Беспилотник со взрывчаткой атаковал село в Белгородской области
На село Белгородской области с беспилотника сбросили три взрывных устройства
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаНа село Новотетровка с беспилотника было сброшено 3 взрывных устройства. Пострадавших нет, повреждены один легкий автомобиль с прицепом и трактор.
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. В белгородском селе Новопетровка с беспилотника сбросили три взрывных устройства. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
"В селе Новопетровка Валуйского городского округа с беспилотника было сброшено три взрывных устройства. Пострадавших нет, повреждены один легкий автомобиль с прицепом и трактор", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаНа село Новотетровка с беспилотника было сброшено 3 взрывных устройства. Пострадавших нет, повреждены один легкий автомобиль с прицепом и трактор.
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
За день до этого под обстрел ВСУ попала окраина села Тишанка Волоконовского района. Пострадавших нет, но осколками снарядов была повреждена линия электропередачи.
С начало СВО украинские боевики начали регулярно обстреливать приграничные районы Белгородской области, причем в последнее время интенсивность атак возросла. ВСУ используют и дроны со взрывчаткой, и минометные снаряды, и противотанковые управляемые ракеты.
По мнению военного эксперта Юрия Кнутова, с 4 июня количество обстрелов ВСУ Белгородской области возросло в два раза по сравнению с Донецкой Народной Республикой. Он связал это с попыткой киевского режима вынудить Россию вывести часть своей дальнобойной артиллерии с линии фронта, чтобы попытаться прорваться и взять Донбасс.
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