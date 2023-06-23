https://crimea.ria.ru/20230623/nad-kurskom-sbili-bespilotnik-1129572653.html

Над Курском сбили беспилотник

Над Курском сбили беспилотник - РИА Новости Крым, 23.06.2023

Над Курском сбили беспилотник

Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале сообщил о сбитом над Курском беспилотнике. РИА Новости Крым, 23.06.2023

2023-06-23T07:48

2023-06-23T07:48

2023-06-23T07:56

новости

курск

беспилотник (бпла, дрон)

курская область

роман старовойт

происшествия

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале сообщил о сбитом над Курском беспилотнике.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:В Подмосковье беспилотники попытались атаковать военный складСеверный Крым пытался атаковать украинский беспилотникБеспилотник со взрывчаткой атаковал село в Белгородской области

курск

курская область

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2023

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Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, курск, беспилотник (бпла, дрон), курская область, роман старовойт, происшествия, безопасность