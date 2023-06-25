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Над Белгородской областью ПВО сбила вражеский дрон - РИА Новости Крым, 25.06.2023
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Над Белгородской областью ПВО сбила вражеский дрон
Над Белгородской областью ПВО сбила вражеский дрон - РИА Новости Крым, 25.06.2023
Над Белгородской областью ПВО сбила вражеский дрон
В воскресенье российская система противовоздушной обороны сбила украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 25.06.2023
2023-06-25T11:12
2023-06-25T11:12
обстрелы белгородской области
белгородская область
вячеслав гладков
обстрелы всу
происшествия
пво
беспилотник (бпла, дрон)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. В воскресенье российская система противовоздушной обороны сбила украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По его данным, за минувшие сутки боевики обстреливали область из минометов, артиллерии и беспилотников. Всего зафиксировано около 80 прилетов и серия ударов взрывчаткой с беспилотников.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгородской области перекрывают проезд в Шебекино и Новую ТаволжанкуНад Курском сбили беспилотникКак отдыхают в Крыму дети из Белгорода - репортаж с берега моря
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Новости
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РИА Новости Крым
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обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, обстрелы всу, происшествия, пво, беспилотник (бпла, дрон), новости
Над Белгородской областью ПВО сбила вражеский дрон

Гладков: над Белгородской областью российская ПВО сбила вражеский беспилотник

11:12 25.06.2023
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрелов ВСУ Валуйского городского округа Белгородской области
Последствия обстрелов ВСУ Валуйского городского округа Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. В воскресенье российская система противовоздушной обороны сбила украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В Валуйском городском округе сработала наша система ПВО. Сбит БПЛА над селом Долгое. Последствия на земле уточняют оперативные службы", - написал он в своем Telegram-канале.
По его данным, за минувшие сутки боевики обстреливали область из минометов, артиллерии и беспилотников. Всего зафиксировано около 80 прилетов и серия ударов взрывчаткой с беспилотников.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
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Обстрелы Белгородской областиБелгородская областьВячеслав ГладковОбстрелы ВСУПроисшествияПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)Новости
 
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