https://crimea.ria.ru/20230618/bespilotnik-so-vzryvchatkoy-atakoval-selo-v-belgorodskoy-oblasti-1129455828.html

Беспилотник со взрывчаткой атаковал село в Белгородской области

Беспилотник со взрывчаткой атаковал село в Белгородской области - РИА Новости Крым, 18.06.2023

Беспилотник со взрывчаткой атаковал село в Белгородской области

В белгородском селе Новопетровка с беспилотника сбросили три взрывных устройства. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 18.06.2023

2023-06-18T09:24

2023-06-18T09:24

2023-06-18T09:24

обстрелы белгородской области

белгородская область

беспилотник (бпла, дрон)

вячеслав гладков

происшествия

новости

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. В белгородском селе Новопетровка с беспилотника сбросили три взрывных устройства. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.За день до этого под обстрел ВСУ попала окраина села Тишанка Волоконовского района. Пострадавших нет, но осколками снарядов была повреждена линия электропередачи. С начало СВО украинские боевики начали регулярно обстреливать приграничные районы Белгородской области, причем в последнее время интенсивность атак возросла. ВСУ используют и дроны со взрывчаткой, и минометные снаряды, и противотанковые управляемые ракеты.По мнению военного эксперта Юрия Кнутова, с 4 июня количество обстрелов ВСУ Белгородской области возросло в два раза по сравнению с Донецкой Народной Республикой. Он связал это с попыткой киевского режима вынудить Россию вывести часть своей дальнобойной артиллерии с линии фронта, чтобы попытаться прорваться и взять Донбасс.Читайте также на РИА Новости Крым:"Грады", гранаты, дроны: боевики снова бьют по Белгородской областиПутин: на Украине может появиться санитарная зона для защиты РоссииЦеленаправленное уничтожение: обстановка в Шебекино глазами очевидца

белгородская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы белгородской области, белгородская область, беспилотник (бпла, дрон), вячеслав гладков, происшествия, новости, всу (вооруженные силы украины)