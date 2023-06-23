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Над Курском сбили беспилотник
Над Курском сбили беспилотник - РИА Новости Крым, 23.06.2023
Над Курском сбили беспилотник
Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале сообщил о сбитом над Курском беспилотнике. РИА Новости Крым, 23.06.2023
2023-06-23T07:48
2023-06-23T07:48
2023-06-23T07:56
новости
курск
беспилотник (бпла, дрон)
курская область
роман старовойт
происшествия
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале сообщил о сбитом над Курском беспилотнике.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:В Подмосковье беспилотники попытались атаковать военный складСеверный Крым пытался атаковать украинский беспилотникБеспилотник со взрывчаткой атаковал село в Белгородской области
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новости, курск, беспилотник (бпла, дрон), курская область, роман старовойт, происшествия, безопасность
Над Курском сбили беспилотник
Над Курском ПВО сбила беспилотник - власти
07:48 23.06.2023 (обновлено: 07:56 23.06.2023)