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В Подмосковье беспилотники попытались атаковать военный склад
В Подмосковье беспилотники попытались атаковать военный склад - РИА Новости Крым, 21.06.2023
В Подмосковье беспилотники попытались атаковать военный склад
В Наро-Фоминском городском округе в поселке Калининец упали беспилотники. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. РИА Новости Крым, 21.06.2023
2023-06-21T07:44
2023-06-21T07:44
2023-06-21T07:44
беспилотник (бпла, дрон)
подмосковье
андрей воробьев
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. В Наро-Фоминском городском округе в поселке Калининец упали беспилотники. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.Атаки беспилотных летательных аппаратов на Москву и область происходили также 30 мая. Тогда мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что несколько БПЛА были сбиты на подлете к Москве и в ее пределах. В результате атаки в столице несколько зданий получили незначительные повреждения. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что в Москве три беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Еще пять дронов сбиты в Подмосковье зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь".Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака беспилотников на Москву и Подмосковье: что известноСобянин рассказал о пострадавших при атаке дронов-камикадзе на МосквуАтака БПЛА на Москву - это ответ Киева на удар по центру принятия решений
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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беспилотник (бпла, дрон), подмосковье, андрей воробьев, происшествия, всу (вооруженные силы украины), новости