https://crimea.ria.ru/20230611/dvizhenie-poezdov-pod-belgorodom-chastichno-vosstanovleno-1129320563.html

Движение поездов под Белгородом частично восстановлено

Движение поездов под Белгородом частично восстановлено - РИА Новости Крым, 11.06.2023

Движение поездов под Белгородом частично восстановлено

Движение поездов на перегоне в Белгородской области, где произошел сход локомотива и 15 грузовых вагонов, восстановлено по одному пути, сообщает Юго-Восточная... РИА Новости Крым, 11.06.2023

2023-06-11T15:49

2023-06-11T15:49

2023-06-11T15:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. Движение поездов на перегоне в Белгородской области, где произошел сход локомотива и 15 грузовых вагонов, восстановлено по одному пути, сообщает Юго-Восточная железная дорога (ЮВЖД). Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что 15 грузовых вагонов сошли с рельсов в Алексеевском городском округе, пострадавших нет. Гладков проинформировал утром в воскресенье, что движение на этом участке пригородных поездов и электричек остановлено. По данным ЮВЖД, накануне, 10 июня в 21:47 на двухпутном электрифицированном перегоне Хлевище – Бирюч в Белгородской области произошел сход локомотива и 15 порожних вагонов грузового поезда. "В результате происшествия маршрут пригородного поезда №6402 сообщением Валуйки – Алексеевка был сокращен до станции Бирюч, а также отменен пригородный поезд №6401 Алексеевка – Валуйки отправлением в 5:36. Организована доставка пассажиров автотранспортом. Пригородный поезд №6404 Валуйки – Алексеевка следует по расписанию", - информирует ЮВЖД, отмечая, что восстановительные работы на втором пути перегона продолжаются.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП в Брянской области: для пассажиров поездов разработан маршрутСход вагонов поезда в Брянской области – на месте ЧП работают следователиСК завел дело о подрыве путей в Брянской области

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белгород, транспорт, железная дорога, новости, общество, россия