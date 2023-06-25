https://crimea.ria.ru/20230625/nad-belgorodskoy-oblastyu-pvo-sbila-vrazheskiy-dron-1129611398.html
Над Белгородской областью ПВО сбила вражеский дрон
Над Белгородской областью ПВО сбила вражеский дрон - РИА Новости Крым, 25.06.2023
Над Белгородской областью ПВО сбила вражеский дрон
В воскресенье российская система противовоздушной обороны сбила украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 25.06.2023
2023-06-25T11:12
2023-06-25T11:12
2023-06-25T11:12
обстрелы белгородской области
белгородская область
вячеслав гладков
обстрелы всу
происшествия
пво
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. В воскресенье российская система противовоздушной обороны сбила украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По его данным, за минувшие сутки боевики обстреливали область из минометов, артиллерии и беспилотников. Всего зафиксировано около 80 прилетов и серия ударов взрывчаткой с беспилотников.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгородской области перекрывают проезд в Шебекино и Новую ТаволжанкуНад Курском сбили беспилотникКак отдыхают в Крыму дети из Белгорода - репортаж с берега моря
https://crimea.ria.ru/20230622/73-prileta-i-vzryvchatka-s-dronov---chto-proiskhodit-v-belgorodskoy-oblasti-1129558026.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, обстрелы всу, происшествия, пво, беспилотник (бпла, дрон), новости
Над Белгородской областью ПВО сбила вражеский дрон
Гладков: над Белгородской областью российская ПВО сбила вражеский беспилотник