспилотник со взрывчаткой атаковал село в Белгородской области.Читайте также на РИА Новости Крым:"Грады", гранаты, дроны: боевики снова бьют по Белгородской областиПутин: на Украине может появиться санитарная зона для защиты РоссииЦеленаправленное уничтожение: обстановка в Шебекино глазами очевидца
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обстрелы белгородской области, белгородская область, обстрелы всу, сво, вячеслав гладков, украина, россия, происшествия
118 прилетов и гранаты с беспилотников: обстрелы Белгородской области

Гладков: за сутки ВСУ выпустили по селам и хуторам Белгородской области 118 снарядов

12:36 18.06.2023 (обновлено: 13:00 18.06.2023)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаВСУ ствольной артиллерией обстреляли пункт временного размещения в белгородской области, в котором находились старики и дети
ВСУ ствольной артиллерией обстреляли пункт временного размещения в белгородской области, в котором находились старики и дети
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. За минувшие сутки украинские боевики нанесли удары по 19 селам и хуторам Белгородской области. Всего было зафиксировано 118 прилетов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В Белгородском районе за прошедшие сутки 17 артиллерийских снарядов было выпущено по селу Солнцевка, 11 артиллерийских снарядов – по селу Красный Хутор, три – по селу Наумовка, два – по селу Журавлевка", - написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, в селе Щетиновка Белгородского района боевики сбросили гранату с беспилотника.
"Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет", - заверил Гладков.
Уточняется, что в Борисовском районе из миномета ВСУ обстреляли окраину села Богун-Городок, в общей сложности местные жители зафиксировали четыре прилета. Никто не пострадал.
"В Валуйском городском округе три артиллерийских снаряда выпущено по селу Вериговка. В результате обстрела никто не пострадал, разрушений нет. В селе Новопетровка противник сбросил три взрывных устройства с беспилотников. Пострадавших нет. Повреждены два транспортных средства", - написал губернатор.
Хутор Старый и село Тишанка в Волоконовском районе также подверглось обстрелу из минометов и артиллерии: зафиксированы 36 прилетов. Повреждена ЛЭП.
Также в Грайворонском городском округе украинские боевики выпустили три минометных снаряда по селу Дроновка. Близ села Безымено противник сбросил гранату с БПЛА.
"В Шебекинском городском округе из миномета обстреляно село Белянка – зафиксировано 16 прилетов. Никто не пострадал. Повреждения получили два корпуса сельхозпредприятия – разбиты фасад, окна, емкости с зерном и водой. По поселку Калининский выпущено шесть минометных снарядов, по селу Муром – четыре минометных снаряда, по хутору Панков – четыре, по поселку Ленинский – три, по селу Новая Таволжанка – три, по хутору Мухин – три", - перечислил Гладков.
Ранее сообщалось, что беспилотник со взрывчаткой атаковал село в Белгородской области.
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Обстрелы Белгородской областиБелгородская областьОбстрелы ВСУСВОВячеслав ГладковУкраинаРоссияПроисшествия
 
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