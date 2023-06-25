https://crimea.ria.ru/20230625/nad-belgorodskoy-oblastyu-pvo-sbila-vrazheskiy-dron-1129611398.html

Над Белгородской областью ПВО сбила вражеский дрон

Над Белгородской областью ПВО сбила вражеский дрон - РИА Новости Крым, 25.06.2023

Над Белгородской областью ПВО сбила вражеский дрон

В воскресенье российская система противовоздушной обороны сбила украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 25.06.2023

2023-06-25T11:12

2023-06-25T11:12

2023-06-25T11:12

обстрелы белгородской области

белгородская область

вячеслав гладков

обстрелы всу

происшествия

пво

беспилотник (бпла, дрон)

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/14/1129502161_0:340:720:745_1920x0_80_0_0_99caea9c1819be4c066d999551e1c4c3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. В воскресенье российская система противовоздушной обороны сбила украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По его данным, за минувшие сутки боевики обстреливали область из минометов, артиллерии и беспилотников. Всего зафиксировано около 80 прилетов и серия ударов взрывчаткой с беспилотников.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгородской области перекрывают проезд в Шебекино и Новую ТаволжанкуНад Курском сбили беспилотникКак отдыхают в Крыму дети из Белгорода - репортаж с берега моря

https://crimea.ria.ru/20230622/73-prileta-i-vzryvchatka-s-dronov---chto-proiskhodit-v-belgorodskoy-oblasti-1129558026.html

белгородская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, обстрелы всу, происшествия, пво, беспилотник (бпла, дрон), новости