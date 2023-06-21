https://crimea.ria.ru/20230621/v-podmoskove-bespilotniki-popytalis-atakovat-voennyy-sklad-1129520690.html

В Подмосковье беспилотники попытались атаковать военный склад

В Подмосковье беспилотники попытались атаковать военный склад - РИА Новости Крым, 21.06.2023

В Подмосковье беспилотники попытались атаковать военный склад

В Наро-Фоминском городском округе в поселке Калининец упали беспилотники. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. РИА Новости Крым, 21.06.2023

2023-06-21T07:44

2023-06-21T07:44

2023-06-21T07:44

беспилотник (бпла, дрон)

подмосковье

андрей воробьев

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. В Наро-Фоминском городском округе в поселке Калининец упали беспилотники. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.Атаки беспилотных летательных аппаратов на Москву и область происходили также 30 мая. Тогда мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что несколько БПЛА были сбиты на подлете к Москве и в ее пределах. В результате атаки в столице несколько зданий получили незначительные повреждения. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что в Москве три беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Еще пять дронов сбиты в Подмосковье зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь".Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака беспилотников на Москву и Подмосковье: что известноСобянин рассказал о пострадавших при атаке дронов-камикадзе на МосквуАтака БПЛА на Москву - это ответ Киева на удар по центру принятия решений

подмосковье

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), подмосковье, андрей воробьев, происшествия, всу (вооруженные силы украины), новости