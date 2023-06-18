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Беспилотник со взрывчаткой атаковал село в Белгородской области - РИА Новости Крым, 18.06.2023
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Беспилотник со взрывчаткой атаковал село в Белгородской области
Беспилотник со взрывчаткой атаковал село в Белгородской области - РИА Новости Крым, 18.06.2023
Беспилотник со взрывчаткой атаковал село в Белгородской области
В белгородском селе Новопетровка с беспилотника сбросили три взрывных устройства. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 18.06.2023
2023-06-18T09:24
2023-06-18T09:24
обстрелы белгородской области
белгородская область
беспилотник (бпла, дрон)
вячеслав гладков
происшествия
новости
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. В белгородском селе Новопетровка с беспилотника сбросили три взрывных устройства. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.За день до этого под обстрел ВСУ попала окраина села Тишанка Волоконовского района. Пострадавших нет, но осколками снарядов была повреждена линия электропередачи. С начало СВО украинские боевики начали регулярно обстреливать приграничные районы Белгородской области, причем в последнее время интенсивность атак возросла. ВСУ используют и дроны со взрывчаткой, и минометные снаряды, и противотанковые управляемые ракеты.По мнению военного эксперта Юрия Кнутова, с 4 июня количество обстрелов ВСУ Белгородской области возросло в два раза по сравнению с Донецкой Народной Республикой. Он связал это с попыткой киевского режима вынудить Россию вывести часть своей дальнобойной артиллерии с линии фронта, чтобы попытаться прорваться и взять Донбасс.Читайте также на РИА Новости Крым:"Грады", гранаты, дроны: боевики снова бьют по Белгородской областиПутин: на Украине может появиться санитарная зона для защиты РоссииЦеленаправленное уничтожение: обстановка в Шебекино глазами очевидца
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
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news.crimea@rian.ru
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обстрелы белгородской области, белгородская область, беспилотник (бпла, дрон), вячеслав гладков, происшествия, новости, всу (вооруженные силы украины)
Беспилотник со взрывчаткой атаковал село в Белгородской области

На село Белгородской области с беспилотника сбросили три взрывных устройства

09:24 18.06.2023
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаНа село Новотетровка с беспилотника было сброшено 3 взрывных устройства. Пострадавших нет, повреждены один легкий автомобиль с прицепом и трактор.
На село Новотетровка с беспилотника было сброшено 3 взрывных устройства. Пострадавших нет, повреждены один легкий автомобиль с прицепом и трактор.
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. В белгородском селе Новопетровка с беспилотника сбросили три взрывных устройства. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
"В селе Новопетровка Валуйского городского округа с беспилотника было сброшено три взрывных устройства. Пострадавших нет, повреждены один легкий автомобиль с прицепом и трактор", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаНа село Новотетровка с беспилотника было сброшено 3 взрывных устройства. Пострадавших нет, повреждены один легкий автомобиль с прицепом и трактор.
На село Новотетровка с беспилотника было сброшено 3 взрывных устройства. Пострадавших нет, повреждены один легкий автомобиль с прицепом и трактор.
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
За день до этого под обстрел ВСУ попала окраина села Тишанка Волоконовского района. Пострадавших нет, но осколками снарядов была повреждена линия электропередачи.
С начало СВО украинские боевики начали регулярно обстреливать приграничные районы Белгородской области, причем в последнее время интенсивность атак возросла. ВСУ используют и дроны со взрывчаткой, и минометные снаряды, и противотанковые управляемые ракеты.
По мнению военного эксперта Юрия Кнутова, с 4 июня количество обстрелов ВСУ Белгородской области возросло в два раза по сравнению с Донецкой Народной Республикой. Он связал это с попыткой киевского режима вынудить Россию вывести часть своей дальнобойной артиллерии с линии фронта, чтобы попытаться прорваться и взять Донбасс.
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Обстрелы Белгородской областиБелгородская областьБеспилотник (БПЛА, дрон)Вячеслав ГладковПроисшествияНовостиВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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